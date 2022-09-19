https://crimea.ria.ru/20220919/kak-podgotovit-immunitet-k-zime-1124524229.html
Как подготовить иммунитет к зиме
Как подготовить иммунитет к зиме - РИА Новости Крым, 19.09.2022
Как подготовить иммунитет к зиме
За счет употребления свежих овощей и фруктов и купания в море летом иммунитет человека значительно укрепляется, восполняются запасы витаминов. Благодаря этому... РИА Новости Крым, 19.09.2022
2022-09-19T21:59
2022-09-19T21:59
2022-09-19T21:59
радио "спутник в крыму"
здоровье
совет эксперта
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0a/0f/1121148019_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_fedd8ea669768d402944993281c1b6bc.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. За счет употребления свежих овощей и фруктов и купания в море летом иммунитет человека значительно укрепляется, восполняются запасы витаминов. Благодаря этому снижается риск заболеваний, считает главный внештатный аллерголог-иммунолог министерства здравоохранения Крыма Людмила Знаменская. "У нас было много солнечных дней, под действием солнечных лучей выработался витамин D. Как оказалось, он нужен нам не только для нормального функционирования костной ткани, но и для работы иммунной системы. Запасы восполнились за лето и витамин D, будем считать, пришел к нормальным цифрам", – сказала Знаменская в эфире радио "Спутник в Крыму".Кроме того, специалист обратила внимание, что в летний сезон люди употребляют больше овощей и фруктов, больше времени проводят на свежем воздухе, двигаются, купаются в море и дышат соленым воздухом. Такой комплекс способствует восполнению запасов витамина С и антиоксидантов к зиме, общему отдыху и оздоровлению организма, отметила специалист."Морские купания – это борьба с гиподинамией и мощный закаливающий фактор. Можно сказать, что в результате повышается стрессоустойчивость к действию низких температур и переохлаждению", – пояснила она.Однако организм нуждается и в дополнительной защите, считает иммунолог. Особенно в период сезонных заболеваний и роста заражений специфическими вирусами.В качестве дополнительной защиты Знаменская рекомендует принимать витамин D в профилактических дозах, сделать заготовки богатых витамином С продуктов с помощью заморозки или консервации, например, болгарского перца, смородины, малины, кизила, квашенной капусты, продолжить закаливания – регулярно умываться и омывать ноги, руки холодной водой.Ранее уролог Степанов объяснил причины осеннего обострения цистита и простатита.
https://crimea.ria.ru/20220917/kardiolog-nazval-normalnyy-pokazatel-arterialnogo-davleniya-u-pozhilykh-1124530686.html
https://crimea.ria.ru/20220911/pravila-zdorovya-vrach-nazvala-protivopokazanie-dlya-privivki-ot-grippa-1124419577.html
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0a/0f/1121148019_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_bb250a3e29ce3f87a1921ee71055ef94.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье, совет эксперта
Как подготовить иммунитет к зиме
Врач Знаменская рассказала, как можно подготовить иммунитет к зиме уже сейчас
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. За счет употребления свежих овощей и фруктов и купания в море летом иммунитет человека значительно укрепляется, восполняются запасы витаминов. Благодаря этому снижается риск заболеваний, считает главный внештатный аллерголог-иммунолог министерства здравоохранения Крыма Людмила Знаменская.
"У нас было много солнечных дней, под действием солнечных лучей выработался витамин D. Как оказалось, он нужен нам не только для нормального функционирования костной ткани, но и для работы иммунной системы. Запасы восполнились за лето и витамин D, будем считать, пришел к нормальным цифрам", – сказала Знаменская в эфире радио "Спутник в Крыму".
Кроме того, специалист обратила внимание, что в летний сезон люди употребляют больше овощей и фруктов, больше времени проводят на свежем воздухе, двигаются, купаются в море и дышат соленым воздухом. Такой комплекс способствует восполнению запасов витамина С и антиоксидантов к зиме, общему отдыху и оздоровлению организма, отметила специалист.
"Морские купания – это борьба с гиподинамией и мощный закаливающий фактор. Можно сказать, что в результате повышается стрессоустойчивость к действию низких температур и переохлаждению", – пояснила она.
Однако организм нуждается и в дополнительной защите, считает иммунолог. Особенно в период сезонных заболеваний и роста заражений специфическими вирусами.
"Если сейчас мы еще сходим в поликлинику и сделаем вакцинацию против актуальных штаммов гриппа, если каждый посмотрит, прошло ли полгода от предыдущей вакцинации от ковида, если в местах общественного скопления будем носить маски и обрабатывать руки дезинфицирующими растворами, то можно сказать, что в зиму мы входим вполне подготовленными", – заметила она.
В качестве дополнительной защиты Знаменская рекомендует принимать витамин D в профилактических дозах, сделать заготовки богатых витамином С продуктов с помощью заморозки или консервации, например, болгарского перца, смородины, малины, кизила, квашенной капусты, продолжить закаливания – регулярно умываться и омывать ноги, руки холодной водой.
Ранее уролог Степанов объяснил причины осеннего обострения цистита
и простатита.