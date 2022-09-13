https://crimea.ria.ru/20220913/glavnye-sobytiya-i-zayavleniya-dnya-13-sentyabrya-1124494965.html

Главные события и заявления дня: 13 сентября

Главные события и заявления дня: 13 сентября - РИА Новости Крым, 13.09.2022

Главные события и заявления дня: 13 сентября

В Новой Каховке по заданию СБУ планировался теракт против администрации города и российских военных. В Запорожской области правоохранители обнаружили рекордно... РИА Новости Крым, 13.09.2022

2022-09-13T22:01

2022-09-13T22:01

2022-09-13T22:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости Крым. В Новой Каховке по заданию СБУ планировался теракт против администрации города и российских военных. В Запорожской области правоохранители обнаружили рекордно большой схрон с боеприпасами. Власти Армении обратились к РФ из-за обострения на границе с Азербайджаном. Профессор экономики Кристиан Крайс назвал США главными выгодоприобретателями от эскалации энергетического кризиса в Европе. Госдума досрочно прекратила полномочия депутата от Крыма Алексея Черняка.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.В Новой Каховке планировали осуществить терактПо замыслу СБУ, взрыв должен был прогреметь в кафе "Саламандра", где собираются представители городской администрации и российские военные. Его должны были организовать местные жители – семейная пара Виктор Бараненко и Елена Литвиненко. Однако они отказались выполнять поручение украинских спецслужб. В итоге теракт за 150 долларов согласился совершить неназванный человек. Он бросил в кафе гранату в тот момент, когда там никого не было.Рекордно большой схрон с боеприпасами обнаружили в Запорожской областиПравоохранители в Токмакском районе Запорожской области в лесополосе обнаружили 260 ящиков со снарядами. В том числе 180 ящиков со снарядами калибра 125 мм и 80 ящиков со снарядами калибра 152 мм, а также четыре коробки с головными взрывателями. Все изъятое передали сотрудникам Росгвардии. Кроме того, удалось установить причастных к организации схрона – они задержаны и предстанут перед судом.Армения обратилась к РФ из-за обострения на границе с АзербайджаномНа фоне обострения ситуации на границе с Азербайджаном, кабмин Армении обратился за помощью к России, ОДКБ и Совбезу ООН. В Ереване заявили, что азербайджанские военные ночью обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников, есть убитые и раненые. В свою очередь Баку обвинил армянских военных в обстреле азербайджанских войск на границе. После трехстороннего диалога глав военных ведомств Армении, Азербайджана и России стороны договорились о прекращении огня.Разорение ЕС выгодно США – германский аналитикПрофессор экономики Кристиан Крайс указал, что правительство США заинтересовано в разрастании конфликта на Украине с участием стран НАТО и эскалации энергетического кризиса в Европе. По его словам, это приведет к разрушению экономики ЕС, что очень выгодно штатам. Эскалация конфликта на Украине позволит Белому дому решить проблемы, связанные с перепроизводством и долгами.Госдума досрочно прекратила полномочия депутата от Крыма Алексея ЧернякаИнициатором внесения постановления на заседание стала Комиссия по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указано в постановлении.Согласно опубликованным документам, Черняк подал заявление о досрочном прекращении полномочий на имя председателя Госдумы Вячеслава Володина еще 19 августа 2022 года.

https://crimea.ria.ru/20220913/gotsanyuk-raskritikoval-stroitelstvo-dvukh-detsadov-v-simferopole-1124492325.html

https://crimea.ria.ru/20220913/feodosiya-ushla-pod-vodu--mchs-1124494702.html

https://crimea.ria.ru/20220913/v-krymu-novaya-otstavka-po-sobstvennomu-zhelaniyu-ushel-glava-rayona-1124494805.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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