https://crimea.ria.ru/20220920/referendum-o-prisoedinenii-k-rf-v-khersone-kak-i-gde-mozhno-progolosovat-1124569155.html

Референдум о присоединении к РФ в Херсоне: как и где можно проголосовать

Референдум о присоединении к РФ в Херсоне: как и где можно проголосовать - РИА Новости Крым, 20.09.2022

Референдум о присоединении к РФ в Херсоне: как и где можно проголосовать

Граждане, вынужденно покинувшие Херсонскую область, смогут принять участие референдуме, проголосовав на территории ЛДНР, Запорожской области, а также в ряде... РИА Новости Крым, 20.09.2022

2022-09-20T21:43

2022-09-20T21:43

2022-09-20T21:43

новая жизнь на освобожденных территориях

херсонская область

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости Крым. Граждане, вынужденно покинувшие Херсонскую область, смогут принять участие референдуме, проголосовав на территории ЛДНР, Запорожской области, а также в ряде регионов России. Об этом сообщили в администрации Херсонской области по итогам заседания ЦИК региона.По словам председателя Центризбиркома Марины Захаровой, в области все готово к проведению голосования. Также будут сформированы зарубежные территориальные комиссии. Планируется, что их откроют на территории Запорожской области, в Луганской и Донецкой народных республиках, а также в ряде российских регионов. Хотим в Россию. Незамедлительно >>Референдумы о вступлении освобожденных территорий Украины в состав Российской Федерации пройдут 23-27 сентября. Даты были назначены после обращения общественников Луганской и Донецкой народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей к главам регионов в понедельник и вторник. В своих обращениях они отметили, что вхождение в состав РФ обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость.

https://crimea.ria.ru/20220920/zhiteli-ukrainy-i-donbassa-smogut-progolosovat-v-krymu-1124563540.html

https://crimea.ria.ru/20220920/referendum-o-prisoedinenii-k-rossii-chto-budet-dalshe-1124560561.html

херсонская область

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, общество