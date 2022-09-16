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В центре Симферополя осквернили мурал с изображением военнослужащего РФ
В центре Симферополя осквернили мурал с изображением военнослужащего РФ - РИА Новости Крым, 16.09.2022
В центре Симферополя осквернили мурал с изображением военнослужащего РФ
В центре Симферополя вандалы осквернили мурал с изображением российского военнослужащего, сообщает пресс-служба городской администрации. РИА Новости Крым, 16.09.2022
2022-09-16T11:19
2022-09-16T11:19
2022-09-16T11:46
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городская среда
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. В центре Симферополя вандалы осквернили мурал с изображением российского военнослужащего, сообщает пресс-служба городской администрации.Изображение на фасаде здания по улице Александра Невского, 1 облили красной краской. Три пятна с потеками остались на оружии, ноге изображенного военного и флаге РФ.Ситуацию также прокомментировал глава администрации Симферополя Михаил Афанасьев. По его словам, ситуация находится под контролем правоохранителей."На данный момент на месте работают сотрудники правоохранительных органов, ситуация под контролем. Мурал будет приведен в первоначальный вид, виновные – найдены и наказаны", – написал он в своем Telegram-канале.Ранее в Керчи задержали подозреваемую в осквернении мемориала "Вечный огонь".
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В центре Симферополя осквернили мурал с изображением военнослужащего РФ
В центре Симферополя мурал с изображением военнослужащего РФ облили краской
11:19 16.09.2022 (обновлено: 11:46 16.09.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. В центре Симферополя вандалы осквернили мурал с изображением российского военнослужащего, сообщает пресс-служба городской администрации.
Изображение на фасаде здания по улице Александра Невского, 1 облили красной краской. Три пятна с потеками остались на оружии, ноге изображенного военного и флаге РФ.
"Следственно-оперативная группа проводит работу по факту осквернения патриотического изображения, посвященного поддержке специальной военной операции, размещенного в центре города", – говорится в опубликованном в социальных сетях ведомства сообщении.
Ситуацию также прокомментировал глава администрации Симферополя Михаил Афанасьев. По его словам, ситуация находится под контролем правоохранителей.
"На данный момент на месте работают сотрудники правоохранительных органов, ситуация под контролем. Мурал будет приведен в первоначальный вид, виновные – найдены и наказаны", – написал он в своем Telegram-канале.