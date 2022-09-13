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Главные события и заявления дня: 13 сентября - РИА Новости Крым, 13.09.2022
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Главные события и заявления дня: 13 сентября
Главные события и заявления дня: 13 сентября - РИА Новости Крым, 13.09.2022
Главные события и заявления дня: 13 сентября
В Новой Каховке по заданию СБУ планировался теракт против администрации города и российских военных. В Запорожской области правоохранители обнаружили рекордно... РИА Новости Крым, 13.09.2022
2022-09-13T22:01
2022-09-13T22:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости Крым. В Новой Каховке по заданию СБУ планировался теракт против администрации города и российских военных. В Запорожской области правоохранители обнаружили рекордно большой схрон с боеприпасами. Власти Армении обратились к РФ из-за обострения на границе с Азербайджаном. Профессор экономики Кристиан Крайс назвал США главными выгодоприобретателями от эскалации энергетического кризиса в Европе. Госдума досрочно прекратила полномочия депутата от Крыма Алексея Черняка.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.В Новой Каховке планировали осуществить терактПо замыслу СБУ, взрыв должен был прогреметь в кафе "Саламандра", где собираются представители городской администрации и российские военные. Его должны были организовать местные жители – семейная пара Виктор Бараненко и Елена Литвиненко. Однако они отказались выполнять поручение украинских спецслужб. В итоге теракт за 150 долларов согласился совершить неназванный человек. Он бросил в кафе гранату в тот момент, когда там никого не было.Рекордно большой схрон с боеприпасами обнаружили в Запорожской областиПравоохранители в Токмакском районе Запорожской области в лесополосе обнаружили 260 ящиков со снарядами. В том числе 180 ящиков со снарядами калибра 125 мм и 80 ящиков со снарядами калибра 152 мм, а также четыре коробки с головными взрывателями. Все изъятое передали сотрудникам Росгвардии. Кроме того, удалось установить причастных к организации схрона – они задержаны и предстанут перед судом.Армения обратилась к РФ из-за обострения на границе с АзербайджаномНа фоне обострения ситуации на границе с Азербайджаном, кабмин Армении обратился за помощью к России, ОДКБ и Совбезу ООН. В Ереване заявили, что азербайджанские военные ночью обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников, есть убитые и раненые. В свою очередь Баку обвинил армянских военных в обстреле азербайджанских войск на границе. После трехстороннего диалога глав военных ведомств Армении, Азербайджана и России стороны договорились о прекращении огня.Разорение ЕС выгодно США – германский аналитикПрофессор экономики Кристиан Крайс указал, что правительство США заинтересовано в разрастании конфликта на Украине с участием стран НАТО и эскалации энергетического кризиса в Европе. По его словам, это приведет к разрушению экономики ЕС, что очень выгодно штатам. Эскалация конфликта на Украине позволит Белому дому решить проблемы, связанные с перепроизводством и долгами.Госдума досрочно прекратила полномочия депутата от Крыма Алексея ЧернякаИнициатором внесения постановления на заседание стала Комиссия по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указано в постановлении.Согласно опубликованным документам, Черняк подал заявление о досрочном прекращении полномочий на имя председателя Госдумы Вячеслава Володина еще 19 августа 2022 года.
