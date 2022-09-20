Референдум о присоединении к РФ в Херсоне: как и где можно проголосовать
В ЦИК Херсонской области рассказали о подготовке к голосованию на референдуме
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© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости Крым. Граждане, вынужденно покинувшие Херсонскую область, смогут принять участие референдуме, проголосовав на территории ЛДНР, Запорожской области, а также в ряде регионов России. Об этом сообщили в администрации Херсонской области по итогам заседания ЦИК региона.
По словам председателя Центризбиркома Марины Захаровой, в области все готово к проведению голосования.
"Сегодня мы приняли решение об образовании участков для голосования на референдуме, утвердили перечень и количественный состав восьми территориальных и 198 участковых избирательных комиссий, а также определили форму и текст бюллетеня", - сообщила она.
Также будут сформированы зарубежные территориальные комиссии. Планируется, что их откроют на территории Запорожской области, в Луганской и Донецкой народных республиках, а также в ряде российских регионов.
По информации Захаровой, в бюллетене будет прописан один вопрос: "Вы за выход Херсонской области из состава Украины, образование Херсонской областью самостоятельного государства и вхождение его в состав Российской Федерации на правах субъекта Российской Федерации?"
Референдумы о вступлении освобожденных территорий Украины в состав Российской Федерации пройдут 23-27 сентября. Даты были назначены после обращения общественников Луганской и Донецкой народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей к главам регионов в понедельник и вторник. В своих обращениях они отметили, что вхождение в состав РФ обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость.