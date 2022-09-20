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Референдум о присоединении к РФ в Херсоне: как и где можно проголосовать - РИА Новости Крым, 20.09.2022
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Мелитополь - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
Новая жизнь на освобожденных территориях
https://crimea.ria.ru/20220920/referendum-o-prisoedinenii-k-rf-v-khersone-kak-i-gde-mozhno-progolosovat-1124569155.html
Референдум о присоединении к РФ в Херсоне: как и где можно проголосовать
Референдум о присоединении к РФ в Херсоне: как и где можно проголосовать - РИА Новости Крым, 20.09.2022
Референдум о присоединении к РФ в Херсоне: как и где можно проголосовать
Граждане, вынужденно покинувшие Херсонскую область, смогут принять участие референдуме, проголосовав на территории ЛДНР, Запорожской области, а также в ряде... РИА Новости Крым, 20.09.2022
2022-09-20T21:43
2022-09-20T21:43
новая жизнь на освобожденных территориях
херсонская область
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости Крым. Граждане, вынужденно покинувшие Херсонскую область, смогут принять участие референдуме, проголосовав на территории ЛДНР, Запорожской области, а также в ряде регионов России. Об этом сообщили в администрации Херсонской области по итогам заседания ЦИК региона.По словам председателя Центризбиркома Марины Захаровой, в области все готово к проведению голосования. Также будут сформированы зарубежные территориальные комиссии. Планируется, что их откроют на территории Запорожской области, в Луганской и Донецкой народных республиках, а также в ряде российских регионов. Хотим в Россию. Незамедлительно &gt;&gt;Референдумы о вступлении освобожденных территорий Украины в состав Российской Федерации пройдут 23-27 сентября. Даты были назначены после обращения общественников Луганской и Донецкой народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей к главам регионов в понедельник и вторник. В своих обращениях они отметили, что вхождение в состав РФ обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость.
https://crimea.ria.ru/20220920/zhiteli-ukrainy-i-donbassa-smogut-progolosovat-v-krymu-1124563540.html
https://crimea.ria.ru/20220920/referendum-o-prisoedinenii-k-rossii-chto-budet-dalshe-1124560561.html
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херсонская область, общество
Референдум о присоединении к РФ в Херсоне: как и где можно проголосовать

В ЦИК Херсонской области рассказали о подготовке к голосованию на референдуме

21:43 20.09.2022
 
© РИА Новости КрымХерсон
Херсон - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости Крым. Граждане, вынужденно покинувшие Херсонскую область, смогут принять участие референдуме, проголосовав на территории ЛДНР, Запорожской области, а также в ряде регионов России. Об этом сообщили в администрации Херсонской области по итогам заседания ЦИК региона.
По словам председателя Центризбиркома Марины Захаровой, в области все готово к проведению голосования.

"Сегодня мы приняли решение об образовании участков для голосования на референдуме, утвердили перечень и количественный состав восьми территориальных и 198 участковых избирательных комиссий, а также определили форму и текст бюллетеня", - сообщила она.

Также будут сформированы зарубежные территориальные комиссии. Планируется, что их откроют на территории Запорожской области, в Луганской и Донецкой народных республиках, а также в ряде российских регионов.
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По информации Захаровой, в бюллетене будет прописан один вопрос: "Вы за выход Херсонской области из состава Украины, образование Херсонской областью самостоятельного государства и вхождение его в состав Российской Федерации на правах субъекта Российской Федерации?"

Хотим в Россию. Незамедлительно >>
Референдумы о вступлении освобожденных территорий Украины в состав Российской Федерации пройдут 23-27 сентября. Даты были назначены после обращения общественников Луганской и Донецкой народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей к главам регионов в понедельник и вторник. В своих обращениях они отметили, что вхождение в состав РФ обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость.
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