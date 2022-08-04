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Почему в России растет число больных астмой – врач
Почему в России растет число больных астмой – врач - РИА Новости Крым, 04.08.2022
Почему в России растет число больных астмой – врач
Число россиян, страдающих астмой, увеличивается с каждым годом, и дело тут не в экологии. Об этом в эфире радио Sputnik завяил врач иммунолог-аллерголог, доктор РИА Новости Крым, 04.08.2022
2022-08-04T20:45
2022-08-04T20:45
2022-08-04T20:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Число россиян, страдающих астмой, увеличивается с каждым годом, и дело тут не в экологии. Об этом в эфире радио Sputnik завяил врач иммунолог-аллерголог, доктор медицинских наук Андрей Продеус.По словам Продеуса, хотя влияние окружающей среды на здоровье человека очень велико, это не тот случай, когда все можно списывать только на экологию.По словам эксперта, дети, появившиеся на свет путем кесарева сечения, становятся астматиками, а также аллергиками и набирают лишний вес почти в 2,5 раза чаще, чем те, кто родился естественным путем.Ранее в Минздраве рассказали, как снизить риски развития аллергии у детей.
https://crimea.ria.ru/20220315/zapuschennaya-allergiya-mozhet-privesti-k-astme-i-dermatitu--vrach-1122667405.html
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здоровье, общество
Почему в России растет число больных астмой – врач
Врач рассказал, почему в России растет число людей, страдающих астмой