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Фрукты, отдых и не только: что подешевело в Крыму - РИА Новости Крым, 22.09.2022
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Фрукты, отдых и не только: что подешевело в Крыму
Фрукты, отдых и не только: что подешевело в Крыму - РИА Новости Крым, 22.09.2022
Фрукты, отдых и не только: что подешевело в Крыму
В августе в Крыму подешевели фрукты и увеличился их ассортимент в связи с расширением географии импортных поставок. Об этом сообщает крымское отделение... РИА Новости Крым, 22.09.2022
2022-09-22T08:06
2022-09-22T08:06
крым
банк россии
экономика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. В августе в Крыму подешевели фрукты и увеличился их ассортимент в связи с расширением географии импортных поставок. Об этом сообщает крымское отделение Центрального банка РФ."В последний месяц лета в Крыму подешевели апельсины, лимоны и виноград, а рост цен на груши замедлился. Ассортимент этих фруктов на рынках увеличился за счет расширения географии импортных поставок после отмены запрета на ввоз из ряда стран. На фоне благоприятных погодных условий местные аграрии собрали более богатый урожай яблок по сравнению с прошлым годом, что способствовало замедлению роста цен на них", - говорится в сообщении.Также эксперты отмечают замедление роста цен на непродовольственные товары, в частности, на холодильники и смартфоны. Это обусловлено снижением потребительской активности после весеннего всплеска и укрепления рубля.Крымчанам стали доступнее и пластиковые окна. Годовые темпы прироста цен на установку снизились."Причина – сокращение издержек производителей на импортные расходные материалы и запчасти в условиях уменьшения мировых цен на металл", - добавили в Центробанке.Кроме того, на фоне окончания активного летнего сезона снизилась стоимость отдыха в отелях и гостиницах Крыма. В целом, по оценкам Центробанка, в Крыму годовая инфляция в августе замедлилась до 15,5%, для сравнения в июле она составляла 16,9%.
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крым, банк россии, экономика
Фрукты, отдых и не только: что подешевело в Крыму

В Крыму подешевели фрукты и отдых, а техника стала доступнее – ЦБ РФ

08:06 22.09.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСезонные овощи и фрукты
Сезонные овощи и фрукты - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. В августе в Крыму подешевели фрукты и увеличился их ассортимент в связи с расширением географии импортных поставок. Об этом сообщает крымское отделение Центрального банка РФ.
"В последний месяц лета в Крыму подешевели апельсины, лимоны и виноград, а рост цен на груши замедлился. Ассортимент этих фруктов на рынках увеличился за счет расширения географии импортных поставок после отмены запрета на ввоз из ряда стран. На фоне благоприятных погодных условий местные аграрии собрали более богатый урожай яблок по сравнению с прошлым годом, что способствовало замедлению роста цен на них", - говорится в сообщении.
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Также эксперты отмечают замедление роста цен на непродовольственные товары, в частности, на холодильники и смартфоны. Это обусловлено снижением потребительской активности после весеннего всплеска и укрепления рубля.
"Важным фактором также стало постепенное налаживание механизма параллельного импорта. Кроме того, за счет расширения внутреннего предложения на фоне экспортных ограничений подешевела древесина, в результате снизились расходы производителей, а вслед за ними и темпы годового прироста цен на мебель", - отметили в пресс-службе.
Крымчанам стали доступнее и пластиковые окна. Годовые темпы прироста цен на установку снизились.
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"Причина – сокращение издержек производителей на импортные расходные материалы и запчасти в условиях уменьшения мировых цен на металл", - добавили в Центробанке.
Кроме того, на фоне окончания активного летнего сезона снизилась стоимость отдыха в отелях и гостиницах Крыма. В целом, по оценкам Центробанка, в Крыму годовая инфляция в августе замедлилась до 15,5%, для сравнения в июле она составляла 16,9%.
 
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