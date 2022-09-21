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Ждать ли резервистам электронной повестки через Госуслуги - РИА Новости Крым, 21.09.2022
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Ждать ли резервистам электронной повестки через Госуслуги
Ждать ли резервистам электронной повестки через Госуслуги - РИА Новости Крым, 21.09.2022
Ждать ли резервистам электронной повестки через Госуслуги
Попадающие под частичную мобилизацию россияне не будут получать повестки через портал госуслуг, заявили в Министерстве цифрового развития, связи и массовых... РИА Новости Крым, 21.09.2022
2022-09-21T13:16
2022-09-21T13:23
российская федерация (россия, рф)
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. Попадающие под частичную мобилизацию россияне не будут получать повестки через портал госуслуг, заявили в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.Частичная мобилизация – реакция Крыма и Севастополя &gt;&gt;Ранее в социальных сетях распространились сообщения об электронной рассылке повесток в рамках частичной мобилизации через портал госуслуг.Введут ли ограничения по передвижению по России для резервистов &gt;&gt;Ранее президент Владимир Путин сообщил о частичной мобилизации в России, которая начинается с сегодняшнего дня. По информации главы Минобороны Сергея Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, в первую очередь, это отслужившие люди с боевым опытом.
https://crimea.ria.ru/20220921/mobilizatsiya-v-rossii-kuda-otpravyat-prizyvnikov--mnenie-eksperta-1124574064.html
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российская федерация (россия, рф), общество
Ждать ли резервистам электронной повестки через Госуслуги

Попадающие под частичную мобилизацию россияне не получат повестку через Госуслуги

13:16 21.09.2022 (обновлено: 13:23 21.09.2022)
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкСправочно-информационный интернет-портал Госуслуги
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. Попадающие под частичную мобилизацию россияне не будут получать повестки через портал госуслуг, заявили в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
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Ранее в социальных сетях распространились сообщения об электронной рассылке повесток в рамках частичной мобилизации через портал госуслуг.
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Ранее президент Владимир Путин сообщил о частичной мобилизации в России, которая начинается с сегодняшнего дня. По информации главы Минобороны Сергея Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, в первую очередь, это отслужившие люди с боевым опытом.
Российская Федерация (Россия, РФ)Общество
 
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