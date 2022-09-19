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Как секс спасает почки - РИА Новости Крым, 19.09.2022
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Как секс спасает почки
Как секс спасает почки - РИА Новости Крым, 19.09.2022
Как секс спасает почки
Регулярный секс помогает избавиться от камней в почках. К такому выводу пришли индонезийские урологи из Университета Аирлангга в Сурабае. Результаты... РИА Новости Крым, 19.09.2022
2022-09-19T21:23
2022-09-19T08:43
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. Регулярный секс помогает избавиться от камней в почках. К такому выводу пришли индонезийские урологи из Университета Аирлангга в Сурабае. Результаты исследования опубликованы в журнале The Journal of Sexual Medicine, сообщает "Газета.ру".Анализ данных показал, что у первой группы участников камни из почек выходили и выводились из организма в шесть раз чаще, чем у второй.Авторы пришли к выводу, что регулярные "половые контакты способствуют самопроизвольному отхождению камней из дистального отдела мочеточника". Это связано с тем, что во время оргазма шейка мочевого пузыря сокращается, повышая вероятность "выброса" из почек.Выяснилось также, что представители "сексуальной" группы прибегали к обезболиванию из-за болезни только в 1/3 случаев. Кроме того, им реже требовалось дробление камней, доля таких людей, по сравнению со второй группой, оказалась на 20% меньшей.Ранее врач-уролог, андролог Владимир Степанов рассказал, как избежать обострений цистита и простатита осенью.
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РИА Новости Крым
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здоровье, совет эксперта
Как секс спасает почки

Ученые нашли связь между сексом и камнями в почках

21:23 19.09.2022
 
© Fotolia / ollyВлюбленная пара
Влюбленная пара
© Fotolia / olly
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. Регулярный секс помогает избавиться от камней в почках. К такому выводу пришли индонезийские урологи из Университета Аирлангга в Сурабае. Результаты исследования опубликованы в журнале The Journal of Sexual Medicine, сообщает "Газета.ру".
В исследовании приняли участие более 400 человек, у которых диагностировали мочекаменную болезнь. Одна часть испытуемых занималась сексом 3-4 раза в неделю, другая – воздерживалась от близости.
Анализ данных показал, что у первой группы участников камни из почек выходили и выводились из организма в шесть раз чаще, чем у второй.
Авторы пришли к выводу, что регулярные "половые контакты способствуют самопроизвольному отхождению камней из дистального отдела мочеточника". Это связано с тем, что во время оргазма шейка мочевого пузыря сокращается, повышая вероятность "выброса" из почек.
Выяснилось также, что представители "сексуальной" группы прибегали к обезболиванию из-за болезни только в 1/3 случаев. Кроме того, им реже требовалось дробление камней, доля таких людей, по сравнению со второй группой, оказалась на 20% меньшей.
Ранее врач-уролог, андролог Владимир Степанов рассказал, как избежать обострений цистита и простатита осенью.
 
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21:23Как секс спасает почки
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