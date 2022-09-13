В Крыму врачи спасли проглотившего камень ребенка с инвалидностью
В Крыму врачи извлекли из пищевода ребенка камень размером более трех сантиметров
12:00 13.09.2022 (обновлено: 12:06 13.09.2022)
© Пресс-служба минздрава РККамень, извлеченный из пищевода ребенка крымскими врачами
© Пресс-служба минздрава РК
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости Крым. Крымские врачи спасли 13-летнего ребенка с инвалидностью, из его пищевода извлечен камень размером более трех сантиметров. Инородное тело простояло в пищеводе несколько дней, что привело к воспалению слизистой. Об этом сообщает пресс-служба минздрава РК со ссылкой на главного врача Республиканской детской клинической больницы Анатолия Олейника.
По словам Олейника, в приемное отделение больницы обратились родители 13-летнего ребенка с жалобами на отказ от еды, сильное слюнотечение и позывы на рвоту в течение нескольких дней. По их словам, до этого семья отдыхала на море.
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"В экстренном порядке был вызван врач-эндоскопист и под наркозом проведена диагностическая фиброэзофагогастродуоденоскопия (ФЭС), в ходе которой в пищеводе был обнаружен камень. Инородное тело было вклинено в послеоперационное сужение пищевода узкой острой стороной", – говорится в сообщении.
После извлечения камня мальчика перевели в хирургическое отделение для наблюдения. Повторное обследование показало, что у него началось воспаление слизистой пищеводной трубки. Ребенку назначили терапию и отпустили лечиться домой.
Ранее Олейник рассказал, что извлечение инородного предмета из детского пищевода – самый распространенный вид помощи, который оказывают врачи детской республиканской клинической больницы. Специалист обратился к родителям и напомнил, как важно наблюдать за ребенком – с чем он играет, какие предметы могут заинтересовать его и какие могут быть опасны.