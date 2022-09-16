https://crimea.ria.ru/20220916/v-simferopole-izmenitsya-skhema-dvizheniya-avtobusov-1124524086.html

В Симферополе изменится схема движения автобусов

В Симферополе изменится схема движения автобусов - РИА Новости Крым, 16.09.2022

В Симферополе изменится схема движения автобусов

Схема движения автобусов в Симферополе изменится из-за дорожного ремонта. Об этом сообщили в администрации крымской столицы. РИА Новости Крым, 16.09.2022

2022-09-16T11:52

2022-09-16T11:52

2022-09-16T11:52

ситуация на дорогах крыма

транспорт

симферополь

городская среда

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. Схема движения автобусов в Симферополе изменится из-за дорожного ремонта. Об этом сообщили в администрации крымской столицы."С 17 сентября в связи с проведением ремонта бульвара Ленина в Симферополе, а также работ по прокладке нового подземного коллектора вводятся временные изменения в схему движения следующих автобусных маршрутов", - говорится в сообщении.Так, на автобусном маршруте городского сообщения №9 "Комсомольское - ж/д вокзал" посадка и высадка пассажиров будет осуществляться на территории железнодорожного вокзала, у башни с часами.Жителей и гостей крымской столицы просят учитывать эту информацию при планировании поездок по городу.

https://crimea.ria.ru/20220909/v-simferopole-ogranichat-dvizhenie-v-rayone-borodinskogo-koltsa-1124451181.html

симферополь

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транспорт, симферополь, городская среда