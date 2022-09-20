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Подопытная Украина: США не стесняются использовать ее для испытаний
Подопытная Украина: США не стесняются использовать ее для испытаний - РИА Новости Крым, 19.09.2022
Подопытная Украина: США не стесняются использовать ее для испытаний
Американцы не стесняются использовать Украину для испытания собственных разработок не только военного характера но и медико-биологического, при этом согласия... РИА Новости Крым, 19.09.2022
2022-09-20T03:32
2022-09-20T03:32
2022-09-19T18:29
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым, Сергей Жабин. Американцы не стесняются использовать Украину для испытания собственных разработок не только военного характера но и медико-биологического, при этом согласия самих украинцев никто не спрашивал, так как население страны уже превратилось в колонию. Такое мнение РИА Новости Крым высказал депутат Государственной Думы России Александр Бородай, комментируя новость о признании США в проведении биологических исследований на малоимущих украинцах.В понедельник в Министерстве обороны России сообщили, что малообеспеченные граждане и пациенты психиатрических клиник на Украине подвергались биологическим исследованиям со стороны представителей США.По его словам, сейчас американцы не стесняются проводить различного рода испытания на украинцах, чем напоминают фашистов Второй мировой войны."Перед смертью детей покормили…": трагедия маленьких пациентов >>"Они используют и испытывают на нашем противнике все новейшие боевые наркотики, и естественно проводят различные биологические эксперименты. В этом смысле вопрос о том, чем они отличаются, например, от садистов из гитлеровской Германии или их союзников — японского милитаризма, является риторическим", — считает Бородай.При этом, на вопрос почему украинцы позволяют американцам ставить на себе опыты, депутат ответил, что сейчас население Украины является колонией, а у колонии не спрашивают, чего она хочет.В Крыму фашисты проводили опыты на людях: ФСБ рассекретила документы >>"Вы представляете себе украинцев, как некое монолитное сообщество, которое обладает каким-то единым мнением. Украинцы — это не народ, это просто некое население, со своими этно-культурными особенностями в разных регионах, которое все эти десятилетия так называемой "незалежности" деградировало морально, интеллектуально и физически. Это колония. А соглашается или не соглашается население колонии — без разницы", — заключил Бородай.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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мнения, сша, украина
Подопытная Украина: США не стесняются использовать ее для испытаний
Бородай: США не стесняются использовать украинцев для своих испытаний
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым, Сергей Жабин. Американцы не стесняются использовать Украину для испытания собственных разработок не только военного характера но и медико-биологического, при этом согласия самих украинцев никто не спрашивал, так как население страны уже превратилось в колонию. Такое мнение РИА Новости Крым высказал депутат Государственной Думы России Александр Бородай, комментируя новость о признании США в проведении биологических исследований на малоимущих украинцах.
В понедельник в Министерстве обороны России сообщили
, что малообеспеченные граждане и пациенты психиатрических клиник на Украине подвергались биологическим исследованиям со стороны представителей США.
"На сегодняшний день с нами воюет Америка, воюет блок НАТО. Во-первых, используя Украину как поле боя, а во-вторых используя украинцев как пушечное мясо. И параллельно они не стесняются проводить различного рода эксперименты, в том числе в области высоких технологий. И не только в области вооружения, но и в медико-биологической сфере тоже. Всем очевидно, что это достаточно прорывной научный тренд, весь мир пытается в биотехнологии вложиться", — рассказал Бородай.
По его словам, сейчас американцы не стесняются проводить различного рода испытания на украинцах, чем напоминают фашистов Второй мировой войны.
"Они используют и испытывают на нашем противнике все новейшие боевые наркотики, и естественно проводят различные биологические эксперименты. В этом смысле вопрос о том, чем они отличаются, например, от садистов из гитлеровской Германии или их союзников — японского милитаризма, является риторическим", — считает Бородай.
При этом, на вопрос почему украинцы позволяют американцам ставить на себе опыты, депутат ответил, что сейчас население Украины является колонией, а у колонии не спрашивают, чего она хочет.
"Вы представляете себе украинцев, как некое монолитное сообщество, которое обладает каким-то единым мнением. Украинцы — это не народ, это просто некое население, со своими этно-культурными особенностями в разных регионах, которое все эти десятилетия так называемой "незалежности" деградировало морально, интеллектуально и физически. Это колония. А соглашается или не соглашается население колонии — без разницы", — заключил Бородай.