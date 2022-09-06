https://crimea.ria.ru/20220906/kot-mostik-i-ne-tolko-vystavka-ko-dnyu-moskvy-otkrylas-v-simferopole-1124418121.html

Кот Мостик и не только: выставка ко Дню Москвы открылась в Симферополе

Кот Мостик и не только: выставка ко Дню Москвы открылась в Симферополе - РИА Новости Крым, 06.09.2022

Кот Мостик и не только: выставка ко Дню Москвы открылась в Симферополе

В Симферополе на площади им. Ленина открылась выставка ко Дню города Москва, которому 10 сентября исполнится 875 лет. РИА Новости Крым, 06.09.2022

2022-09-06T14:19

2022-09-06T14:19

2022-09-06T14:19

новости от кота мостика

симферополь

москва

культура

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым, кот Мостик. В Симферополе на площади им. Ленина открылась выставка ко Дню города Москва, которому 10 сентября исполнится 875 лет.Фотовыставка "Москва – Крым" призвана не только передать атмосферу столицы России, продемонстрировать яркие кадры будней и праздников ее жителей и гостей, но и рассказать о дружественной и партнерской связи Москвы и Республики Крым.В экспозиции использованы фотографии медиагруппы "Россия сегодня", в том числе и фотографии личного фотографа кота Мостика Дмитрия Макеева. На большом портрете редактора котоновостей представлена главная достопримечательность Крыма, фактически бренд полуострова, известный далеко за его пределами – дворец Ласточкино гнездо.Второй фотографией стал портрет мирового музыканта, Героя труда РФ Юрия Башмета, для которого Москва стала сначала местом профессионального становления, а затем и родным домом. Недаром Башмет создал ансамбль, принесший ему первую всенародную известность, – "Солисты Москвы".Кот Мостик еще никогда не был в столице нашей огромной родины, но он очень надеется там побывать и своими глазами увидеть красоты древней столицы.

https://crimea.ria.ru/20220820/o-pravde-vzroslosti-i-druzhbe-kot-mostik-s-kollegami-sezdil-v-orlenok-1124234087.html

симферополь

москва

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

симферополь, москва, культура, общество