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Хирург предупредил о рисках детского травматизма летом - РИА Новости Крым, 18.08.2022
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Хирург предупредил о рисках детского травматизма летом
Хирург предупредил о рисках детского травматизма летом - РИА Новости Крым, 18.08.2022
Хирург предупредил о рисках детского травматизма летом
Летом значительно возрастает детский травматизм, родителям стоит проявлять повышенную бдительность. Об этом заявил главный врач детской клинической больницы... РИА Новости Крым, 18.08.2022
2022-08-18T07:56
2022-08-18T07:56
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. Летом значительно возрастает детский травматизм, родителям стоит проявлять повышенную бдительность. Об этом заявил главный врач детской клинической больницы Республики Крым, заведующий кафедры детской хирургии медакадемии имени Георгиевского КФУ Анатолий Олейник.По словам Олейника, летом нагрузка на все отделения детской республиканской клинической больницы возрастает – дети поступают на плановое лечение, но чаще обращаются за экстренной помощью.Поводом для обращения становятся хирургические патологии, гнойно-воспалительные заболевания кожи, последствия неправильного питания, например, непроходимость кишечника. Но самый распространенный вид помощи – извлечение инородного тела."Дети глотают все, не проходит и дня, чтобы не поступали 1-2 ребенка с инородным телом. Данная служба у нас работала всегда, но последнее время мы отмечаем прирост. Дети познают мир более активно, появилось большое количество мелких игрушек, а ребенку все надо потрогать и попробовать на вкус. Бывают и парадоксальные истории – недавно был ребенок, который умудрился проглотить присоску от пистолета, длинной до 12 см", – сказал Олейник.Специалист обратился к родителям и напомнил, как важно наблюдать за ребенком – с чем он играет, какие предметы могут заинтересовать его и какие могут быть опасны.Также он обратил внимание на обеспечение безопасности ребенка при купании в бассейне. По словам Олейника, в больницу часто привозят детей, пострадавших из-за невнимательности взрослых – чаще всего это утопление.Кроме того, эксперт отметил, что в больницу часто обращаются с непрофильными заболеваниями, например, детскими инфекциями. В экстренном случае ребенку окажут необходимую помощь, однако такое лечение должно проходить под наблюдением других врачей, отметил Олейника."Прием ведется круглосуточно, нагрузка ночью бывает очень большая. Есть еще такая вещь - люди не всегда понимают, куда ехать, то есть, они видят, что ребенок температурит, и решают ехать в детскую республиканскую больницу. Здесь мы сталкиваемся с проблемой, что это какая-то вирусная инфекция. Мы можем это диагностировать, но обращаться с этим нужно в инфекционную больницу или обратиться к своему педиатру, вызвать врача на дом, поскольку это не наш профиль", – заключил главврач.Ранее врач рассказал, почему в России растет число людей, страдающих астмой.
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здравоохранение в крыму и севастополе, общество, здоровье
Хирург предупредил о рисках детского травматизма летом

Главврач детской больницы Крыма Олейник рассказал о распространенных детских травмах летом

07:56 18.08.2022
 
© Дмитрий МакеевВ севастопольском парке Учкуевка
В севастопольском парке Учкуевка
© Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. Летом значительно возрастает детский травматизм, родителям стоит проявлять повышенную бдительность. Об этом заявил главный врач детской клинической больницы Республики Крым, заведующий кафедры детской хирургии медакадемии имени Георгиевского КФУ Анатолий Олейник.
По словам Олейника, летом нагрузка на все отделения детской республиканской клинической больницы возрастает – дети поступают на плановое лечение, но чаще обращаются за экстренной помощью.
"Загрузка идет по всем направлениям: и плановые операции делают в большом объеме, дети поступают в различные отделения, очень высокая нагрузка на оказание экстренной помощи, активно работает травмпункт, особенно летом. Велосипеды, ролики, коньки, падения с высоты – травмы самые разнообразные, дети сейчас активно занимаются всем, чем угодно, и травматизм летом как всегда возрастает", – рассказал он в эфире радио "Спутник в Крыму".
Поводом для обращения становятся хирургические патологии, гнойно-воспалительные заболевания кожи, последствия неправильного питания, например, непроходимость кишечника. Но самый распространенный вид помощи – извлечение инородного тела.
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"Дети глотают все, не проходит и дня, чтобы не поступали 1-2 ребенка с инородным телом. Данная служба у нас работала всегда, но последнее время мы отмечаем прирост. Дети познают мир более активно, появилось большое количество мелких игрушек, а ребенку все надо потрогать и попробовать на вкус. Бывают и парадоксальные истории – недавно был ребенок, который умудрился проглотить присоску от пистолета, длинной до 12 см", – сказал Олейник.
Специалист обратился к родителям и напомнил, как важно наблюдать за ребенком – с чем он играет, какие предметы могут заинтересовать его и какие могут быть опасны.
"Хотелось бы обратить внимание на медицинские препараты. Много случаев, когда бабушки, дедушки оставляют в свободном для детей доступе препараты, а они цветные, интересные, в обертке, таблетки сами по себе приятные на вкус. Ребенка не остановить – он увидел несколько таблеток, съел 3-4 таблетки…можем получить полный коллапс, вплоть до летальных исходов", – предупредил Олейник.
Также он обратил внимание на обеспечение безопасности ребенка при купании в бассейне. По словам Олейника, в больницу часто привозят детей, пострадавших из-за невнимательности взрослых – чаще всего это утопление.
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Кроме того, эксперт отметил, что в больницу часто обращаются с непрофильными заболеваниями, например, детскими инфекциями. В экстренном случае ребенку окажут необходимую помощь, однако такое лечение должно проходить под наблюдением других врачей, отметил Олейника.
"Прием ведется круглосуточно, нагрузка ночью бывает очень большая. Есть еще такая вещь - люди не всегда понимают, куда ехать, то есть, они видят, что ребенок температурит, и решают ехать в детскую республиканскую больницу. Здесь мы сталкиваемся с проблемой, что это какая-то вирусная инфекция. Мы можем это диагностировать, но обращаться с этим нужно в инфекционную больницу или обратиться к своему педиатру, вызвать врача на дом, поскольку это не наш профиль", – заключил главврач.
Ранее врач рассказал, почему в России растет число людей, страдающих астмой.
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