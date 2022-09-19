https://crimea.ria.ru/20220919/kak-seks-spasaet-pochki-1124521513.html

Как секс спасает почки

Как секс спасает почки - РИА Новости Крым, 19.09.2022

Как секс спасает почки

Регулярный секс помогает избавиться от камней в почках. К такому выводу пришли индонезийские урологи из Университета Аирлангга в Сурабае. Результаты... РИА Новости Крым, 19.09.2022

2022-09-19T21:23

2022-09-19T21:23

2022-09-19T08:43

здоровье

совет эксперта

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111478/23/1114782380_0:51:966:594_1920x0_80_0_0_c26b05dad4e21090478ddd1ea1947546.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. Регулярный секс помогает избавиться от камней в почках. К такому выводу пришли индонезийские урологи из Университета Аирлангга в Сурабае. Результаты исследования опубликованы в журнале The Journal of Sexual Medicine, сообщает "Газета.ру".Анализ данных показал, что у первой группы участников камни из почек выходили и выводились из организма в шесть раз чаще, чем у второй.Авторы пришли к выводу, что регулярные "половые контакты способствуют самопроизвольному отхождению камней из дистального отдела мочеточника". Это связано с тем, что во время оргазма шейка мочевого пузыря сокращается, повышая вероятность "выброса" из почек.Выяснилось также, что представители "сексуальной" группы прибегали к обезболиванию из-за болезни только в 1/3 случаев. Кроме того, им реже требовалось дробление камней, доля таких людей, по сравнению со второй группой, оказалась на 20% меньшей.Ранее врач-уролог, андролог Владимир Степанов рассказал, как избежать обострений цистита и простатита осенью.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье, совет эксперта