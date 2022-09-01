https://crimea.ria.ru/20220901/skolko-turistov-otdokhnuli-v-krymu-etim-letom-1124368340.html

Сколько туристов отдохнули в Крыму этим летом

Сколько туристов отдохнули в Крыму этим летом - РИА Новости Крым, 01.09.2022

Сколько туристов отдохнули в Крыму этим летом

Этим летом в Крыму отдохнули 4,2 миллиона туристов, снижение по сравнению с прошлым годом составило 19%. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 01.09.2022

2022-09-01T12:09

2022-09-01T12:09

2022-09-01T12:10

сергей аксенов

туризм в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. Этим летом в Крыму отдохнули 4,2 миллиона туристов, снижение по сравнению с прошлым годом составило 19%. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Снижение турпотока связано с временной приостановкой авиасообщения. Тем не менее, по мнению Аксенова, летний туристический сезон в Крыму состоялся.По данным властей, всего за восемь месяцев этого года Крым посетили 5 млн 260 тыс. туристов. 83% приехали по Крымскому мосту на автомобилях и автобусах, 17% - по железной дороге. При этом количество отдыхающих, которые прибыли на полуостров железнодорожным транспортом, увеличилось в 2,5 раза.

https://crimea.ria.ru/20220831/kakim-poluchilsya-kurortnyy-sezon-v-krymu---mnenie-eksperta-1124346972.html

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2022

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сергей аксенов, туризм в крыму