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Подопытная Украина: США не стесняются использовать ее для испытаний

Подопытная Украина: США не стесняются использовать ее для испытаний - РИА Новости Крым, 19.09.2022

Подопытная Украина: США не стесняются использовать ее для испытаний

Американцы не стесняются использовать Украину для испытания собственных разработок не только военного характера но и медико-биологического, при этом согласия... РИА Новости Крым, 19.09.2022

2022-09-20T03:32

2022-09-20T03:32

2022-09-19T18:29

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым, Сергей Жабин. Американцы не стесняются использовать Украину для испытания собственных разработок не только военного характера но и медико-биологического, при этом согласия самих украинцев никто не спрашивал, так как население страны уже превратилось в колонию. Такое мнение РИА Новости Крым высказал депутат Государственной Думы России Александр Бородай, комментируя новость о признании США в проведении биологических исследований на малоимущих украинцах.В понедельник в Министерстве обороны России сообщили, что малообеспеченные граждане и пациенты психиатрических клиник на Украине подвергались биологическим исследованиям со стороны представителей США.По его словам, сейчас американцы не стесняются проводить различного рода испытания на украинцах, чем напоминают фашистов Второй мировой войны."Перед смертью детей покормили…": трагедия маленьких пациентов >>"Они используют и испытывают на нашем противнике все новейшие боевые наркотики, и естественно проводят различные биологические эксперименты. В этом смысле вопрос о том, чем они отличаются, например, от садистов из гитлеровской Германии или их союзников — японского милитаризма, является риторическим", — считает Бородай.При этом, на вопрос почему украинцы позволяют американцам ставить на себе опыты, депутат ответил, что сейчас население Украины является колонией, а у колонии не спрашивают, чего она хочет.В Крыму фашисты проводили опыты на людях: ФСБ рассекретила документы >>"Вы представляете себе украинцев, как некое монолитное сообщество, которое обладает каким-то единым мнением. Украинцы — это не народ, это просто некое население, со своими этно-культурными особенностями в разных регионах, которое все эти десятилетия так называемой "незалежности" деградировало морально, интеллектуально и физически. Это колония. А соглашается или не соглашается население колонии — без разницы", — заключил Бородай.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, сша, украина