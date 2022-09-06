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Кот Мостик и не только: выставка ко Дню Москвы открылась в Симферополе - РИА Новости Крым, 06.09.2022
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Новости от кота Мостика
https://crimea.ria.ru/20220906/kot-mostik-i-ne-tolko-vystavka-ko-dnyu-moskvy-otkrylas-v-simferopole-1124418121.html
Кот Мостик и не только: выставка ко Дню Москвы открылась в Симферополе
Кот Мостик и не только: выставка ко Дню Москвы открылась в Симферополе - РИА Новости Крым, 06.09.2022
Кот Мостик и не только: выставка ко Дню Москвы открылась в Симферополе
В Симферополе на площади им. Ленина открылась выставка ко Дню города Москва, которому 10 сентября исполнится 875 лет. РИА Новости Крым, 06.09.2022
2022-09-06T14:19
2022-09-06T14:19
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым, кот Мостик. В Симферополе на площади им. Ленина открылась выставка ко Дню города Москва, которому 10 сентября исполнится 875 лет.Фотовыставка "Москва – Крым" призвана не только передать атмосферу столицы России, продемонстрировать яркие кадры будней и праздников ее жителей и гостей, но и рассказать о дружественной и партнерской связи Москвы и Республики Крым.В экспозиции использованы фотографии медиагруппы "Россия сегодня", в том числе и фотографии личного фотографа кота Мостика Дмитрия Макеева. На большом портрете редактора котоновостей представлена главная достопримечательность Крыма, фактически бренд полуострова, известный далеко за его пределами – дворец Ласточкино гнездо.Второй фотографией стал портрет мирового музыканта, Героя труда РФ Юрия Башмета, для которого Москва стала сначала местом профессионального становления, а затем и родным домом. Недаром Башмет создал ансамбль, принесший ему первую всенародную известность, – "Солисты Москвы".Кот Мостик еще никогда не был в столице нашей огромной родины, но он очень надеется там побывать и своими глазами увидеть красоты древней столицы.
https://crimea.ria.ru/20220820/o-pravde-vzroslosti-i-druzhbe-kot-mostik-s-kollegami-sezdil-v-orlenok-1124234087.html
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РИА Новости Крым
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симферополь, москва, культура, общество
Кот Мостик и не только: выставка ко Дню Москвы открылась в Симферополе

В центре Симферополя открылась выставка с портретом кота Мостика

14:19 06.09.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев"Москва-Крым". Фотовыставка в Симферополе
Москва-Крым. Фотовыставка в Симферополе - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым, кот Мостик. В Симферополе на площади им. Ленина открылась выставка ко Дню города Москва, которому 10 сентября исполнится 875 лет.
Фотовыставка "Москва – Крым" призвана не только передать атмосферу столицы России, продемонстрировать яркие кадры будней и праздников ее жителей и гостей, но и рассказать о дружественной и партнерской связи Москвы и Республики Крым.
"Сегодня Москва и Крым идут рука об руку. День воссоединения Крыма с Россией ежегодно широко празднует вся страна. А в столице традиционно проходят масштабные мероприятия с участием нашего президента и миллионов жителей нашей Родины", - говорят организаторы выставки. Ее совершенно бесплатно может увидеть каждый, кто побывает в эти дни в Симферополе.
В экспозиции использованы фотографии медиагруппы "Россия сегодня", в том числе и фотографии личного фотографа кота Мостика Дмитрия Макеева. На большом портрете редактора котоновостей представлена главная достопримечательность Крыма, фактически бренд полуострова, известный далеко за его пределами – дворец Ласточкино гнездо.
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев"Москва-Крым". Фотовыставка в Симферополе
Москва-Крым. Фотовыставка в Симферополе
1 из 7
"Москва-Крым". Фотовыставка в Симферополе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев"Москва-Крым". Фотовыставка в Симферополе
Москва-Крым. Фотовыставка в Симферополе
2 из 7
"Москва-Крым". Фотовыставка в Симферополе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев"Москва-Крым". Фотовыставка в Симферополе
Москва-Крым. Фотовыставка в Симферополе
3 из 7
"Москва-Крым". Фотовыставка в Симферополе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев"Москва-Крым". Фотовыставка в Симферополе
Москва-Крым. Фотовыставка в Симферополе
4 из 7
"Москва-Крым". Фотовыставка в Симферополе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев"Москва-Крым". Фотовыставка в Симферополе
Москва-Крым. Фотовыставка в Симферополе
5 из 7
"Москва-Крым". Фотовыставка в Симферополе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев"Москва-Крым". Фотовыставка в Симферополе
Москва-Крым. Фотовыставка в Симферополе
6 из 7
"Москва-Крым". Фотовыставка в Симферополе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев"Москва-Крым". Фотовыставка в Симферополе
Москва-Крым. Фотовыставка в Симферополе
7 из 7
"Москва-Крым". Фотовыставка в Симферополе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
1 из 7
"Москва-Крым". Фотовыставка в Симферополе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
2 из 7
"Москва-Крым". Фотовыставка в Симферополе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
3 из 7
"Москва-Крым". Фотовыставка в Симферополе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
4 из 7
"Москва-Крым". Фотовыставка в Симферополе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
5 из 7
"Москва-Крым". Фотовыставка в Симферополе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
6 из 7
"Москва-Крым". Фотовыставка в Симферополе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
7 из 7
"Москва-Крым". Фотовыставка в Симферополе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Второй фотографией стал портрет мирового музыканта, Героя труда РФ Юрия Башмета, для которого Москва стала сначала местом профессионального становления, а затем и родным домом. Недаром Башмет создал ансамбль, принесший ему первую всенародную известность, – "Солисты Москвы".
Кот Мостик еще никогда не был в столице нашей огромной родины, но он очень надеется там побывать и своими глазами увидеть красоты древней столицы.
Кот Мостик в Орленке
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О правде, взрослости и дружбе: кот Мостик с коллегами съездил в "Орленок"
 
Новости от кота МостикаСимферопольМоскваКультураОбщество
 
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