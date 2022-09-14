https://crimea.ria.ru/20220914/kadyrov-nazval-vbrosom-informatsiyu-ob-otstuplenii-rossiyskikh-voysk-1124504349.html

Кадыров назвал вбросом информацию об отступлении российских войск

Кадыров назвал вбросом информацию об отступлении российских войск - РИА Новости Крым, 14.09.2022

Кадыров назвал вбросом информацию об отступлении российских войск

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что российские войска в ходе специальной военной операции на Украине никуда не отступали, у ВС РФ своя тактика и стратегия. РИА Новости Крым, 14.09.2022

2022-09-14T16:29

2022-09-14T16:29

2022-09-14T16:29

специальная военная операция рф на украине

армия и флот

рамзан кадыров

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что российские войска в ходе специальной военной операции на Украине никуда не отступали, у ВС РФ своя тактика и стратегия.По его словам, "мы не можем позволить себе без разбора стрелять по всем подряд, включая мирных граждан, только ради того, чтобы утолить маниакальные желания диванных невежд"."Россия в этой спецоперации пытается минимизировать человеческие жертвы. А вот бандеровские нацики могут себе это позволить вплоть до того, что стреляют по своим же. Отсюда и различия в тактике, - добавил Кадыров. - Наши генералы, закончившие военные академии, прекрасно разбираются в тонкостях военного дела и дают противнику делать только то, что выгодно нам. Чтобы уничтожить вражеские единицы, нужно использовать различные приемы: растягивать его силы, оттягивать, зажимать в котел, вынуждать выйти в поле или заманивать в ловушку. И руководство армией прекрасно комбинирует все эти методы".Ранее Минобороны сообщило, что войска из Балаклеи и Изюма перегруппированы на донецкое направление для достижения заявленных целей специальной военной операции по освобождению Донбасса. В свою очередь Кадыров заявил, что все оставленные военными города на харьковском направлении будут возвращены обратно.

https://crimea.ria.ru/20220912/ekspert-obyasnil-prichiny-peregruppirovki-voysk-rf-v-kharkovskoy-oblasti-1124475725.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

специальная военная операция рф на украине, армия и флот, рамзан кадыров