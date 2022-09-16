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В Симферополе изменится схема движения автобусов - РИА Новости Крым, 16.09.2022
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В Симферополе изменится схема движения автобусов
В Симферополе изменится схема движения автобусов - РИА Новости Крым, 16.09.2022
В Симферополе изменится схема движения автобусов
Схема движения автобусов в Симферополе изменится из-за дорожного ремонта. Об этом сообщили в администрации крымской столицы. РИА Новости Крым, 16.09.2022
2022-09-16T11:52
2022-09-16T11:52
ситуация на дорогах крыма
транспорт
симферополь
городская среда
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. Схема движения автобусов в Симферополе изменится из-за дорожного ремонта. Об этом сообщили в администрации крымской столицы."С 17 сентября в связи с проведением ремонта бульвара Ленина в Симферополе, а также работ по прокладке нового подземного коллектора вводятся временные изменения в схему движения следующих автобусных маршрутов", - говорится в сообщении.Так, на автобусном маршруте городского сообщения №9 "Комсомольское - ж/д вокзал" посадка и высадка пассажиров будет осуществляться на территории железнодорожного вокзала, у башни с часами.Жителей и гостей крымской столицы просят учитывать эту информацию при планировании поездок по городу.
https://crimea.ria.ru/20220909/v-simferopole-ogranichat-dvizhenie-v-rayone-borodinskogo-koltsa-1124451181.html
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транспорт, симферополь, городская среда
В Симферополе изменится схема движения автобусов

В Симферополе временно изменится схема движения автобусов из-за ремонта дорог

11:52 16.09.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОбщественный транспорт
Общественный транспорт - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. Схема движения автобусов в Симферополе изменится из-за дорожного ремонта. Об этом сообщили в администрации крымской столицы.
"С 17 сентября в связи с проведением ремонта бульвара Ленина в Симферополе, а также работ по прокладке нового подземного коллектора вводятся временные изменения в схему движения следующих автобусных маршрутов", - говорится в сообщении.
Так, на автобусном маршруте городского сообщения №9 "Комсомольское - ж/д вокзал" посадка и высадка пассажиров будет осуществляться на территории железнодорожного вокзала, у башни с часами.
Пригородные маршруты "Крымтроллейбуса", которые начинали свое движение с парковки около железнодорожного вокзала, будут делать круг по бульвару Ленина и осуществлять посадку и высадку пассажиров на остановке возле Медакадемии. В их числе автобусы сообщением Аркадьевка-Симферополь, Журавлевка – Симферополь, Красное – Симферополь, Куприно (Широкое ) – Симферополь, Первомайское (Калиновка) – Симферополь, Первомайское – Симферополь, Харитоновка – Симферополь, Новоандреевка – Симферополь, Урожайное – Симферополь, Скворцово – Симферополь.
Жителей и гостей крымской столицы просят учитывать эту информацию при планировании поездок по городу.
Ремонтные дорожные работы в Симферополе - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
9 сентября, 10:07Ситуация на дорогах Крыма
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