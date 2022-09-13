Главные события и заявления дня: 13 сентября
Главные события и заявления вторника, 13 сентября
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости Крым. В Новой Каховке по заданию СБУ планировался теракт против администрации города и российских военных. В Запорожской области правоохранители обнаружили рекордно большой схрон с боеприпасами. Власти Армении обратились к РФ из-за обострения на границе с Азербайджаном. Профессор экономики Кристиан Крайс назвал США главными выгодоприобретателями от эскалации энергетического кризиса в Европе. Госдума досрочно прекратила полномочия депутата от Крыма Алексея Черняка.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
В Новой Каховке планировали осуществить теракт
По замыслу СБУ, взрыв должен был прогреметь в кафе "Саламандра", где собираются представители городской администрации и российские военные. Его должны были организовать местные жители – семейная пара Виктор Бараненко и Елена Литвиненко. Однако они отказались выполнять поручение украинских спецслужб. В итоге теракт за 150 долларов согласился совершить неназванный человек. Он бросил в кафе гранату в тот момент, когда там никого не было.
Рекордно большой схрон с боеприпасами обнаружили в Запорожской области
Правоохранители в Токмакском районе Запорожской области в лесополосе обнаружили 260 ящиков со снарядами. В том числе 180 ящиков со снарядами калибра 125 мм и 80 ящиков со снарядами калибра 152 мм, а также четыре коробки с головными взрывателями. Все изъятое передали сотрудникам Росгвардии. Кроме того, удалось установить причастных к организации схрона – они задержаны и предстанут перед судом.
Армения обратилась к РФ из-за обострения на границе с Азербайджаном
На фоне обострения ситуации на границе с Азербайджаном, кабмин Армении обратился за помощью к России, ОДКБ и Совбезу ООН. В Ереване заявили, что азербайджанские военные ночью обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников, есть убитые и раненые. В свою очередь Баку обвинил армянских военных в обстреле азербайджанских войск на границе. После трехстороннего диалога глав военных ведомств Армении, Азербайджана и России стороны договорились о прекращении огня.
Разорение ЕС выгодно США – германский аналитик
Профессор экономики Кристиан Крайс указал, что правительство США заинтересовано в разрастании конфликта на Украине с участием стран НАТО и эскалации энергетического кризиса в Европе. По его словам, это приведет к разрушению экономики ЕС, что очень выгодно штатам. Эскалация конфликта на Украине позволит Белому дому решить проблемы, связанные с перепроизводством и долгами.
Госдума досрочно прекратила полномочия депутата от Крыма Алексея Черняка
Инициатором внесения постановления на заседание стала Комиссия по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указано в постановлении.
Согласно опубликованным документам, Черняк подал заявление о досрочном прекращении полномочий на имя председателя Госдумы Вячеслава Володина еще 19 августа 2022 года.