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Как информационный шум "заглушает" нашу жизнь - РИА Новости Крым, 05.09.2022
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Как информационный шум "заглушает" нашу жизнь
Как информационный шум "заглушает" нашу жизнь - РИА Новости Крым, 05.09.2022
Как информационный шум "заглушает" нашу жизнь
Соблюдение ментальной гигиены позволит укрепить психику и защитить человека от стресса. Об этом в комментарии RT рассказала психолог Раиса Богачева. РИА Новости Крым, 05.09.2022
2022-09-05T20:20
2022-09-05T20:20
психология
совет эксперта
здоровье
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. Соблюдение ментальной гигиены позволит укрепить психику и защитить человека от стресса. Об этом в комментарии RT рассказала психолог Раиса Богачева.Ментальная или психическая гигиена – то, что позволяет человеку находиться в гармонии с окружающей социальной и культурной средой, обеспечивая эмоциональную стабильность, поясняет специалист. Для поддержания баланса важно не только фильтровать поступающую отовсюду информацию, но и ограничивать время нахождения в сети."Нужно осознать, что мы живем в обществе, где информация играет огромнейшую роль. При этом обилие информационного шума приводит к нарушениям сна, повышенной тревожности и раздражительности. Каждый заинтересованный волевым усилием должен начать ограничивать время нахождения в сети и тщательно контролировать содержание потребляемого контента", — рекомендует она.Важно также уметь проверять достоверность и актуальность полученной информации, отличать верифицированные аккаунты от ботов и фейковых страниц.Она советует контролировать использование гаджетов в вечернее время и полностью исключить их как минимум за два часа до сна."Большинству людей это покажется нереальным. Но можно постараться снизить негативный эффект за счет использования более расслабляющего контента: слушать спокойную музыку или аудиокниги, смотреть нединамичные атмосферные фильмы с хорошим концом", — подытожила психолог.
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РИА Новости Крым
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психология, совет эксперта, здоровье
Как информационный шум "заглушает" нашу жизнь

Психолог Богачева: ментальная гигиена укрепит психику и защитит от стресса

20:20 05.09.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПсихика
Психика - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. Соблюдение ментальной гигиены позволит укрепить психику и защитить человека от стресса. Об этом в комментарии RT рассказала психолог Раиса Богачева.
Ментальная или психическая гигиена – то, что позволяет человеку находиться в гармонии с окружающей социальной и культурной средой, обеспечивая эмоциональную стабильность, поясняет специалист. Для поддержания баланса важно не только фильтровать поступающую отовсюду информацию, но и ограничивать время нахождения в сети.
"Нужно осознать, что мы живем в обществе, где информация играет огромнейшую роль. При этом обилие информационного шума приводит к нарушениям сна, повышенной тревожности и раздражительности. Каждый заинтересованный волевым усилием должен начать ограничивать время нахождения в сети и тщательно контролировать содержание потребляемого контента", — рекомендует она.
Важно также уметь проверять достоверность и актуальность полученной информации, отличать верифицированные аккаунты от ботов и фейковых страниц.
"По сути, информационный шум приравнивается организмом к стрессу, последствием которого будет постстрессорное психическое расстройство с дальнейшим возможным переходом в депрессивные состояния", — добавила Богачева.
Она советует контролировать использование гаджетов в вечернее время и полностью исключить их как минимум за два часа до сна.
"Большинству людей это покажется нереальным. Но можно постараться снизить негативный эффект за счет использования более расслабляющего контента: слушать спокойную музыку или аудиокниги, смотреть нединамичные атмосферные фильмы с хорошим концом", — подытожила психолог.
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