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Референдумы в ЛДНР и на освобожденных территориях: эксперт назвал цели - РИА Новости Крым, 20.09.2022
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Новая жизнь на освобожденных территориях
https://crimea.ria.ru/20220920/referendumy-na-donbasse-i-osvobozhdennykh-territoriyakh-ekspert-nazval-tseli-1124561438.html
Референдумы в ЛДНР и на освобожденных территориях: эксперт назвал цели
Референдумы в ЛДНР и на освобожденных территориях: эксперт назвал цели - РИА Новости Крым, 20.09.2022
Референдумы в ЛДНР и на освобожденных территориях: эксперт назвал цели
Референдумы в республиках Донбасса и на освобожденных территориях положат конец спекуляциям "партии мира", а также позволят принять необходимые решения,... РИА Новости Крым, 20.09.2022
2022-09-20T15:27
2022-09-20T15:40
новая жизнь на освобожденных территориях
политика
мнения
российская федерация (россия, рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Референдумы в республиках Донбасса и на освобожденных территориях положат конец спекуляциям "партии мира", а также позволят принять необходимые решения, связанные с эффективностью проведения СВО. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказал правовед и политолог, директор Института политики и государственного права, член Общественной палаты РФ Виталий Иванов.По его мнению, чем скорее будет внесена ясность в статусе этих территорий, тем лучше. Вопрос интеграции первичен, так как поставит точку в разговорах о возможном торге и уступках.В свою очередь, интеграция даст возможность принимать решения, связанные с эффективностью проведения СВО, добавил политолог.Накануне общественные палаты ЛНР и ДНР обратились к главам республик с инициативой незамедлительно провести референдум о вхождении в состав России.Общественный совет Херсонской области обратился к главе администрации Владимиру Сальдо и председателю правительства региона Владимиру Елисееву с инициативой немедленно провести референдум о вступлении Херсонской области в состав России. Позже Сальдо сообщил, что администрация региона приняла решение о проведении референдума. Накануне с аналогичными инициативами к главам Донецкой и Луганской народных республик обратились общественные палаты ЛНР и ДНР.С просьбой провести референдум о присоединении к России выступили также общественники Запорожской области.В середине февраля руководители Луганской и Донецкой народных республик попросили Россию признать их независимость. Президент Владимир Путин 21 февраля подписал соответствующие указы. Обе республики объявили о планах войти в состав России. Позже об аналогичном желании заявили в Херсонской и Запорожской областях.В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов. Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ.
https://crimea.ria.ru/20220920/referendum-o-prisoedinenii-k-rossii-chto-budet-dalshe-1124560561.html
https://crimea.ria.ru/20220920/glava-khersonskoy-oblasti-saldo-sdelal-zayavlenie-po-referendumu-1124559792.html
https://crimea.ria.ru/20220920/referendum-v-khersonskoy-oblasti-pochemu-seychas-i-kak-budet-prokhodit--1124559276.html
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Анна Петрова
Анна Петрова
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
политика, мнения, российская федерация (россия, рф)
Референдумы в ЛДНР и на освобожденных территориях: эксперт назвал цели

Референдумы положат конец спекуляциям "партии мира" – политолог Иванов

15:27 20.09.2022 (обновлено: 15:40 20.09.2022)
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкФлаг России
Флаг России - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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Анна Петрова
Собственный корреспондент
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Референдумы в республиках Донбасса и на освобожденных территориях положат конец спекуляциям "партии мира", а также позволят принять необходимые решения, связанные с эффективностью проведения СВО. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказал правовед и политолог, директор Института политики и государственного права, член Общественной палаты РФ Виталий Иванов.
По его мнению, чем скорее будет внесена ясность в статусе этих территорий, тем лучше. Вопрос интеграции первичен, так как поставит точку в разговорах о возможном торге и уступках.
Флаг Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
14:00Новая жизнь на освобожденных территориях
Референдум о присоединении к России: что будет дальше
"После того, как референдумы будут проведены, ни о каких планах неких уступок территорий или разменов уже не может быть и речи. То есть те, кого условно называют "партией мира", лишатся принципиального аргумента в своих возможных имеющихся планах", – сказал Иванов.
В свою очередь, интеграция даст возможность принимать решения, связанные с эффективностью проведения СВО, добавил политолог.
"Одно дело, когда нужно воевать за территории, статус которых еще не определен и можно смущать умы, вбрасывая темы: "давайте мирные переговоры, обмен, отвод и так далее" – это вносит серьезный деморализующий элемент во все происходящее. Другое дело, когда ни у кого не будет возможности спекулировать на этой теме. Это Россия. Следовательно, РФ не может оттуда уйти. Она сказала свое последнее слово и будет драться до конца", – заключил эксперт.
Наглядная агитация на улицах Херсона - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
13:09Новая жизнь на освобожденных территориях
Глава Херсонской области Сальдо сделал заявление по референдуму
Накануне общественные палаты ЛНР и ДНР обратились к главам республик с инициативой незамедлительно провести референдум о вхождении в состав России.
Общественный совет Херсонской области обратился к главе администрации Владимиру Сальдо и председателю правительства региона Владимиру Елисееву с инициативой немедленно провести референдум о вступлении Херсонской области в состав России. Позже Сальдо сообщил, что администрация региона приняла решение о проведении референдума. Накануне с аналогичными инициативами к главам Донецкой и Луганской народных республик обратились общественные палаты ЛНР и ДНР.
С просьбой провести референдум о присоединении к России выступили также общественники Запорожской области.
Празднование Дня России в Херсоне - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
12:43Новая жизнь на освобожденных территориях
Референдум в Херсонской области: почему сейчас и как будет проходить
В середине февраля руководители Луганской и Донецкой народных республик попросили Россию признать их независимость. Президент Владимир Путин 21 февраля подписал соответствующие указы. Обе республики объявили о планах войти в состав России. Позже об аналогичном желании заявили в Херсонской и Запорожской областях.
В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов. Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ.
 
Новая жизнь на освобожденных территорияхПолитикаМненияРоссийская Федерация (Россия, РФ)
 
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