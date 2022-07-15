https://crimea.ria.ru/20220715/kak-snizit-risk-razvitiya-allergii-u-rebenka--minzdrav-1123847681.html

Как снизить риск развития аллергии у ребенка – Минздрав

Как снизить риск развития аллергии у ребенка – Минздрав - РИА Новости Крым, 15.07.2022

Как снизить риск развития аллергии у ребенка – Минздрав

Профилактику аллергии у ребенка необходимо проводить с периода беременности женщины и первых дней жизни ребенка. Такое мнение высказала главный внештатный... РИА Новости Крым, 15.07.2022

2022-07-15T08:22

2022-07-15T08:22

2022-07-15T08:22

здоровье

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Профилактику аллергии у ребенка необходимо проводить с периода беременности женщины и первых дней жизни ребенка. Такое мнение высказала главный внештатный специалист аллерголог-иммунолог Минздрава Крыма Людмила Знаменская.По словам Знаменской, аллергия развивается в детстве и может сопровождать человека всю жизнь. Чаще всего от недуга страдают дети и молодежь. При этом, пациент с одним типом аллергии может "притягивать" к себе и другие виды аллергических заболеваний.На развитие аллергии в раннем возрасте влияет генетическая предрасположенность, ранний перевод на искусственное вскармливание, низкий уровень витамина D, ожирение, ряд социальных и экологических факторов. При этом риск развития аллергии у ребенка выше в том случае, если аллергия есть у родителей – от 30 до 80%.Среди методов профилактики развития аллергических заболеваний главный аллерголог Крыма называет правильное и разнообразное питание женщины в период беременности и грудное вскармливание до 4-6 месяцев жизни ребенка.Эффективным методом профилактики также является стирка постельных принадлежностей и мягких игрушек при температуре более 60ºС, влажная уборка помещений, использование акарицидов, гладкие полы без ковров, то есть своевременное избавление и сокращение воздействия клещей домашней пыли.Ранее ученые обнаружили зависимость между состоянием ребенка в утробе матери и тяге к курению человека во взрослой жизни.

https://crimea.ria.ru/20220628/vaktsina-ot-covid-i-bolezni-v-minzdrave-razyasnili-pravila-privivok-detyam-1123687928.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье