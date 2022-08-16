https://crimea.ria.ru/20220816/dmitriy-pevtsov-okazalos-chto-ya-ne-artist-1124189063.html
Дмитрий Певцов: оказалось, что я не артист
Дмитрий Певцов: оказалось, что я не артист - РИА Новости Крым, 16.08.2022
Дмитрий Певцов: оказалось, что я не артист
В Крым с бесплатными концертами приехал Народный артист России, лауреат Госпремии Дмитрий Певцов. Его программа "Музыкальные шедевры советского кино" состоит из РИА Новости Крым, 16.08.2022
2022-08-16T19:54
2022-08-16T19:54
2022-08-16T19:54
культура
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. В Крым с бесплатными концертами приехал Народный артист России, лауреат Госпремии Дмитрий Певцов. Его программа "Музыкальные шедевры советского кино" состоит из песен советского кинематографа. Семь городов полуострова услышат программу из 21 песни в исполнении десяти музыкантов.По его словам, каждая песня при помощи синтеза театрального и музыкального искусств становится небольшим спектаклем. Но все они - о том, о чем не принято говорить за столиком в кафе или в кино под поп-корн."Это для меня большая радость, это интереснее, чем играть на сцене одну роль и от кого-то зависеть. Мы совмещаем и смыслы, и театральность, и профессиональную музыку. Этот проект для меня прежде всего человеческая история: мне важно разговаривать с людьми при помощи блистательных музыкальных произведений. Я говорю о том, что меня волнует, бесит, веселит и радует. Но, исполняя песни, я использую свое актерское умение", – признается актер.В свою очередь российский рок-музыкант, участник группы "певцовъ-орекстр" Олег Сакмаров добавляет, что то, что показывает "Певцовъ-оркестр" - это синкретическое театрально-музыкальное исполнение, к которой в своё время стремились, например, композиторы Скрябин и Вагнер:Кроме того, Дмитрий Певцов, отвечая на вопрос журналиста РИА Новости Крым, признался, что ему сейчас гораздо интереснее петь, чем играть на сцене.Кроме того, Певцов привезет в августе в Крым программы, также поддержанные Президентским фондом культурных инициатив, - "Последняя сказка Пушкина" по "Сказке о Золотом петушке" и "Полтава". Программы построены на произведениях Пушкина с музыкальными иллюстрациями из опер Римского-Корсакова и Чайковского. Эти спектакли также будут бесплатными.В следующем году артист и его команда хотят снова приехать в Крым с большой гастрольной программой."Мы планируем повторить маршрут в следующем году, может быть, он будет длиннее или короче, пока не знаем. Может быть и с другой программой. Планов громадьё", - резюмировал Дмитрий Певцов.
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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культура, общество
Дмитрий Певцов: оказалось, что я не артист
Артист и депутат Певцов дает в Крыму бесплатные концерты собственной группы
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. В Крым с бесплатными концертами приехал Народный артист России, лауреат Госпремии Дмитрий Певцов. Его программа "Музыкальные шедевры советского кино" состоит из песен советского кинематографа. Семь городов полуострова услышат программу из 21 песни в исполнении десяти музыкантов.
"У нас своеобразный состав: помимо классической секции у нас есть баян, саксофон, флейта, труба, виолончель. Этого достаточно, чтобы делать высокохудожественное представление. Я считаю, что советское кино имело свое лицо, свою значимость в мировой культуре, песни к нему писали блистательные композиторы и поэты. Эти песни настолько хороши, что ушли в народ и уже несколько десятилетий они живут, дышат, поются за столом и вне стола", - рассказала Певцов на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым в Симферополе.
По его словам, каждая песня при помощи синтеза театрального и музыкального искусств становится небольшим спектаклем. Но все они - о том, о чем не принято говорить за столиком в кафе или в кино под поп-корн.
"Это для меня большая радость, это интереснее, чем играть на сцене одну роль и от кого-то зависеть. Мы совмещаем и смыслы, и театральность, и профессиональную музыку. Этот проект для меня прежде всего человеческая история: мне важно разговаривать с людьми при помощи блистательных музыкальных произведений. Я говорю о том, что меня волнует, бесит, веселит и радует. Но, исполняя песни, я использую свое актерское умение", – признается актер.
В свою очередь российский рок-музыкант, участник группы "певцовъ-орекстр" Олег Сакмаров добавляет, что то, что показывает "Певцовъ-оркестр" - это синкретическое театрально-музыкальное исполнение, к которой в своё время стремились, например, композиторы Скрябин и Вагнер:
"Советское искусство несло проповеднические идеи. А сейчас наша огромная поп-культура скатилась в полное развлекательство. Задача нашего коллектива – выйти из этого пагубного тренда и вернуться к тому, зачем искусство вообще существует – чтобы вести к высокому, учить людей быть по-настоящему счастливыми. Наше представление – это симбиотическое действие одного актера, того, что он делает, и резонатора в виде музыкантов".
Кроме того, Дмитрий Певцов, отвечая на вопрос журналиста РИА Новости Крым, признался, что ему сейчас гораздо интереснее петь, чем играть на сцене.
"Оказалось, что я не артист. Есть артисты, которые жить не могут без профессии: пока силы есть – дайте ему выйти на сцену. Но пандемия показала, что я могу без этого свободно обходиться без этого месяцами", - сказал он.
Кроме того, Певцов привезет в августе в Крым программы, также поддержанные Президентским фондом культурных инициатив, - "Последняя сказка Пушкина" по "Сказке о Золотом петушке" и "Полтава". Программы построены на произведениях Пушкина с музыкальными иллюстрациями из опер Римского-Корсакова и Чайковского. Эти спектакли также будут бесплатными.
В следующем году артист и его команда хотят снова приехать в Крым с большой гастрольной программой.
"Мы планируем повторить маршрут в следующем году, может быть, он будет длиннее или короче, пока не знаем. Может быть и с другой программой. Планов громадьё", - резюмировал Дмитрий Певцов.