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В Крыму врачи спасли проглотившего камень ребенка с инвалидностью - РИА Новости Крым, 13.09.2022
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В Крыму врачи спасли проглотившего камень ребенка с инвалидностью
В Крыму врачи спасли проглотившего камень ребенка с инвалидностью - РИА Новости Крым, 13.09.2022
В Крыму врачи спасли проглотившего камень ребенка с инвалидностью
Крымские врачи спасли 13-летнего ребенка с инвалидностью, из его пищевода извлечен камень размером более трех сантиметров. Инородное тело простояло в пищеводе... РИА Новости Крым, 13.09.2022
2022-09-13T12:00
2022-09-13T12:06
крым
общество
здравоохранение в крыму и севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости Крым. Крымские врачи спасли 13-летнего ребенка с инвалидностью, из его пищевода извлечен камень размером более трех сантиметров. Инородное тело простояло в пищеводе несколько дней, что привело к воспалению слизистой. Об этом сообщает пресс-служба минздрава РК со ссылкой на главного врача Республиканской детской клинической больницы Анатолия Олейника.По словам Олейника, в приемное отделение больницы обратились родители 13-летнего ребенка с жалобами на отказ от еды, сильное слюнотечение и позывы на рвоту в течение нескольких дней. По их словам, до этого семья отдыхала на море.После извлечения камня мальчика перевели в хирургическое отделение для наблюдения. Повторное обследование показало, что у него началось воспаление слизистой пищеводной трубки. Ребенку назначили терапию и отпустили лечиться домой.Ранее Олейник рассказал, что извлечение инородного предмета из детского пищевода – самый распространенный вид помощи, который оказывают врачи детской республиканской клинической больницы. Специалист обратился к родителям и напомнил, как важно наблюдать за ребенком – с чем он играет, какие предметы могут заинтересовать его и какие могут быть опасны.
https://crimea.ria.ru/20220428/v-krymu-sotrudniki-gibdd-spasli-malenkogo-rebenka-ot-udushya-1123084768.html
https://crimea.ria.ru/20220821/pochemu-v-krymu-ne-khvataet-detskikh-vrachey--mnenie-1124187734.html
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РИА Новости Крым
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4.7
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крым, общество, здравоохранение в крыму и севастополе
В Крыму врачи спасли проглотившего камень ребенка с инвалидностью

В Крыму врачи извлекли из пищевода ребенка камень размером более трех сантиметров

12:00 13.09.2022 (обновлено: 12:06 13.09.2022)
 
© Пресс-служба минздрава РККамень, извлеченный из пищевода ребенка крымскими врачами
Камень, извлеченный из пищевода ребенка крымскими врачами
© Пресс-служба минздрава РК
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости Крым. Крымские врачи спасли 13-летнего ребенка с инвалидностью, из его пищевода извлечен камень размером более трех сантиметров. Инородное тело простояло в пищеводе несколько дней, что привело к воспалению слизистой. Об этом сообщает пресс-служба минздрава РК со ссылкой на главного врача Республиканской детской клинической больницы Анатолия Олейника.
По словам Олейника, в приемное отделение больницы обратились родители 13-летнего ребенка с жалобами на отказ от еды, сильное слюнотечение и позывы на рвоту в течение нескольких дней. По их словам, до этого семья отдыхала на море.
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"В экстренном порядке был вызван врач-эндоскопист и под наркозом проведена диагностическая фиброэзофагогастродуоденоскопия (ФЭС), в ходе которой в пищеводе был обнаружен камень. Инородное тело было вклинено в послеоперационное сужение пищевода узкой острой стороной", – говорится в сообщении.
После извлечения камня мальчика перевели в хирургическое отделение для наблюдения. Повторное обследование показало, что у него началось воспаление слизистой пищеводной трубки. Ребенку назначили терапию и отпустили лечиться домой.
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Ранее Олейник рассказал, что извлечение инородного предмета из детского пищевода – самый распространенный вид помощи, который оказывают врачи детской республиканской клинической больницы. Специалист обратился к родителям и напомнил, как важно наблюдать за ребенком – с чем он играет, какие предметы могут заинтересовать его и какие могут быть опасны.
 
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