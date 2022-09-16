Рейтинг@Mail.ru
Когда закончится ремонт на бульваре Ленина в Симферополе - РИА Новости Крым, 16.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20220916/kogda-zakonchitsya-remont-na-bulvare-lenina-v-simferopole-1124528161.html
Когда закончится ремонт на бульваре Ленина в Симферополе
Когда закончится ремонт на бульваре Ленина в Симферополе - РИА Новости Крым, 16.09.2022
Когда закончится ремонт на бульваре Ленина в Симферополе
Ремонт дороги на бульваре Ленина в Симферополе закончат в ноябре, рассказали РИА Новости Крым в Службе автомобильных дорог РК. РИА Новости Крым, 16.09.2022
2022-09-16T18:31
2022-09-16T18:16
ситуация на дорогах крыма
симферополь
ремонт и строительство дорог в крыму
городская среда
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/08/1124440667_0:464:958:1002_1920x0_80_0_0_87d20ea7646894d5baf4af86dd42047b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. Ремонт дороги на бульваре Ленина в Симферополе закончат в ноябре, рассказали РИА Новости Крым в Службе автомобильных дорог РК.По данным ведомства, на участке заменят дорожное покрытие, восстановят тротуары и ограждения."Выполняется переустройство асфальтобетонного покрытия проезжей части, восстановление тротуаров и пешеходного перильного ограждения, нанесение горизонтальной дорожной разметки", – говорится в ответе на информационный запрос РИА Новости Крым.В службе подчеркнули, что бульвар отремонтируют по направлению от железнодорожного вокзала в сторону улицы Павленко и с противоположной стороны. Закончить ремонт планируют к 30 ноября 2022 года.Ранее сообщалось об ограничении движения в Симферополе в районе Бородинского кольца и изменении схемы движения автобусов из-за ремонта дорог.
https://crimea.ria.ru/20220916/v-simferopole-izmenitsya-skhema-dvizheniya-avtobusov-1124524086.html
симферополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/08/1124440667_0:374:958:1092_1920x0_80_0_0_ad7ef498c1500b19c3c6dcc85f85bef0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
симферополь, ремонт и строительство дорог в крыму, городская среда
Когда закончится ремонт на бульваре Ленина в Симферополе

Служба автодорог РК: ремонтные работы на бульваре Ленина в Симферополе закончат в ноябре

18:31 16.09.2022
 
© Пресс-служба администрации СимферополяРемонт бульвара Ленина в Симферополе
Ремонт бульвара Ленина в Симферополе
© Пресс-служба администрации Симферополя
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. Ремонт дороги на бульваре Ленина в Симферополе закончат в ноябре, рассказали РИА Новости Крым в Службе автомобильных дорог РК.
По данным ведомства, на участке заменят дорожное покрытие, восстановят тротуары и ограждения.
Общественный транспорт - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
11:52Ситуация на дорогах Крыма
В Симферополе изменится схема движения автобусов
"Выполняется переустройство асфальтобетонного покрытия проезжей части, восстановление тротуаров и пешеходного перильного ограждения, нанесение горизонтальной дорожной разметки", – говорится в ответе на информационный запрос РИА Новости Крым.
В службе подчеркнули, что бульвар отремонтируют по направлению от железнодорожного вокзала в сторону улицы Павленко и с противоположной стороны. Закончить ремонт планируют к 30 ноября 2022 года.
Ранее сообщалось об ограничении движения в Симферополе в районе Бородинского кольца и изменении схемы движения автобусов из-за ремонта дорог.
 
Ситуация на дорогах КрымаСимферопольРемонт и строительство дорог в КрымуГородская среда
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:21Россия сдержана до поры до времени — Путин
19:13Вино в пакетах – Роскачество оценило перспективу
18:50Аэропорт популярного курорта Франции переименуют в честь Елизаветы II
18:31Когда закончится ремонт на бульваре Ленина в Симферополе
18:16Турция будет платить за газ в рублях — Путин
17:57Киев придумал наказание за российский паспорт
17:22Танцы в бархатный сезон: в Массандре пройдет I Крымский оперный бал
17:06Турция будет добиваться от России скидки на газ – СМИ
16:56Итоги саммита ШОС: советом глав принят 21 документ
16:37Энергодар и ЗАЭС снова под огнем ВСУ – власти
16:10Убил мать на дне рождения сына: крымчанина отправили в колонию на 14 лет
15:54При взрыве в центре Херсона пострадали 13 человек, трое погибли
15:40Пожар в Белогорском районе – что случилось
15:30В Симферополе облили краской еще один мурал
14:53Центробанк снова снизил ключевую ставку
14:41В Мариуполе начали выплату компенсаций за утраченное имущество
14:22Новая Каховка под ракетным обстрелом ВСУ
14:16На линии соприкосновения: как поселки ЛНР встречают граждан из Купянска
14:02В Бердянске убит замглавы ВГА и его жена
13:49Российские ПВО сбили 53 снаряда HIMARS и "Ольха" и пять украинских дронов
Лента новостейМолния