https://crimea.ria.ru/20220905/kak-informatsionnyy-shum-zaglushaet-nashu-zhizn-1124408096.html

Как информационный шум "заглушает" нашу жизнь

Как информационный шум "заглушает" нашу жизнь - РИА Новости Крым, 05.09.2022

Как информационный шум "заглушает" нашу жизнь

Соблюдение ментальной гигиены позволит укрепить психику и защитить человека от стресса. Об этом в комментарии RT рассказала психолог Раиса Богачева. РИА Новости Крым, 05.09.2022

2022-09-05T20:20

2022-09-05T20:20

2022-09-05T20:20

психология

совет эксперта

здоровье

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. Соблюдение ментальной гигиены позволит укрепить психику и защитить человека от стресса. Об этом в комментарии RT рассказала психолог Раиса Богачева.Ментальная или психическая гигиена – то, что позволяет человеку находиться в гармонии с окружающей социальной и культурной средой, обеспечивая эмоциональную стабильность, поясняет специалист. Для поддержания баланса важно не только фильтровать поступающую отовсюду информацию, но и ограничивать время нахождения в сети."Нужно осознать, что мы живем в обществе, где информация играет огромнейшую роль. При этом обилие информационного шума приводит к нарушениям сна, повышенной тревожности и раздражительности. Каждый заинтересованный волевым усилием должен начать ограничивать время нахождения в сети и тщательно контролировать содержание потребляемого контента", — рекомендует она.Важно также уметь проверять достоверность и актуальность полученной информации, отличать верифицированные аккаунты от ботов и фейковых страниц.Она советует контролировать использование гаджетов в вечернее время и полностью исключить их как минимум за два часа до сна."Большинству людей это покажется нереальным. Но можно постараться снизить негативный эффект за счет использования более расслабляющего контента: слушать спокойную музыку или аудиокниги, смотреть нединамичные атмосферные фильмы с хорошим концом", — подытожила психолог.

https://crimea.ria.ru/20220825/kak-izbezhat-osenney-khandry-rekomendatsii-psikhoterapevta-1124279573.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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