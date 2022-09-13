https://crimea.ria.ru/20220913/otdykh-mechty-krym-v-troyke-samykh-zhelannykh-ugolkov-rossii-1124491615.html

Отдых мечты: Крым в тройке самых желанных уголков России

Отдых мечты: Крым в тройке самых желанных уголков России - РИА Новости Крым, 13.09.2022

Отдых мечты: Крым в тройке самых желанных уголков России

Крым остается в тройке самых популярных направлений для отдыха у россиян, каждый пятый хотел бы провести отпуск в этом году на полуострове. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 13.09.2022

2022-09-13T18:13

2022-09-13T18:13

2022-09-13T18:13

туризм

крым

туризм в крыму

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111681/93/1116819326_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f6ab7355613787c212592409998d52dc.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости Крым. Крым остается в тройке самых популярных направлений для отдыха у россиян, каждый пятый хотел бы провести отпуск в этом году на полуострове. Об этом сообщил директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл Родин, комментируя проведенное по итогам летнего сезона социсследование.Отвечая на вопрос о том, куда бы туристы поехали отдыхать при наличии неограниченного выбора, респонденты назвали Байкал, Крым и Алтай."С точки зрения потенциала развитие крымского направления стоит и, думаю, еще долго будет стоять на втором месте среди всех предпочитаемых россиянами направлений. Поэтому я думаю, там нужно подумать о разработке новых маршрутов, которые могут быть интересны россиянам. На первом месте у нас Байкал – там хотят побывать 29% опрошенных, на втором Крым – 21%, на третьем Алтай – 19%", - сообщил Родин.Также к желанным местам респонденты отнесли Санкт-Петербург, Красную Поляну, Краснодар, Камчатку и другие.Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что спрос на летний отдых в Крыму снизился на 19% в сравнении с 2021 годом. По информации главы республики Сергея Аксенова, этим летом на полуострове отдохнули 4,2 миллиона туристов.

https://crimea.ria.ru/20220907/krym-obognal-kuban-v-reytinge-luchshikh-turisticheskikh-mest-1124428730.html

https://crimea.ria.ru/20220902/v-krymu-poyavyatsya-novye-turisticheskie--goroda-1124376644.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, туризм в крыму, общество