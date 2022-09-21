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Крымчанин сядет на шесть лет за кражу трех велосипедов и мопеда - РИА Новости Крым, 21.09.2022
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Крымчанин сядет на шесть лет за кражу трех велосипедов и мопеда
Крымчанин сядет на шесть лет за кражу трех велосипедов и мопеда - РИА Новости Крым, 21.09.2022
Крымчанин сядет на шесть лет за кражу трех велосипедов и мопеда
В Крыму жителя Керчи приговорили шести годам девяти месяцам строгого режима за кражу трех велосипедов и мопеда. Об этом сообщает пресс-служба Керченского... РИА Новости Крым, 21.09.2022
2022-09-21T20:31
2022-09-21T20:31
крым
закон и право
происшествия
керчь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. В Крыму жителя Керчи приговорили шести годам девяти месяцам строгого режима за кражу трех велосипедов и мопеда. Об этом сообщает пресс-служба Керченского городского суда.Установлено, что в 2017 году ранее неоднократно судимый 23-летний керчанин похитил три велосипеда и мопед, причинив владельцам ущерб в размере более 90 тысяч рублей."Осужденный незаконно проникал в помещения сушилок, расположенных в многоэтажных домах города Керчи, которые использовались в качестве хранилища, откуда совершил серию краж, похитив три велосипеда, чем причинил потерпевшим значительный ущерб на общую сумму 80 тысяч рублей, а в 2021 году тайно похитил лежащий на земле, возле ворот гаража, мопед, причинив потерпевшему ущерб на сумму 15 тысяч рублей", – говорится в сообщении.С учетом имеющихся судимостей, мужчину приговорили к 6 годам 9 месяцам колонии строгого режима. Приговор в законную силу пока не вступил.Ранее житель Крыма украл машину, предоставленную начальником для поездок на работу, отдал авто на разборку и потратил деньги на свои нужды.
https://crimea.ria.ru/20220524/v-krymu-podrostkam-grozit-10-let-tyurmy-na-dvoikh-za-krazhu-velosipeda-1123327393.html
https://crimea.ria.ru/20210917/20-epizodov-v-krymu-poymali-seriynogo-pokhititelya-velosipedov-i-kur-1120891888.html
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РИА Новости Крым
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крым, закон и право, происшествия, керчь
Крымчанин сядет на шесть лет за кражу трех велосипедов и мопеда

Крымчанин получил больше шести лет колонии строгого режима за кражу велосипедов и мопеда

20:31 21.09.2022
 
© РИА Новости . Владимир Песня / Перейти в фотобанкКоридор в "Следственном изоляторе № 2 Управления федеральной службы исполнения наказаний по городу Москве"
Коридор в Следственном изоляторе № 2 Управления федеральной службы исполнения наказаний по городу Москве - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости . Владимир Песня
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. В Крыму жителя Керчи приговорили шести годам девяти месяцам строгого режима за кражу трех велосипедов и мопеда. Об этом сообщает пресс-служба Керченского городского суда.
Установлено, что в 2017 году ранее неоднократно судимый 23-летний керчанин похитил три велосипеда и мопед, причинив владельцам ущерб в размере более 90 тысяч рублей.
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
24 мая, 18:33
В Крыму подросткам грозит 10 лет тюрьмы на двоих за кражу велосипеда
"Осужденный незаконно проникал в помещения сушилок, расположенных в многоэтажных домах города Керчи, которые использовались в качестве хранилища, откуда совершил серию краж, похитив три велосипеда, чем причинил потерпевшим значительный ущерб на общую сумму 80 тысяч рублей, а в 2021 году тайно похитил лежащий на земле, возле ворот гаража, мопед, причинив потерпевшему ущерб на сумму 15 тысяч рублей", – говорится в сообщении.
С учетом имеющихся судимостей, мужчину приговорили к 6 годам 9 месяцам колонии строгого режима. Приговор в законную силу пока не вступил.
Международная специализированная выставка животноводства АгроФарм-2017 - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
17 сентября 2021, 11:30
20 эпизодов: в Крыму поймали серийного похитителя велосипедов и кур
Ранее житель Крыма украл машину, предоставленную начальником для поездок на работу, отдал авто на разборку и потратил деньги на свои нужды.
 
КрымЗакон и правоПроисшествияКерчь
 
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