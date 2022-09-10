https://crimea.ria.ru/20220910/zvezda-russkogo-chicago-u-rossii-est-potrebnost-v-myuzikle---1124452189.html

Звезда русского "CHICAGO": у России есть потребность в мюзикле

Звезда русского "CHICAGO": у России есть потребность в мюзикле - РИА Новости Крым, 10.09.2022

Звезда русского "CHICAGO": у России есть потребность в мюзикле

Художественный руководитель курса ГИТИСа "Артист мюзикла", эксперт арт-кластера "Таврида" артистка и певица Лика Рулла считает необходимым перестать ставить в... РИА Новости Крым, 10.09.2022

2022-09-10T19:22

2022-09-10T19:22

2022-09-10T19:22

культура

крым

арт-кластер "таврида"

судак

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/08/1124444992_0:631:1779:1632_1920x0_80_0_0_8047f0582ecab38b5fda3e8540b9c51b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. Художественный руководитель курса ГИТИСа "Артист мюзикла", эксперт арт-кластера "Таврида" артистка и певица Лика Рулла считает необходимым перестать ставить в России музыкальные спектакли по образцу бродвейских американских мюзиклов или мюзиклов Франции. По её мнению, в России за века образована не менее музыкальная нация, и нашей культуре музыкального спектакля нужно идти другим путем, безусловно, взяв лучшее от запада. Дмитрий Певцов: оказалось, что я не артист>>"Я даже не сомневаюсь, что в конечном итоге мы перестанем оглядываться. Нам и надо идти другим путём. В то же время у нас появляется очень много спектаклей не очень хорошего качества, потому что театры пытаются пробовать все подряд", - сказала она корреспонденту РИА Новости Крым в ходе школы музыкального театра на арт-кластере, куда артистка, певица и продюсер приехала, чтобы создать новый проект "Голоса большой страны". Рулла отмечает, что спрос на мюзиклы в России с каждым днём увеличивается, существуют даже фанатские группы этого жанра. При этом наставник арт-школы "Тавриды" убеждена – музыкальный театр имеет особую специфику в обучении молодых артистов. Чтобы работать в мюзикле, считает Рулла, нужно обладать множеством умений: владеть своим телом, правильно его координировать, нужно понимать законы жанра, "быть привитым в эту культуру". Тем не менее, педагог ГИТИСа называет себя "контрагентом жанра мюзикла": "Так как я имею истоки драматического театра, мне гораздо интереснее синтезировать или, наоборот, коллаборировать. Мне не интересны драматический жанр или мюзикл в чистом виде. Мне ближе авторский музыкальный театр". "Шоу-бизнес не про меня" – SHAMAN о патриотизме, имидже и хитах>>Лика Рулла, говоря о студентах ГИТИСа, выбравших курс "Артист мюзикла", отмечает их азартность и готовность учиться. Собеседница РИА Новости Крым также отметила, что, в отличие от Америки, где музыкальный жанр прививается с пелёнок, наши абитуриенты приходят в стены вуза не совсем подготовленными: "Они не растанцованы, не распеты. У них есть данные, но ребят нужно направлять. Без их личного участия, без труда ничего не получается. Самое главное - им привить законы театра, чем мы и занимаемся". Лика Рулла – российская актриса и певица, солистка мюзиклов. На заре карьеры работала в драматическом театре Смоленска. Известность приобрела после исполнения главной роли в мюзикле "Чикаго" в Москве. На её счету полтора десятка ролей в различных мюзиклах на российской сцене. С 2016 года является Художественным руководителем курса "Артист мюзикла" в ГИТИСе. Номинант театральной премии "Золотая маска" за роль Глории Миллс в спектакле "Голливудская дива" (2016). Лауреат премии имени Анатолия Маренича за исполнительское мастерство и вклад в развитие жанра мюзикла в России (2018, Екатеринбург).

крым

судак

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

культура, крым, арт-кластер "таврида", судак