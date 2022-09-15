https://crimea.ria.ru/20220915/zakharova-razoblachila-ideyu-s-potolkom-tsen-i-nazvala-glavnuyu-mechtu-ssha-1124515799.html

Захарова разоблачила идею с "потолком цен" и назвала главную мечту США

Захарова разоблачила идею с "потолком цен" и назвала главную мечту США - РИА Новости Крым, 15.09.2022

Захарова разоблачила идею с "потолком цен" и назвала главную мечту США

Главной мечтой и целью США и стран G7 является контроль над чужими ресурсами — там, где не получается действовать силовым путем, появляются такие... РИА Новости Крым, 15.09.2022

2022-09-15T16:48

2022-09-15T16:48

2022-09-15T16:48

политика

экономика

мария захарова

сша

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости Крым. Главной мечтой и целью США и стран G7 является контроль над чужими ресурсами — там, где не получается действовать силовым путем, появляются такие псевоэкономические схемы, как "потолок цен". Такое мнение в ходе брифинга озвучила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Главная мечта Запада заключается в том, чтобы устанавливать цены на ресурсы, которые им не принадлежат. Из века в век они занимаются только этим. Там, где можно вообще бесплатно брать и еще чтоб доплачивали - они это и делают. Просто превращая независимые страны в свои колонии, сателлитов, вассалов и так далее. Веками выкачивали ресурсы из огромных стран, из континентов, с которыми даже не граничат", - заявила Захарова.Она привела пример с Сирией, ресурсами которой незаконно завладели США, оккупировав нефтеносные районы страны без какого-либо легального основания:По мнению Захаровой, в случае с Россией, как раз и потребовалось изобрести такой псевоэкономический термин, фактически же это является попыткой контролировать чужие ресурсы:"Не надо брать кальки из английского языка - это только мешает и придает флер какой-то финансовой политики. Какой "потолок цен"? Да это грабеж настоящий, когда кто-то, кто не обладает правом распоряжаться чужими ресурсами диктует на них цены. Существует выработанная легальна схема , в которой участвуют страны, обладающие ресурсами, с целью коллективного регулирования цен на нефть в общих интересах всего мира, а не отдельной группы стран. Исходя из ситуации на рынках, политической, экономической ситуации и так далее. Эти международные организации имеют правовую основу деятельности. Они не занимаются грабежом и сговором. А то, что делает "семерка" - это вечное желание поставить под колониальную зависимость других с одной целью - просто отобрать ресурсы или контролировать их", - пояснила представитель российского МИД.Ранее главы Минфинов G7 согласились ввести потолок цены на нефть из России. "Большая семерка" хочет сократить доходы России от продажи нефти. Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия прекратит поставлять нефть и нефтепродукты в страны, которые введут "ценовой потолок" на них.После начала спецоперации России на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. В европейских странах заявили, что всерьез намерены отказаться от российских нефти и газа. Последовательно были приняты пять пакетов санкций, шестой же долгое время блокировали некоторые государства, в частности Венгрия.Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия недружественных стран, а санкционные меры нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Он подчеркнул, что основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей. И добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.

https://crimea.ria.ru/20220915/v-mid-zayavili-o-priblizhenii-k-cherte-pryamogo-stolknoveniya-rf-i-nato-1124515157.html

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политика, экономика, мария захарова, сша