https://crimea.ria.ru/20220913/kak-uznaem-svoi-korni-stanem-patriotichnee---folklorist-alina-ivakh-1124475885.html

Как узнаем свои корни, станем патриотичнее - фольклорист Алина Ивах

Как узнаем свои корни, станем патриотичнее - фольклорист Алина Ивах - РИА Новости Крым, 13.09.2022

Как узнаем свои корни, станем патриотичнее - фольклорист Алина Ивах

Фольклор должен быть частью государственной программы для воспитания молодежи и детей. В этом уверенна эксперт арт-школы национального театра арт-кластера... РИА Новости Крым, 13.09.2022

2022-09-13T08:27

2022-09-13T08:27

2022-09-13T08:27

культура

общество

образование в россии

арт-кластер "таврида"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости Крым. Фольклор должен быть частью государственной программы для воспитания молодежи и детей. В этом уверенна эксперт арт-школы национального театра арт-кластера "Таврида", заведующая труппой Московского Губернского театра, актриса Алина Ивах. Звезда русского "CHICAGO": у России есть потребность в мюзикле>>По её мнению, очень малая часть молодых людей тянется к фольклорному искусству и интересуется им, что пагубно сказывается на воспитании поколения. Алина Ивах скептически относится к современной музыке, хотя отмечает некоторых современных исполнителей. "Я не могу сказать, что я что-то хотела спеть из современного. Для меня все равно в песенном творчестве очень важен смысл. Сейчас я очень люблю всю классику прошлого века, с двадцатых, тридцатых, сороковых годов – это Лещенко, Козин, Юрьева. Романсы, которые у нас не очень популярны, молодежь их, в принципе, не знает. А очень жаль, потому что они очень смысловые, очень мелодичные", - считает педагог. Кот Мостик и не только: выставка ко Дню Москвы открылась в Симферополе>>Алина Ивах – певица, актриса, продюсер, педагог. Родилась во Львове. Закончила театральную студию при Украинском Академическом театре им. М. Заньковецкой, затем Казанский Государственный университет. Работала в театре, кино и на телевидении. Лауреат Всероссийского конкурса в области педагогики, работы с детьми и молодежью до 20 лет "За нравственный подвиг учителя". Заведующая труппой Московского Губернского театра под руководством Народного артиста РФ Сергея Безрукова. В ходе образовательного заезда "Главная сцена" арт-кластера "Таврида" выступает экспертом в лаборатории "Как сделать спектакль: от экспедиции в уникальные национальные места до премьерных показов в совершенно разных локациях".

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

культура, общество, образование в россии, арт-кластер "таврида"