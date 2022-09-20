https://crimea.ria.ru/20220920/referendumy-na-donbasse-i-osvobozhdennykh-territoriyakh-ekspert-nazval-tseli-1124561438.html

Референдумы в ЛДНР и на освобожденных территориях: эксперт назвал цели

Референдумы в ЛДНР и на освобожденных территориях: эксперт назвал цели - РИА Новости Крым, 20.09.2022

Референдумы в ЛДНР и на освобожденных территориях: эксперт назвал цели

Референдумы в республиках Донбасса и на освобожденных территориях положат конец спекуляциям "партии мира", а также позволят принять необходимые решения,... РИА Новости Крым, 20.09.2022

2022-09-20T15:27

2022-09-20T15:27

2022-09-20T15:40

новая жизнь на освобожденных территориях

политика

мнения

российская федерация (россия, рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Референдумы в республиках Донбасса и на освобожденных территориях положат конец спекуляциям "партии мира", а также позволят принять необходимые решения, связанные с эффективностью проведения СВО. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказал правовед и политолог, директор Института политики и государственного права, член Общественной палаты РФ Виталий Иванов.По его мнению, чем скорее будет внесена ясность в статусе этих территорий, тем лучше. Вопрос интеграции первичен, так как поставит точку в разговорах о возможном торге и уступках.В свою очередь, интеграция даст возможность принимать решения, связанные с эффективностью проведения СВО, добавил политолог.Накануне общественные палаты ЛНР и ДНР обратились к главам республик с инициативой незамедлительно провести референдум о вхождении в состав России.Общественный совет Херсонской области обратился к главе администрации Владимиру Сальдо и председателю правительства региона Владимиру Елисееву с инициативой немедленно провести референдум о вступлении Херсонской области в состав России. Позже Сальдо сообщил, что администрация региона приняла решение о проведении референдума. Накануне с аналогичными инициативами к главам Донецкой и Луганской народных республик обратились общественные палаты ЛНР и ДНР.С просьбой провести референдум о присоединении к России выступили также общественники Запорожской области.В середине февраля руководители Луганской и Донецкой народных республик попросили Россию признать их независимость. Президент Владимир Путин 21 февраля подписал соответствующие указы. Обе республики объявили о планах войти в состав России. Позже об аналогичном желании заявили в Херсонской и Запорожской областях.В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов. Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ.

https://crimea.ria.ru/20220920/referendum-o-prisoedinenii-k-rossii-chto-budet-dalshe-1124560561.html

https://crimea.ria.ru/20220920/glava-khersonskoy-oblasti-saldo-sdelal-zayavlenie-po-referendumu-1124559792.html

https://crimea.ria.ru/20220920/referendum-v-khersonskoy-oblasti-pochemu-seychas-i-kak-budet-prokhodit--1124559276.html

российская федерация (россия, рф)

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2022

Анна Петрова

Анна Петрова

Новости

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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Анна Петрова

политика, мнения, российская федерация (россия, рф)