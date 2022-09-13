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Как узнаем свои корни, станем патриотичнее - фольклорист Алина Ивах - РИА Новости Крым, 13.09.2022
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Как узнаем свои корни, станем патриотичнее - фольклорист Алина Ивах
Как узнаем свои корни, станем патриотичнее - фольклорист Алина Ивах - РИА Новости Крым, 13.09.2022
Как узнаем свои корни, станем патриотичнее - фольклорист Алина Ивах
Фольклор должен быть частью государственной программы для воспитания молодежи и детей. В этом уверенна эксперт арт-школы национального театра арт-кластера... РИА Новости Крым, 13.09.2022
2022-09-13T08:27
2022-09-13T08:27
культура
общество
образование в россии
арт-кластер "таврида"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости Крым. Фольклор должен быть частью государственной программы для воспитания молодежи и детей. В этом уверенна эксперт арт-школы национального театра арт-кластера "Таврида", заведующая труппой Московского Губернского театра, актриса Алина Ивах. Звезда русского "CHICAGO": у России есть потребность в мюзикле&gt;&gt;По её мнению, очень малая часть молодых людей тянется к фольклорному искусству и интересуется им, что пагубно сказывается на воспитании поколения. Алина Ивах скептически относится к современной музыке, хотя отмечает некоторых современных исполнителей. "Я не могу сказать, что я что-то хотела спеть из современного. Для меня все равно в песенном творчестве очень важен смысл. Сейчас я очень люблю всю классику прошлого века, с двадцатых, тридцатых, сороковых годов – это Лещенко, Козин, Юрьева. Романсы, которые у нас не очень популярны, молодежь их, в принципе, не знает. А очень жаль, потому что они очень смысловые, очень мелодичные", - считает педагог. Кот Мостик и не только: выставка ко Дню Москвы открылась в Симферополе&gt;&gt;Алина Ивах – певица, актриса, продюсер, педагог. Родилась во Львове. Закончила театральную студию при Украинском Академическом театре им. М. Заньковецкой, затем Казанский Государственный университет. Работала в театре, кино и на телевидении. Лауреат Всероссийского конкурса в области педагогики, работы с детьми и молодежью до 20 лет "За нравственный подвиг учителя". Заведующая труппой Московского Губернского театра под руководством Народного артиста РФ Сергея Безрукова. В ходе образовательного заезда "Главная сцена" арт-кластера "Таврида" выступает экспертом в лаборатории "Как сделать спектакль: от экспедиции в уникальные национальные места до премьерных показов в совершенно разных локациях".
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РИА Новости Крым
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культура, общество, образование в россии, арт-кластер "таврида"
Как узнаем свои корни, станем патриотичнее - фольклорист Алина Ивах

Фольклор надо транслировать детям на государственном уровне – актриса Алина Ивах

08:27 13.09.2022
 
© фотография с личной страницы Вконтакте Алины ИвахПевица, актриса и педагог Алина Ивах
Певица, актриса и педагог Алина Ивах
© фотография с личной страницы Вконтакте Алины Ивах
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости Крым. Фольклор должен быть частью государственной программы для воспитания молодежи и детей. В этом уверенна эксперт арт-школы национального театра арт-кластера "Таврида", заведующая труппой Московского Губернского театра, актриса Алина Ивах.
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По её мнению, очень малая часть молодых людей тянется к фольклорному искусству и интересуется им, что пагубно сказывается на воспитании поколения.
"Фольклор – это действующий пласт культуры, в широком понимании – это жизнь наших предков. Фольклор дает понятия добра и зла, красоты и безобразия. Если человек не знает корни своего народа, то непонятно, к какому народу он принадлежит. Певицу Лидию Русланову у нас никто не перепоет – её все равно мало кто сейчас знает, по радио и телевидению её не транслируют. А это надо демонстрировать на государственном уровне, потому что как только мы узнаем наши корни, мы будем патриотичнее, будем больше любить свою страну", - уверена собеседник РИА Новости Крым.
Алина Ивах скептически относится к современной музыке, хотя отмечает некоторых современных исполнителей.
"Я не могу сказать, что я что-то хотела спеть из современного. Для меня все равно в песенном творчестве очень важен смысл. Сейчас я очень люблю всю классику прошлого века, с двадцатых, тридцатых, сороковых годов – это Лещенко, Козин, Юрьева. Романсы, которые у нас не очень популярны, молодежь их, в принципе, не знает. А очень жаль, потому что они очень смысловые, очень мелодичные", - считает педагог.
Кот Мостик и не только: выставка ко Дню Москвы открылась в Симферополе>>
Алина Ивах – певица, актриса, продюсер, педагог. Родилась во Львове. Закончила театральную студию при Украинском Академическом театре им. М. Заньковецкой, затем Казанский Государственный университет. Работала в театре, кино и на телевидении. Лауреат Всероссийского конкурса в области педагогики, работы с детьми и молодежью до 20 лет "За нравственный подвиг учителя". Заведующая труппой Московского Губернского театра под руководством Народного артиста РФ Сергея Безрукова. В ходе образовательного заезда "Главная сцена" арт-кластера "Таврида" выступает экспертом в лаборатории "Как сделать спектакль: от экспедиции в уникальные национальные места до премьерных показов в совершенно разных локациях".
 
КультураОбществоОбразование в РоссииАрт-кластер "Таврида"
 
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