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В Симферополе ограничат движение в районе Бородинского кольца
В Симферополе ограничат движение в районе Бородинского кольца - РИА Новости Крым, 09.09.2022
В Симферополе ограничат движение в районе Бородинского кольца
В Симферополе с 10 сентября временно ограничат движение по двум полосам на участке Восточного обхода в районе Бородинского кольца. Об этом сообщили в Службе... РИА Новости Крым, 09.09.2022
2022-09-09T10:07
2022-09-09T10:07
2022-09-09T10:07
ситуация на дорогах крыма
ремонт дорог
симферополь
транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. В Симферополе с 10 сентября временно ограничат движение по двум полосам на участке Восточного обхода в районе Бородинского кольца. Об этом сообщили в Службе автомобильных дорог Крыма.Жителей и гостей крымской столицы просят учитывать эту информацию при планировании поездок по городу.Ранее в администрации крымской столицы сообщили о начале ремонта бульвара Ленина: движение транспорта от железнодорожного вокзала в направлении центра частично ограничено.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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ремонт дорог, симферополь, транспорт
В Симферополе ограничат движение в районе Бородинского кольца
В Симферополе из-за ремонта ограничат движение в районе Бородинского кольца
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. В Симферополе с 10 сентября временно ограничат движение по двум полосам на участке Восточного обхода в районе Бородинского кольца. Об этом сообщили в Службе автомобильных дорог Крыма.
"Работы на данном участке ведутся в рамках ремонта искусственного дорожного сооружения на автомобильной дороге общего пользования регионального значения. Ограничение будет действовать до завершения работ по ремонту сооружения", - говорится в сообщении.
Жителей и гостей крымской столицы просят учитывать эту информацию при планировании поездок по городу.
Ранее в администрации крымской столицы сообщили о начале ремонта бульвара Ленина: движение транспорта от железнодорожного вокзала в направлении центра частично ограничено.