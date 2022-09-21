https://crimea.ria.ru/20220921/mobilizatsiya-v-rossii-kuda-otpravyat-prizyvnikov--mnenie-eksperta-1124574064.html

Мобилизация в России: куда отправят призывников — мнение эксперта

Мобилизация в России: куда отправят призывников — мнение эксперта - РИА Новости Крым, 21.09.2022

Мобилизация в России: куда отправят призывников — мнение эксперта

Объявление частичной мобилизации в России было ожидаемо, так как после проведения референдума стране нужно будет защищать и укреплять новые регионы. Такое... РИА Новости Крым, 21.09.2022

2022-09-21T12:47

2022-09-21T12:47

2022-09-21T12:47

армия и флот

российская федерация (россия, рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен — РИА Новости Крым, Сергей Жабин. Объявление частичной мобилизации в России было ожидаемо, так как после проведения референдума стране нужно будет защищать и укреплять новые регионы. Такое мнение РИА Новости Крым высказал ветеран ФСО, специалист в вопросах прогнозирования Василий Кашканов."Шаг был ожидаемый. И принятые во вторник Госдумой поправки в Уголовный Кодекс четко говорили об этом. Это было понятно. Мы сейчас проводим специальную военную операцию, в которой участвуют контрактники, с определенным опытом, но к сожалению, есть и потери. Мы не объявляли войну, и не задействуем регулярную армию в этом вопросе. Поэтому нам нужен личный состав, который имеет опыт и способен сразу приступить к выполнению задач", — пояснил ветеран ФСО.По его мнению, мобилизованные будут выполнять задачи не на линии соприкосновения, а в тылу. Так как для работы на передовой необходима дополнительная подготовка.Он отметил, что вероятнее всего личный состав мобилизованных будет отправлен на освобожденные территории для усиления там вооруженных сил России и полиции после проведения референдума."Я склонен полагать, что этот шаг направлен на то, чтобы укреплять уже освобожденные территории. В связи с тем, что не прекращаются террористические атаки со стороны Украины. Все прекрасно понимают, как бы мир ни относился к результатам референдума — для России это будут ее территории. Поэтому нам необходимо укреплять тылы в наших освобожденных регионах, это очевидно, — сказал эксперт, — Я думаю что люди, имеющие опыт, тем более боевой, в этом деле безусловно пригодятся".Частичная мобилизация объявлена в Российской Федерации с 21 сентября, текст документа опубликован на сайте Кремля.В среду президент России объявил о частичной мобилизации в стране.

https://crimea.ria.ru/20220921/kto-podlezhit-chastichnoy-mobilizatsii-1124571320.html

https://crimea.ria.ru/20220921/chastichnaya-mobilizatsiya--reaktsiya-kryma-i-sevastopolya-1124572840.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

армия и флот, российская федерация (россия, рф)