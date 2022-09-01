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Сколько туристов отдохнули в Крыму этим летом - РИА Новости Крым, 01.09.2022
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Сколько туристов отдохнули в Крыму этим летом
Сколько туристов отдохнули в Крыму этим летом - РИА Новости Крым, 01.09.2022
Сколько туристов отдохнули в Крыму этим летом
Этим летом в Крыму отдохнули 4,2 миллиона туристов, снижение по сравнению с прошлым годом составило 19%. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 01.09.2022
2022-09-01T12:09
2022-09-01T12:10
сергей аксенов
туризм в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. Этим летом в Крыму отдохнули 4,2 миллиона туристов, снижение по сравнению с прошлым годом составило 19%. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Снижение турпотока связано с временной приостановкой авиасообщения. Тем не менее, по мнению Аксенова, летний туристический сезон в Крыму состоялся.По данным властей, всего за восемь месяцев этого года Крым посетили 5 млн 260 тыс. туристов. 83% приехали по Крымскому мосту на автомобилях и автобусах, 17% - по железной дороге. При этом количество отдыхающих, которые прибыли на полуостров железнодорожным транспортом, увеличилось в 2,5 раза.
https://crimea.ria.ru/20220831/kakim-poluchilsya-kurortnyy-sezon-v-krymu---mnenie-eksperta-1124346972.html
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сергей аксенов, туризм в крыму
Сколько туристов отдохнули в Крыму этим летом

Аксенов: Крым этим летом посетили более 4,2 миллиона туристов

12:09 01.09.2022 (обновлено: 12:10 01.09.2022)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПляж в посёлке Новофёдоровка в Крыму
Пляж в посёлке Новофёдоровка в Крыму - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. Этим летом в Крыму отдохнули 4,2 миллиона туристов, снижение по сравнению с прошлым годом составило 19%. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"За июнь - август текущего года в республике отдохнуло более 4,2 миллиона туристов. Это на 19% ниже, чем за аналогичный период рекордного 2021 года и на 7% меньше показателя летнего сезона 2019 года", – написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Снижение турпотока связано с временной приостановкой авиасообщения. Тем не менее, по мнению Аксенова, летний туристический сезон в Крыму состоялся.
По данным властей, всего за восемь месяцев этого года Крым посетили 5 млн 260 тыс. туристов. 83% приехали по Крымскому мосту на автомобилях и автобусах, 17% - по железной дороге. При этом количество отдыхающих, которые прибыли на полуостров железнодорожным транспортом, увеличилось в 2,5 раза.
Пляж в посёлке Новофёдоровка в Крыму - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
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