https://crimea.ria.ru/20220921/zhitel-kryma-ukral-tavriyu-nachalnika-i-mozhet-sest-na-pyat-let-1124575617.html

Житель Крыма украл "Таврию" начальника и может сесть на пять лет

Житель Крыма украл "Таврию" начальника и может сесть на пять лет - РИА Новости Крым, 21.09.2022

Житель Крыма украл "Таврию" начальника и может сесть на пять лет

29-летний житель Крыма украл машину, предоставленную работодателем для поездок на работу, отдал авто на разборку и потратил деньги на свои нужды. Об этом... РИА Новости Крым, 21.09.2022

2022-09-21T14:37

2022-09-21T14:37

2022-09-21T14:37

происшествия

крым

мвд по республике крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/03/1122261870_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_b141e076a2a682e7aa5a7e0bc7cd441c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым. 29-летний житель Крыма украл машину, предоставленную работодателем для поездок на работу, отдал авто на разборку и потратил деньги на свои нужды. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.По данным полицейских, хозяин автомобиля марки "ЗАЗ 1102 Таврия" на время дал эту машину своему работнику, для передвижения из дома на работу, однако машина сломалась.Вскоре злоумышленника задержали, в его отношении возбуждено уголовное дело, санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, крым, мвд по республике крым