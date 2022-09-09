Рейтинг@Mail.ru
В Симферополе ограничат движение в районе Бородинского кольца - РИА Новости Крым, 09.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20220909/v-simferopole-ogranichat-dvizhenie-v-rayone-borodinskogo-koltsa-1124451181.html
В Симферополе ограничат движение в районе Бородинского кольца
В Симферополе ограничат движение в районе Бородинского кольца - РИА Новости Крым, 09.09.2022
В Симферополе ограничат движение в районе Бородинского кольца
В Симферополе с 10 сентября временно ограничат движение по двум полосам на участке Восточного обхода в районе Бородинского кольца. Об этом сообщили в Службе... РИА Новости Крым, 09.09.2022
2022-09-09T10:07
2022-09-09T10:07
ситуация на дорогах крыма
ремонт дорог
симферополь
транспорт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/1f/1124360342_0:116:1620:1027_1920x0_80_0_0_2bf5d9cdff942f7005374dc97bf0b527.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. В Симферополе с 10 сентября временно ограничат движение по двум полосам на участке Восточного обхода в районе Бородинского кольца. Об этом сообщили в Службе автомобильных дорог Крыма.Жителей и гостей крымской столицы просят учитывать эту информацию при планировании поездок по городу.Ранее в администрации крымской столицы сообщили о начале ремонта бульвара Ленина: движение транспорта от железнодорожного вокзала в направлении центра частично ограничено.
симферополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/1f/1124360342_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_13508ce318a4688114dee9ae8457bf9f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ремонт дорог, симферополь, транспорт
В Симферополе ограничат движение в районе Бородинского кольца

В Симферополе из-за ремонта ограничат движение в районе Бородинского кольца

10:07 09.09.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРемонтные дорожные работы в Симферополе
Ремонтные дорожные работы в Симферополе - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. В Симферополе с 10 сентября временно ограничат движение по двум полосам на участке Восточного обхода в районе Бородинского кольца. Об этом сообщили в Службе автомобильных дорог Крыма.
"Работы на данном участке ведутся в рамках ремонта искусственного дорожного сооружения на автомобильной дороге общего пользования регионального значения. Ограничение будет действовать до завершения работ по ремонту сооружения", - говорится в сообщении.
Жителей и гостей крымской столицы просят учитывать эту информацию при планировании поездок по городу.
Ранее в администрации крымской столицы сообщили о начале ремонта бульвара Ленина: движение транспорта от железнодорожного вокзала в направлении центра частично ограничено.
 
Ситуация на дорогах КрымаРемонт дорогСимферопольТранспорт
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:00Час на спасение: что должен уметь каждый?
10:57Стало известно о состоянии раненных после атаки ВСУ по Новой Каховке
10:50ВСУ предпринимают новые попытки десантироваться в районе Энергодара
10:45Южный берег Крыма останется без газа на несколько дней
10:39Где в Крыму отключат воду и когда возобновят ее подачу
10:34В Севастополе житель Волгограда задержан за мошенничества на 2,5 млн
10:17Коронавирус в Крыму и Севастополе – данные за сутки
10:07В Симферополе ограничат движение в районе Бородинского кольца
09:54Житель Крыма задержан УФСБ за призывы расправы над военнослужащими РФ
09:42Бахчисарай и 13 пригородных сел временно останутся без газа
09:29Часть участников наступления ВСУ на Херсонскую область попали в плен
09:18Эпоха паразитизма закончилась - Володин о станах G7
09:07КНДР провозгласила себя ядерным государством
08:42Какие продукты влияют на выработку женских гормонов: эксперт
08:13Какое количество россиян ведут здоровый образ жизни – опрос
07:59Экономист: Запад пожертвует чем угодно ради доминирующей позиции в мире
07:38Ходьба помогает от деменции – ученые посчитали нужное число шагов
07:05Врач назвала идеальное время для первой чашки кофе
03:32Что будет осенью с ценами на энергоносители в Европе и в России - эксперт
00:01Прогноз погоды для Крыма на пятницу
Лента новостейМолния