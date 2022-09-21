https://crimea.ria.ru/20220921/krymchanin-syadet-na-shest-let-za-krazhu-trekh-velosipedov-i-mopeda-1124577443.html
Крымчанин сядет на шесть лет за кражу трех велосипедов и мопеда
Крымчанин сядет на шесть лет за кражу трех велосипедов и мопеда - РИА Новости Крым, 21.09.2022
Крымчанин сядет на шесть лет за кражу трех велосипедов и мопеда
В Крыму жителя Керчи приговорили шести годам девяти месяцам строгого режима за кражу трех велосипедов и мопеда. Об этом сообщает пресс-служба Керченского... РИА Новости Крым, 21.09.2022
2022-09-21T20:31
2022-09-21T20:31
2022-09-21T20:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. В Крыму жителя Керчи приговорили шести годам девяти месяцам строгого режима за кражу трех велосипедов и мопеда. Об этом сообщает пресс-служба Керченского городского суда.Установлено, что в 2017 году ранее неоднократно судимый 23-летний керчанин похитил три велосипеда и мопед, причинив владельцам ущерб в размере более 90 тысяч рублей."Осужденный незаконно проникал в помещения сушилок, расположенных в многоэтажных домах города Керчи, которые использовались в качестве хранилища, откуда совершил серию краж, похитив три велосипеда, чем причинил потерпевшим значительный ущерб на общую сумму 80 тысяч рублей, а в 2021 году тайно похитил лежащий на земле, возле ворот гаража, мопед, причинив потерпевшему ущерб на сумму 15 тысяч рублей", – говорится в сообщении.С учетом имеющихся судимостей, мужчину приговорили к 6 годам 9 месяцам колонии строгого режима. Приговор в законную силу пока не вступил.Ранее житель Крыма украл машину, предоставленную начальником для поездок на работу, отдал авто на разборку и потратил деньги на свои нужды.
https://crimea.ria.ru/20220524/v-krymu-podrostkam-grozit-10-let-tyurmy-na-dvoikh-za-krazhu-velosipeda-1123327393.html
https://crimea.ria.ru/20210917/20-epizodov-v-krymu-poymali-seriynogo-pokhititelya-velosipedov-i-kur-1120891888.html
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крым, закон и право, происшествия, керчь
Крымчанин сядет на шесть лет за кражу трех велосипедов и мопеда
Крымчанин получил больше шести лет колонии строгого режима за кражу велосипедов и мопеда
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. В Крыму жителя Керчи приговорили шести годам девяти месяцам строгого режима за кражу трех велосипедов и мопеда. Об этом сообщает пресс-служба Керченского городского суда.
Установлено, что в 2017 году ранее неоднократно судимый 23-летний керчанин похитил три велосипеда и мопед, причинив владельцам ущерб в размере более 90 тысяч рублей.
"Осужденный незаконно проникал в помещения сушилок, расположенных в многоэтажных домах города Керчи, которые использовались в качестве хранилища, откуда совершил серию краж, похитив три велосипеда, чем причинил потерпевшим значительный ущерб на общую сумму 80 тысяч рублей, а в 2021 году тайно похитил лежащий на земле, возле ворот гаража, мопед, причинив потерпевшему ущерб на сумму 15 тысяч рублей", – говорится в сообщении.
С учетом имеющихся судимостей, мужчину приговорили к 6 годам 9 месяцам колонии строгого режима. Приговор в законную силу пока не вступил.
Ранее житель Крыма украл машину
, предоставленную начальником для поездок на работу, отдал авто на разборку и потратил деньги на свои нужды.