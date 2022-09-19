Рейтинг@Mail.ru
Как подготовить иммунитет к зиме - РИА Новости Крым, 19.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20220919/kak-podgotovit-immunitet-k-zime-1124524229.html
Как подготовить иммунитет к зиме
Как подготовить иммунитет к зиме - РИА Новости Крым, 19.09.2022
Как подготовить иммунитет к зиме
За счет употребления свежих овощей и фруктов и купания в море летом иммунитет человека значительно укрепляется, восполняются запасы витаминов. Благодаря этому... РИА Новости Крым, 19.09.2022
2022-09-19T21:59
2022-09-19T21:59
радио "спутник в крыму"
здоровье
совет эксперта
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0a/0f/1121148019_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_fedd8ea669768d402944993281c1b6bc.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. За счет употребления свежих овощей и фруктов и купания в море летом иммунитет человека значительно укрепляется, восполняются запасы витаминов. Благодаря этому снижается риск заболеваний, считает главный внештатный аллерголог-иммунолог министерства здравоохранения Крыма Людмила Знаменская. "У нас было много солнечных дней, под действием солнечных лучей выработался витамин D. Как оказалось, он нужен нам не только для нормального функционирования костной ткани, но и для работы иммунной системы. Запасы восполнились за лето и витамин D, будем считать, пришел к нормальным цифрам", – сказала Знаменская в эфире радио "Спутник в Крыму".Кроме того, специалист обратила внимание, что в летний сезон люди употребляют больше овощей и фруктов, больше времени проводят на свежем воздухе, двигаются, купаются в море и дышат соленым воздухом. Такой комплекс способствует восполнению запасов витамина С и антиоксидантов к зиме, общему отдыху и оздоровлению организма, отметила специалист."Морские купания – это борьба с гиподинамией и мощный закаливающий фактор. Можно сказать, что в результате повышается стрессоустойчивость к действию низких температур и переохлаждению", – пояснила она.Однако организм нуждается и в дополнительной защите, считает иммунолог. Особенно в период сезонных заболеваний и роста заражений специфическими вирусами.В качестве дополнительной защиты Знаменская рекомендует принимать витамин D в профилактических дозах, сделать заготовки богатых витамином С продуктов с помощью заморозки или консервации, например, болгарского перца, смородины, малины, кизила, квашенной капусты, продолжить закаливания – регулярно умываться и омывать ноги, руки холодной водой.Ранее уролог Степанов объяснил причины осеннего обострения цистита и простатита.
https://crimea.ria.ru/20220917/kardiolog-nazval-normalnyy-pokazatel-arterialnogo-davleniya-u-pozhilykh-1124530686.html
https://crimea.ria.ru/20220911/pravila-zdorovya-vrach-nazvala-protivopokazanie-dlya-privivki-ot-grippa-1124419577.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0a/0f/1121148019_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_bb250a3e29ce3f87a1921ee71055ef94.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
здоровье, совет эксперта
Как подготовить иммунитет к зиме

Врач Знаменская рассказала, как можно подготовить иммунитет к зиме уже сейчас

21:59 19.09.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОсень в парке
Осень в парке - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. За счет употребления свежих овощей и фруктов и купания в море летом иммунитет человека значительно укрепляется, восполняются запасы витаминов. Благодаря этому снижается риск заболеваний, считает главный внештатный аллерголог-иммунолог министерства здравоохранения Крыма Людмила Знаменская.
"У нас было много солнечных дней, под действием солнечных лучей выработался витамин D. Как оказалось, он нужен нам не только для нормального функционирования костной ткани, но и для работы иммунной системы. Запасы восполнились за лето и витамин D, будем считать, пришел к нормальным цифрам", – сказала Знаменская в эфире радио "Спутник в Крыму".
Кроме того, специалист обратила внимание, что в летний сезон люди употребляют больше овощей и фруктов, больше времени проводят на свежем воздухе, двигаются, купаются в море и дышат соленым воздухом. Такой комплекс способствует восполнению запасов витамина С и антиоксидантов к зиме, общему отдыху и оздоровлению организма, отметила специалист.
Измерение давления у водителя автобуса в ходе медицинского осмотра перед рейсом на автовокзале Восточный в Казани - РИА Новости, 1920, 17.09.2022
17 сентября, 08:03
Кардиолог назвал нормальный показатель артериального давления у пожилых
"Морские купания – это борьба с гиподинамией и мощный закаливающий фактор. Можно сказать, что в результате повышается стрессоустойчивость к действию низких температур и переохлаждению", – пояснила она.
Однако организм нуждается и в дополнительной защите, считает иммунолог. Особенно в период сезонных заболеваний и роста заражений специфическими вирусами.
"Если сейчас мы еще сходим в поликлинику и сделаем вакцинацию против актуальных штаммов гриппа, если каждый посмотрит, прошло ли полгода от предыдущей вакцинации от ковида, если в местах общественного скопления будем носить маски и обрабатывать руки дезинфицирующими растворами, то можно сказать, что в зиму мы входим вполне подготовленными", – заметила она.
В качестве дополнительной защиты Знаменская рекомендует принимать витамин D в профилактических дозах, сделать заготовки богатых витамином С продуктов с помощью заморозки или консервации, например, болгарского перца, смородины, малины, кизила, квашенной капусты, продолжить закаливания – регулярно умываться и омывать ноги, руки холодной водой.
Ранее уролог Степанов объяснил причины осеннего обострения цистита и простатита.
Указатель на одном из пунктов вакцинации Краснодара - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
11 сентября, 03:28Радио "Спутник в Крыму"
Правила здоровья: врач назвала противопоказание для прививки от гриппа
 
Радио "Спутник в Крыму"ЗдоровьеСовет эксперта
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:01Главные события и заявления дня: 19 сентября
21:59Как подготовить иммунитет к зиме
21:23Как секс спасает почки
20:55Названо осеннее "блюдо счастья"
20:36"Пять к одному": как работает формула счастливых отношений
19:37Когда в Севастополе ожидают рост заболеваемости COVID-19
19:10Общественная палата ДНР призвала Пушилина немедленно провести референдум
19:07Сохранит ли Карл III монархию в Англии — мнение эксперта
18:49Светильники и интимные услуги: что крымчане покупают у мошенников
18:12В Севастополе в море у мыса Херсонес обнаружили тело мужчины
17:41Члены Общественной палаты ЛНР призвали немедленно провести референдум
17:36Жителя Краснодарского края осудят за убийство малолетнего пасынка
17:06Летали бетонные блоки и деревья: в Курске оценивают ущерб от урагана
17:02США признались в проведении биоисследований на малообеспеченных украинцах
16:36ВСУ выпустили по Новой Каховке 20 ракет: есть попадания у Каховской ГЭС
16:29Севастополец украл у соседа авто и мотороллер вместе с гаражом
16:21В Судаке построят новый жилой микрорайон за 19 млрд рублей
16:05Признают ли Пугачеву иноагентом - адвокат
15:44Рекордный скачок: в Евросоюзе подорожал хлеб
14:50Глава ВГА Владимир Сальдо вернулся к руководству Херсонской областью
Лента новостейМолния