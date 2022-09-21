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Житель Крыма украл "Таврию" начальника и может сесть на пять лет
Житель Крыма украл "Таврию" начальника и может сесть на пять лет - РИА Новости Крым, 21.09.2022
Житель Крыма украл "Таврию" начальника и может сесть на пять лет
29-летний житель Крыма украл машину, предоставленную работодателем для поездок на работу, отдал авто на разборку и потратил деньги на свои нужды. Об этом... РИА Новости Крым, 21.09.2022
2022-09-21T14:37
2022-09-21T14:37
2022-09-21T14:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым. 29-летний житель Крыма украл машину, предоставленную работодателем для поездок на работу, отдал авто на разборку и потратил деньги на свои нужды. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.По данным полицейских, хозяин автомобиля марки "ЗАЗ 1102 Таврия" на время дал эту машину своему работнику, для передвижения из дома на работу, однако машина сломалась.Вскоре злоумышленника задержали, в его отношении возбуждено уголовное дело, санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.
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РИА Новости Крым
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происшествия, крым, мвд по республике крым
Житель Крыма украл "Таврию" начальника и может сесть на пять лет
Житель Крыма украл машину, предоставленную начальником для поездок на работу
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым. 29-летний житель Крыма украл машину, предоставленную работодателем для поездок на работу, отдал авто на разборку и потратил деньги на свои нужды. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.
По данным полицейских, хозяин автомобиля марки "ЗАЗ 1102 Таврия" на время дал эту машину своему работнику, для передвижения из дома на работу, однако машина сломалась.
"Когда автомобиль сломался, у злоумышленника возник умысел совершить его кражу, и он отогнал его на разборку. Вырученные денежные средства потратил на собственные нужды", - сказано в сообщении.
Вскоре злоумышленника задержали, в его отношении возбуждено уголовное дело, санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.