https://crimea.ria.ru/20220921/zhdat-li-rezervistam-elektronnoy-povestki-cherez-gosuslugi-1124574524.html

Ждать ли резервистам электронной повестки через Госуслуги

Ждать ли резервистам электронной повестки через Госуслуги - РИА Новости Крым, 21.09.2022

Ждать ли резервистам электронной повестки через Госуслуги

Попадающие под частичную мобилизацию россияне не будут получать повестки через портал госуслуг, заявили в Министерстве цифрового развития, связи и массовых... РИА Новости Крым, 21.09.2022

2022-09-21T13:16

2022-09-21T13:16

2022-09-21T13:23

российская федерация (россия, рф)

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. Попадающие под частичную мобилизацию россияне не будут получать повестки через портал госуслуг, заявили в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.Частичная мобилизация – реакция Крыма и Севастополя >>Ранее в социальных сетях распространились сообщения об электронной рассылке повесток в рамках частичной мобилизации через портал госуслуг.Введут ли ограничения по передвижению по России для резервистов >>Ранее президент Владимир Путин сообщил о частичной мобилизации в России, которая начинается с сегодняшнего дня. По информации главы Минобороны Сергея Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, в первую очередь, это отслужившие люди с боевым опытом.

https://crimea.ria.ru/20220921/mobilizatsiya-v-rossii-kuda-otpravyat-prizyvnikov--mnenie-eksperta-1124574064.html

российская федерация (россия, рф)

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

российская федерация (россия, рф), общество