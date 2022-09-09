https://crimea.ria.ru/20220909/v-simferopole-ogranichat-dvizhenie-v-rayone-borodinskogo-koltsa-1124451181.html

В Симферополе ограничат движение в районе Бородинского кольца

В Симферополе ограничат движение в районе Бородинского кольца - РИА Новости Крым, 09.09.2022

В Симферополе ограничат движение в районе Бородинского кольца

В Симферополе с 10 сентября временно ограничат движение по двум полосам на участке Восточного обхода в районе Бородинского кольца. Об этом сообщили в Службе... РИА Новости Крым, 09.09.2022

2022-09-09T10:07

2022-09-09T10:07

2022-09-09T10:07

ситуация на дорогах крыма

ремонт дорог

симферополь

транспорт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. В Симферополе с 10 сентября временно ограничат движение по двум полосам на участке Восточного обхода в районе Бородинского кольца. Об этом сообщили в Службе автомобильных дорог Крыма.Жителей и гостей крымской столицы просят учитывать эту информацию при планировании поездок по городу.Ранее в администрации крымской столицы сообщили о начале ремонта бульвара Ленина: движение транспорта от железнодорожного вокзала в направлении центра частично ограничено.

симферополь

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ремонт дорог, симферополь, транспорт