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Отдых мечты: Крым в тройке самых желанных уголков России - РИА Новости Крым, 13.09.2022
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Отдых мечты: Крым в тройке самых желанных уголков России
Отдых мечты: Крым в тройке самых желанных уголков России - РИА Новости Крым, 13.09.2022
Отдых мечты: Крым в тройке самых желанных уголков России
Крым остается в тройке самых популярных направлений для отдыха у россиян, каждый пятый хотел бы провести отпуск в этом году на полуострове. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 13.09.2022
2022-09-13T18:13
2022-09-13T18:13
туризм
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туризм в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости Крым. Крым остается в тройке самых популярных направлений для отдыха у россиян, каждый пятый хотел бы провести отпуск в этом году на полуострове. Об этом сообщил директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл Родин, комментируя проведенное по итогам летнего сезона социсследование.Отвечая на вопрос о том, куда бы туристы поехали отдыхать при наличии неограниченного выбора, респонденты назвали Байкал, Крым и Алтай."С точки зрения потенциала развитие крымского направления стоит и, думаю, еще долго будет стоять на втором месте среди всех предпочитаемых россиянами направлений. Поэтому я думаю, там нужно подумать о разработке новых маршрутов, которые могут быть интересны россиянам. На первом месте у нас Байкал – там хотят побывать 29% опрошенных, на втором Крым – 21%, на третьем Алтай – 19%", - сообщил Родин.Также к желанным местам респонденты отнесли Санкт-Петербург, Красную Поляну, Краснодар, Камчатку и другие.Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что спрос на летний отдых в Крыму снизился на 19% в сравнении с 2021 годом. По информации главы республики Сергея Аксенова, этим летом на полуострове отдохнули 4,2 миллиона туристов.
https://crimea.ria.ru/20220907/krym-obognal-kuban-v-reytinge-luchshikh-turisticheskikh-mest-1124428730.html
https://crimea.ria.ru/20220902/v-krymu-poyavyatsya-novye-turisticheskie--goroda-1124376644.html
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крым, туризм в крыму, общество
Отдых мечты: Крым в тройке самых желанных уголков России

ВЦИОМ: Крым в тройке самых желанных направлений для отдыха у россиян

18:13 13.09.2022
 
© РИА Новости . Alexey Malgavko / Перейти в фотобанкВид на Ялту с горы Ай-Петри в Крыму
Вид на Ялту с горы Ай-Петри в Крыму - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
© РИА Новости . Alexey Malgavko
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости Крым. Крым остается в тройке самых популярных направлений для отдыха у россиян, каждый пятый хотел бы провести отпуск в этом году на полуострове. Об этом сообщил директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл Родин, комментируя проведенное по итогам летнего сезона социсследование.
Отвечая на вопрос о том, куда бы туристы поехали отдыхать при наличии неограниченного выбора, респонденты назвали Байкал, Крым и Алтай.
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"С точки зрения потенциала развитие крымского направления стоит и, думаю, еще долго будет стоять на втором месте среди всех предпочитаемых россиянами направлений. Поэтому я думаю, там нужно подумать о разработке новых маршрутов, которые могут быть интересны россиянам. На первом месте у нас Байкал – там хотят побывать 29% опрошенных, на втором Крым – 21%, на третьем Алтай – 19%", - сообщил Родин.
Также к желанным местам респонденты отнесли Санкт-Петербург, Красную Поляну, Краснодар, Камчатку и другие.
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ТуризмКрымТуризм в КрымуОбщество
 
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