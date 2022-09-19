https://crimea.ria.ru/20220919/kak-podgotovit-immunitet-k-zime-1124524229.html

Как подготовить иммунитет к зиме

Как подготовить иммунитет к зиме - РИА Новости Крым, 19.09.2022

Как подготовить иммунитет к зиме

За счет употребления свежих овощей и фруктов и купания в море летом иммунитет человека значительно укрепляется, восполняются запасы витаминов. Благодаря этому... РИА Новости Крым, 19.09.2022

2022-09-19T21:59

2022-09-19T21:59

2022-09-19T21:59

радио "спутник в крыму"

здоровье

совет эксперта

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. За счет употребления свежих овощей и фруктов и купания в море летом иммунитет человека значительно укрепляется, восполняются запасы витаминов. Благодаря этому снижается риск заболеваний, считает главный внештатный аллерголог-иммунолог министерства здравоохранения Крыма Людмила Знаменская. "У нас было много солнечных дней, под действием солнечных лучей выработался витамин D. Как оказалось, он нужен нам не только для нормального функционирования костной ткани, но и для работы иммунной системы. Запасы восполнились за лето и витамин D, будем считать, пришел к нормальным цифрам", – сказала Знаменская в эфире радио "Спутник в Крыму".Кроме того, специалист обратила внимание, что в летний сезон люди употребляют больше овощей и фруктов, больше времени проводят на свежем воздухе, двигаются, купаются в море и дышат соленым воздухом. Такой комплекс способствует восполнению запасов витамина С и антиоксидантов к зиме, общему отдыху и оздоровлению организма, отметила специалист."Морские купания – это борьба с гиподинамией и мощный закаливающий фактор. Можно сказать, что в результате повышается стрессоустойчивость к действию низких температур и переохлаждению", – пояснила она.Однако организм нуждается и в дополнительной защите, считает иммунолог. Особенно в период сезонных заболеваний и роста заражений специфическими вирусами.В качестве дополнительной защиты Знаменская рекомендует принимать витамин D в профилактических дозах, сделать заготовки богатых витамином С продуктов с помощью заморозки или консервации, например, болгарского перца, смородины, малины, кизила, квашенной капусты, продолжить закаливания – регулярно умываться и омывать ноги, руки холодной водой.Ранее уролог Степанов объяснил причины осеннего обострения цистита и простатита.

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https://crimea.ria.ru/20220911/pravila-zdorovya-vrach-nazvala-protivopokazanie-dlya-privivki-ot-grippa-1124419577.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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