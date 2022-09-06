Кот Мостик и не только: выставка ко Дню Москвы открылась в Симферополе
В центре Симферополя открылась выставка с портретом кота Мостика
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев"Москва-Крым". Фотовыставка в Симферополе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым, кот Мостик. В Симферополе на площади им. Ленина открылась выставка ко Дню города Москва, которому 10 сентября исполнится 875 лет.
Фотовыставка "Москва – Крым" призвана не только передать атмосферу столицы России, продемонстрировать яркие кадры будней и праздников ее жителей и гостей, но и рассказать о дружественной и партнерской связи Москвы и Республики Крым.
"Сегодня Москва и Крым идут рука об руку. День воссоединения Крыма с Россией ежегодно широко празднует вся страна. А в столице традиционно проходят масштабные мероприятия с участием нашего президента и миллионов жителей нашей Родины", - говорят организаторы выставки. Ее совершенно бесплатно может увидеть каждый, кто побывает в эти дни в Симферополе.
В экспозиции использованы фотографии медиагруппы "Россия сегодня", в том числе и фотографии личного фотографа кота Мостика Дмитрия Макеева. На большом портрете редактора котоновостей представлена главная достопримечательность Крыма, фактически бренд полуострова, известный далеко за его пределами – дворец Ласточкино гнездо.
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев"Москва-Крым". Фотовыставка в Симферополе
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"Москва-Крым". Фотовыставка в Симферополе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев"Москва-Крым". Фотовыставка в Симферополе
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"Москва-Крым". Фотовыставка в Симферополе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев"Москва-Крым". Фотовыставка в Симферополе
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"Москва-Крым". Фотовыставка в Симферополе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев"Москва-Крым". Фотовыставка в Симферополе
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"Москва-Крым". Фотовыставка в Симферополе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев"Москва-Крым". Фотовыставка в Симферополе
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"Москва-Крым". Фотовыставка в Симферополе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев"Москва-Крым". Фотовыставка в Симферополе
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"Москва-Крым". Фотовыставка в Симферополе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев"Москва-Крым". Фотовыставка в Симферополе
7 из 7
"Москва-Крым". Фотовыставка в Симферополе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
1 из 7
"Москва-Крым". Фотовыставка в Симферополе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
2 из 7
"Москва-Крым". Фотовыставка в Симферополе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
3 из 7
"Москва-Крым". Фотовыставка в Симферополе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
4 из 7
"Москва-Крым". Фотовыставка в Симферополе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
5 из 7
"Москва-Крым". Фотовыставка в Симферополе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
6 из 7
"Москва-Крым". Фотовыставка в Симферополе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
7 из 7
"Москва-Крым". Фотовыставка в Симферополе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Второй фотографией стал портрет мирового музыканта, Героя труда РФ Юрия Башмета, для которого Москва стала сначала местом профессионального становления, а затем и родным домом. Недаром Башмет создал ансамбль, принесший ему первую всенародную известность, – "Солисты Москвы".
Кот Мостик еще никогда не был в столице нашей огромной родины, но он очень надеется там побывать и своими глазами увидеть красоты древней столицы.