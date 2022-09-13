https://crimea.ria.ru/20220913/v-krymu-vrachi-spasli-proglotivshego-kamen-rebenka-s-invalidnostyu-1124488592.html

В Крыму врачи спасли проглотившего камень ребенка с инвалидностью

В Крыму врачи спасли проглотившего камень ребенка с инвалидностью - РИА Новости Крым, 13.09.2022

В Крыму врачи спасли проглотившего камень ребенка с инвалидностью

Крымские врачи спасли 13-летнего ребенка с инвалидностью, из его пищевода извлечен камень размером более трех сантиметров. Инородное тело простояло в пищеводе... РИА Новости Крым, 13.09.2022

2022-09-13T12:00

2022-09-13T12:00

2022-09-13T12:06

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здравоохранение в крыму и севастополе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости Крым. Крымские врачи спасли 13-летнего ребенка с инвалидностью, из его пищевода извлечен камень размером более трех сантиметров. Инородное тело простояло в пищеводе несколько дней, что привело к воспалению слизистой. Об этом сообщает пресс-служба минздрава РК со ссылкой на главного врача Республиканской детской клинической больницы Анатолия Олейника.По словам Олейника, в приемное отделение больницы обратились родители 13-летнего ребенка с жалобами на отказ от еды, сильное слюнотечение и позывы на рвоту в течение нескольких дней. По их словам, до этого семья отдыхала на море.После извлечения камня мальчика перевели в хирургическое отделение для наблюдения. Повторное обследование показало, что у него началось воспаление слизистой пищеводной трубки. Ребенку назначили терапию и отпустили лечиться домой.Ранее Олейник рассказал, что извлечение инородного предмета из детского пищевода – самый распространенный вид помощи, который оказывают врачи детской республиканской клинической больницы. Специалист обратился к родителям и напомнил, как важно наблюдать за ребенком – с чем он играет, какие предметы могут заинтересовать его и какие могут быть опасны.

https://crimea.ria.ru/20220428/v-krymu-sotrudniki-gibdd-spasli-malenkogo-rebenka-ot-udushya-1123084768.html

https://crimea.ria.ru/20220821/pochemu-v-krymu-ne-khvataet-detskikh-vrachey--mnenie-1124187734.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, общество, здравоохранение в крыму и севастополе