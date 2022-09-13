https://crimea.ria.ru/20220913/kak-izbezhat-obostreniy-tsistita-i-prostatita-osenyu-1124483898.html
Как избежать обострений цистита и простатита осенью
Как избежать обострений цистита и простатита осенью - РИА Новости Крым, 13.09.2022
Как избежать обострений цистита и простатита осенью
Причиной обострений в осенний период заболеваний циститом и простатитом являются частые переохлаждения организма. Такое мнение в комментарии Общественной службе РИА Новости Крым, 13.09.2022
2022-09-13T21:59
2022-09-13T21:59
2022-09-13T21:59
здоровье
совет эксперта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости Крым. Причиной обострений в осенний период заболеваний циститом и простатитом являются частые переохлаждения организма. Такое мнение в комментарии Общественной службе новостей выразил врач-уролог, андролог Владимир Степанов.Когда люди выходят из автомобиля или общественного транспорта и идут в здание, они могут даже не заметить холода. Однако если задержаться на улице даже на короткое время, то есть риск возникновения болезней."Если немного постоять на остановке или выйти из автомобиля налегке и с кем-то побеседовать — все это может аукнуться серьезным воспалительным заболеванием или обострением хронических заболеваний, таких как простатит у мужчин и цистит у женщин", — добавил врач.Степанов порекомендовал беречь поясницу от переохлаждения, поскольку это, наряду с уже озвученными недугами, может привести к пиелонефритам, заболеванием верхних и нижних мочевых путей.Ранее врач-диетолог Татьяна Залетова заявила, что базилик и чеснок являются природными антибиотиками и способны значительно снизить риск простудных заболеваний, который традиционно повышается в период межсезонья.
https://crimea.ria.ru/20220821/vrach-obyasnila-komu-nelzya-delat-privivku-ot-grippa-1124220684.html
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здоровье, совет эксперта
Как избежать обострений цистита и простатита осенью
Уролог Степанов объяснил причины осеннего обострения цистита и простатита
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости Крым.
Причиной обострений в осенний период заболеваний циститом и простатитом являются частые переохлаждения организма. Такое мнение в комментарии Общественной службе новостей
выразил врач-уролог, андролог Владимир Степанов.
"Чем ближе к зиме, тем эффект холодной земли становится более выраженным, и люди, продолжающие ходить в легкой обуви, заболевают. Еще наши древние предки говорили — держи голову в холоде, а ноги в тепле. Это старинное выражение не теряет актуальности и сейчас",— напомнил он.
Когда люди выходят из автомобиля или общественного транспорта и идут в здание, они могут даже не заметить холода. Однако если задержаться на улице даже на короткое время, то есть риск возникновения болезней.
"Если немного постоять на остановке или выйти из автомобиля налегке и с кем-то побеседовать — все это может аукнуться серьезным воспалительным заболеванием или обострением хронических заболеваний, таких как простатит у мужчин и цистит у женщин", — добавил врач.
Степанов порекомендовал беречь поясницу от переохлаждения, поскольку это, наряду с уже озвученными недугами, может привести к пиелонефритам, заболеванием верхних и нижних мочевых путей.
Ранее врач-диетолог Татьяна Залетова заявила, что базилик и чеснок являются природными антибиотиками
и способны значительно снизить риск простудных заболеваний, который традиционно повышается в период межсезонья.