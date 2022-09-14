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Кадыров назвал вбросом информацию об отступлении российских войск - РИА Новости Крым, 14.09.2022
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Кадыров назвал вбросом информацию об отступлении российских войск
Кадыров назвал вбросом информацию об отступлении российских войск - РИА Новости Крым, 14.09.2022
Кадыров назвал вбросом информацию об отступлении российских войск
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что российские войска в ходе специальной военной операции на Украине никуда не отступали, у ВС РФ своя тактика и стратегия. РИА Новости Крым, 14.09.2022
2022-09-14T16:29
2022-09-14T16:29
специальная военная операция рф на украине
армия и флот
рамзан кадыров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что российские войска в ходе специальной военной операции на Украине никуда не отступали, у ВС РФ своя тактика и стратегия.По его словам, "мы не можем позволить себе без разбора стрелять по всем подряд, включая мирных граждан, только ради того, чтобы утолить маниакальные желания диванных невежд"."Россия в этой спецоперации пытается минимизировать человеческие жертвы. А вот бандеровские нацики могут себе это позволить вплоть до того, что стреляют по своим же. Отсюда и различия в тактике, - добавил Кадыров. - Наши генералы, закончившие военные академии, прекрасно разбираются в тонкостях военного дела и дают противнику делать только то, что выгодно нам. Чтобы уничтожить вражеские единицы, нужно использовать различные приемы: растягивать его силы, оттягивать, зажимать в котел, вынуждать выйти в поле или заманивать в ловушку. И руководство армией прекрасно комбинирует все эти методы".Ранее Минобороны сообщило, что войска из Балаклеи и Изюма перегруппированы на донецкое направление для достижения заявленных целей специальной военной операции по освобождению Донбасса. В свою очередь Кадыров заявил, что все оставленные военными города на харьковском направлении будут возвращены обратно.
https://crimea.ria.ru/20220912/ekspert-obyasnil-prichiny-peregruppirovki-voysk-rf-v-kharkovskoy-oblasti-1124475725.html
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специальная военная операция рф на украине, армия и флот, рамзан кадыров
Кадыров назвал вбросом информацию об отступлении российских войск

Кадыров: в ходе СВО российские войска нигде не отступали, у РФ другая тактика

16:29 14.09.2022
 
© РИА Новости . Саид Царнаев / Перейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
© РИА Новости . Саид Царнаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что российские войска в ходе специальной военной операции на Украине никуда не отступали, у ВС РФ своя тактика и стратегия.
"Успокою самых буйных и самых скептических комментаторов. В ходе проведения СВО мы нигде и никуда не отступаем. Это все вбросы и западные провокации. Не позволяйте себя дурить. Есть такие понятия, как тактика и стратегия. У наших войск она более тонкая", - сказал он в своем видеообращении.
По его словам, "мы не можем позволить себе без разбора стрелять по всем подряд, включая мирных граждан, только ради того, чтобы утолить маниакальные желания диванных невежд".
"Россия в этой спецоперации пытается минимизировать человеческие жертвы. А вот бандеровские нацики могут себе это позволить вплоть до того, что стреляют по своим же. Отсюда и различия в тактике, - добавил Кадыров. - Наши генералы, закончившие военные академии, прекрасно разбираются в тонкостях военного дела и дают противнику делать только то, что выгодно нам. Чтобы уничтожить вражеские единицы, нужно использовать различные приемы: растягивать его силы, оттягивать, зажимать в котел, вынуждать выйти в поле или заманивать в ловушку. И руководство армией прекрасно комбинирует все эти методы".
Ранее Минобороны сообщило, что войска из Балаклеи и Изюма перегруппированы на донецкое направление для достижения заявленных целей специальной военной операции по освобождению Донбасса. В свою очередь Кадыров заявил, что все оставленные военными города на харьковском направлении будут возвращены обратно.
Военная техника ВС РФ на Харьковском направлении.
12 сентября, 10:58Радио "Спутник в Крыму"
Эксперт объяснил причины перегруппировки войск РФ в Харьковской области
 
Специальная военная операция РФ на УкраинеАрмия и флотРамзан Кадыров
 
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