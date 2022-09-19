https://crimea.ria.ru/20220919/v-chem-polza-yogi-i-dukhovnykh-praktik--mnenie--1124540783.html

В чем польза йоги и духовных практик – мнение

В чем польза йоги и духовных практик – мнение - РИА Новости Крым, 19.09.2022

В чем польза йоги и духовных практик – мнение

Практики осознанности, в том числе йога, позволяют людям сохранять внутреннее равновесие и принимать решения, опираясь на себя. Такое мнение в эфире радио... РИА Новости Крым, 19.09.2022

2022-09-19T07:33

2022-09-19T07:33

2022-09-19T07:33

радио "спутник в крыму"

здоровье

мнения

совет эксперта

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. Практики осознанности, в том числе йога, позволяют людям сохранять внутреннее равновесие и принимать решения, опираясь на себя. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразила практикующий фитнес-тренер Виктория Витковская."Очень большое количество информации в нашем сегодняшнем мире, каждый человек решил опираться сам на себя, особенно те, кто занимаются духовными практиками. То, что дается нам наша культура, окружение – этого становится недостаточно для принятия решений", – считает эксперт.Независимо от выбора направления духовной практики, человек будет извлекать из занятий пользу – как для тела, так и для ума, отмечает она."Такие практики дают большую продуктивность, улучшается эмоциональное здоровье и уменьшается интенсивность стресса. А ведь мы ежедневно в огромных дозах сталкиваемся с проблемными моментами", – сказала Витковская.Сегодня духовные практики – это тренд. Люди занимаются йогой самостоятельно, в группах и даже на работе вместе с коллегами. Однако, если из практики исключить духовную составляющую, то это будет физкультура, а не йога.Такие практики, по мнению Витковской, позволяют не только снизить стресс, но и найти ключ к тревожащим человека проблемам. Совершать их тренер рекомендует в сопровождении учителя, тогда процесс будет максимально корректным и для тела, и для психики.Постичь азы погружения в "здесь и сейчас" можно с помощью несложных упражнений – ведения дневника, концентрации на внешних звуках и дыхании, рекомендовала она в заключении.Ранее психолог Богачева рассказала, как информационный шум "заглушает" нашу жизнь.

https://crimea.ria.ru/20210418/Kak-ukrepit-immunitet-pri-pomoschi-smekha-1119480747.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье, мнения, совет эксперта