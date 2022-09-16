https://crimea.ria.ru/20220916/kogda-zakonchitsya-remont-na-bulvare-lenina-v-simferopole-1124528161.html
Когда закончится ремонт на бульваре Ленина в Симферополе
Когда закончится ремонт на бульваре Ленина в Симферополе - РИА Новости Крым, 16.09.2022
Когда закончится ремонт на бульваре Ленина в Симферополе
Ремонт дороги на бульваре Ленина в Симферополе закончат в ноябре, рассказали РИА Новости Крым в Службе автомобильных дорог РК. РИА Новости Крым, 16.09.2022
2022-09-16T18:31
2022-09-16T18:31
2022-09-16T18:16
ситуация на дорогах крыма
симферополь
ремонт и строительство дорог в крыму
городская среда
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. Ремонт дороги на бульваре Ленина в Симферополе закончат в ноябре, рассказали РИА Новости Крым в Службе автомобильных дорог РК.По данным ведомства, на участке заменят дорожное покрытие, восстановят тротуары и ограждения."Выполняется переустройство асфальтобетонного покрытия проезжей части, восстановление тротуаров и пешеходного перильного ограждения, нанесение горизонтальной дорожной разметки", – говорится в ответе на информационный запрос РИА Новости Крым.В службе подчеркнули, что бульвар отремонтируют по направлению от железнодорожного вокзала в сторону улицы Павленко и с противоположной стороны. Закончить ремонт планируют к 30 ноября 2022 года.Ранее сообщалось об ограничении движения в Симферополе в районе Бородинского кольца и изменении схемы движения автобусов из-за ремонта дорог.
https://crimea.ria.ru/20220916/v-simferopole-izmenitsya-skhema-dvizheniya-avtobusov-1124524086.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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симферополь, ремонт и строительство дорог в крыму, городская среда
Когда закончится ремонт на бульваре Ленина в Симферополе
Служба автодорог РК: ремонтные работы на бульваре Ленина в Симферополе закончат в ноябре