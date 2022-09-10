https://crimea.ria.ru/20220910/zvezda-russkogo-chicago-u-rossii-est-potrebnost-v-myuzikle---1124452189.html
Звезда русского "CHICAGO": у России есть потребность в мюзикле
Звезда русского "CHICAGO": у России есть потребность в мюзикле - РИА Новости Крым, 10.09.2022
Звезда русского "CHICAGO": у России есть потребность в мюзикле
Художественный руководитель курса ГИТИСа "Артист мюзикла", эксперт арт-кластера "Таврида" артистка и певица Лика Рулла считает необходимым перестать ставить в... РИА Новости Крым, 10.09.2022
2022-09-10T19:22
2022-09-10T19:22
2022-09-10T19:22
культура
крым
арт-кластер "таврида"
судак
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. Художественный руководитель курса ГИТИСа "Артист мюзикла", эксперт арт-кластера "Таврида" артистка и певица Лика Рулла считает необходимым перестать ставить в России музыкальные спектакли по образцу бродвейских американских мюзиклов или мюзиклов Франции. По её мнению, в России за века образована не менее музыкальная нация, и нашей культуре музыкального спектакля нужно идти другим путем, безусловно, взяв лучшее от запада. Дмитрий Певцов: оказалось, что я не артист>>"Я даже не сомневаюсь, что в конечном итоге мы перестанем оглядываться. Нам и надо идти другим путём. В то же время у нас появляется очень много спектаклей не очень хорошего качества, потому что театры пытаются пробовать все подряд", - сказала она корреспонденту РИА Новости Крым в ходе школы музыкального театра на арт-кластере, куда артистка, певица и продюсер приехала, чтобы создать новый проект "Голоса большой страны". Рулла отмечает, что спрос на мюзиклы в России с каждым днём увеличивается, существуют даже фанатские группы этого жанра. При этом наставник арт-школы "Тавриды" убеждена – музыкальный театр имеет особую специфику в обучении молодых артистов. Чтобы работать в мюзикле, считает Рулла, нужно обладать множеством умений: владеть своим телом, правильно его координировать, нужно понимать законы жанра, "быть привитым в эту культуру". Тем не менее, педагог ГИТИСа называет себя "контрагентом жанра мюзикла": "Так как я имею истоки драматического театра, мне гораздо интереснее синтезировать или, наоборот, коллаборировать. Мне не интересны драматический жанр или мюзикл в чистом виде. Мне ближе авторский музыкальный театр". "Шоу-бизнес не про меня" – SHAMAN о патриотизме, имидже и хитах>>Лика Рулла, говоря о студентах ГИТИСа, выбравших курс "Артист мюзикла", отмечает их азартность и готовность учиться. Собеседница РИА Новости Крым также отметила, что, в отличие от Америки, где музыкальный жанр прививается с пелёнок, наши абитуриенты приходят в стены вуза не совсем подготовленными: "Они не растанцованы, не распеты. У них есть данные, но ребят нужно направлять. Без их личного участия, без труда ничего не получается. Самое главное - им привить законы театра, чем мы и занимаемся". Лика Рулла – российская актриса и певица, солистка мюзиклов. На заре карьеры работала в драматическом театре Смоленска. Известность приобрела после исполнения главной роли в мюзикле "Чикаго" в Москве. На её счету полтора десятка ролей в различных мюзиклах на российской сцене. С 2016 года является Художественным руководителем курса "Артист мюзикла" в ГИТИСе. Номинант театральной премии "Золотая маска" за роль Глории Миллс в спектакле "Голливудская дива" (2016). Лауреат премии имени Анатолия Маренича за исполнительское мастерство и вклад в развитие жанра мюзикла в России (2018, Екатеринбург).
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культура, крым, арт-кластер "таврида", судак
Звезда русского "CHICAGO": у России есть потребность в мюзикле
Музыкальному тетару в России не нужно ориентироваться на запад – преподаватель ГИТИСа
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. Художественный руководитель курса ГИТИСа "Артист мюзикла", эксперт арт-кластера "Таврида" артистка и певица Лика Рулла считает необходимым перестать ставить в России музыкальные спектакли по образцу бродвейских американских мюзиклов или мюзиклов Франции. По её мнению, в России за века образована не менее музыкальная нация, и нашей культуре музыкального спектакля нужно идти другим путем, безусловно, взяв лучшее от запада.
"Я даже не сомневаюсь, что в конечном итоге мы перестанем оглядываться. Нам и надо идти другим путём. В то же время у нас появляется очень много спектаклей не очень хорошего качества, потому что театры пытаются пробовать все подряд", - сказала она корреспонденту РИА Новости Крым в ходе школы музыкального театра на арт-кластере, куда артистка, певица и продюсер приехала, чтобы создать новый проект "Голоса большой страны".
Рулла отмечает, что спрос на мюзиклы в России с каждым днём увеличивается, существуют даже фанатские группы этого жанра.
При этом наставник арт-школы "Тавриды" убеждена – музыкальный театр имеет особую специфику в обучении молодых артистов.
"Могу сказать, что прекрасные драматические артисты, имеющие хорошие голосовые данные, не всегда попадают в жанр, потому что у музыкального театра есть большие отличия от театра обычного. К сожалению, у нас сейчас век дилетантизма в культуре. Почему-то без образования люди не приходят в хирургию и не идут водить самолёты и поезда, но считается, что если ты имеешь какие-то способности, то ты можешь прийти и начать играть в театре и сниматься в кино", - сказала она.
Чтобы работать в мюзикле, считает Рулла, нужно обладать множеством умений: владеть своим телом, правильно его координировать, нужно понимать законы жанра, "быть привитым в эту культуру".
Тем не менее, педагог ГИТИСа называет себя "контрагентом жанра мюзикла":
"Так как я имею истоки драматического театра, мне гораздо интереснее синтезировать или, наоборот, коллаборировать. Мне не интересны драматический жанр или мюзикл в чистом виде. Мне ближе авторский музыкальный театр".
Лика Рулла, говоря о студентах ГИТИСа, выбравших курс "Артист мюзикла", отмечает их азартность и готовность учиться. Собеседница РИА Новости Крым также отметила, что, в отличие от Америки, где музыкальный жанр прививается с пелёнок, наши абитуриенты приходят в стены вуза не совсем подготовленными:
"Они не растанцованы, не распеты. У них есть данные, но ребят нужно направлять. Без их личного участия, без труда ничего не получается. Самое главное - им привить законы театра, чем мы и занимаемся".
Лика Рулла – российская актриса и певица, солистка мюзиклов. На заре карьеры работала в драматическом театре Смоленска. Известность приобрела после исполнения главной роли в мюзикле "Чикаго" в Москве. На её счету полтора десятка ролей в различных мюзиклах на российской сцене. С 2016 года является Художественным руководителем курса "Артист мюзикла" в ГИТИСе. Номинант театральной премии "Золотая маска" за роль Глории Миллс в спектакле "Голливудская дива" (2016). Лауреат премии имени Анатолия Маренича за исполнительское мастерство и вклад в развитие жанра мюзикла в России (2018, Екатеринбург).