https://crimea.ria.ru/20220913/gotsanyuk-raskritikoval-stroitelstvo-dvukh-detsadov-v-simferopole-1124492325.html
https://crimea.ria.ru/20220913/feodosiya-ushla-pod-vodu--mchs-1124494702.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Новости
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https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
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главное за день, крым, в мире
Главные события и заявления дня: 13 сентября

Главные события и заявления вторника, 13 сентября

22:01 13.09.2022
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкФлаг Евросоюза
Флаг Евросоюза - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости Крым. В Новой Каховке по заданию СБУ планировался теракт против администрации города и российских военных. В Запорожской области правоохранители обнаружили рекордно большой схрон с боеприпасами. Власти Армении обратились к РФ из-за обострения на границе с Азербайджаном. Профессор экономики Кристиан Крайс назвал США главными выгодоприобретателями от эскалации энергетического кризиса в Европе. Госдума досрочно прекратила полномочия депутата от Крыма Алексея Черняка.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
В Новой Каховке планировали осуществить теракт
По замыслу СБУ, взрыв должен был прогреметь в кафе "Саламандра", где собираются представители городской администрации и российские военные. Его должны были организовать местные жители – семейная пара Виктор Бараненко и Елена Литвиненко. Однако они отказались выполнять поручение украинских спецслужб. В итоге теракт за 150 долларов согласился совершить неназванный человек. Он бросил в кафе гранату в тот момент, когда там никого не было.
Строительство детсада в Симферополе
16:04
Гоцанюк раскритиковал строительство двух детсадов в Симферополе
Рекордно большой схрон с боеприпасами обнаружили в Запорожской области
Правоохранители в Токмакском районе Запорожской области в лесополосе обнаружили 260 ящиков со снарядами. В том числе 180 ящиков со снарядами калибра 125 мм и 80 ящиков со снарядами калибра 152 мм, а также четыре коробки с головными взрывателями. Все изъятое передали сотрудникам Росгвардии. Кроме того, удалось установить причастных к организации схрона – они задержаны и предстанут перед судом.
Армения обратилась к РФ из-за обострения на границе с Азербайджаном
На фоне обострения ситуации на границе с Азербайджаном, кабмин Армении обратился за помощью к России, ОДКБ и Совбезу ООН. В Ереване заявили, что азербайджанские военные ночью обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников, есть убитые и раненые. В свою очередь Баку обвинил армянских военных в обстреле азербайджанских войск на границе. После трехстороннего диалога глав военных ведомств Армении, Азербайджана и России стороны договорились о прекращении огня.
Дождь в Симферополе - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
18:03
Феодосия ушла под воду — МЧС
Разорение ЕС выгодно США – германский аналитик
Профессор экономики Кристиан Крайс указал, что правительство США заинтересовано в разрастании конфликта на Украине с участием стран НАТО и эскалации энергетического кризиса в Европе. По его словам, это приведет к разрушению экономики ЕС, что очень выгодно штатам. Эскалация конфликта на Украине позволит Белому дому решить проблемы, связанные с перепроизводством и долгами.
Госдума досрочно прекратила полномочия депутата от Крыма Алексея Черняка
Инициатором внесения постановления на заседание стала Комиссия по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указано в постановлении.
Согласно опубликованным документам, Черняк подал заявление о досрочном прекращении полномочий на имя председателя Госдумы Вячеслава Володина еще 19 августа 2022 года.
Глава Республики Крым Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
18:10
В Крыму новая отставка: по собственному желанию ушел глава района
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Заголовок открываемого материала
22:01Главные события и заявления дня: 13 сентября
21:59Как избежать обострений цистита и простатита осенью
21:12"Руки-крюки" и "мужчины не плачут": что нельзя говорить ребенку
21:05Последствия атаки ВСУ на село Терпение на Запорожье – что говорят люди
20:54Тренд на родное: россияне рассказали о плюсах и минусах отдыха этим летом
20:30В Севастополе продлили "желтый" уровень террористической опасности
20:24Кто может получить деньги за долгий брак
19:48Зачем и кем разморожен армяно-азербайджанский конфликт – политолог
19:19БПЛА, ЧВК и антиваксер: новые слова в россйиском орфографическом словаре
18:45Лето возвращается: в Крым идет жара
18:37Захарова в двух словах объяснила фантазии Зеленского
18:13Отдых мечты: Крым в тройке самых желанных уголков России
18:10В Крыму новая отставка: по собственному желанию ушел глава района
18:03Феодосия ушла под воду — МЧС
18:00ЕС за мирные переговоры по Украине, но решать должен Киев - Боррель
17:47Кравцов: учителей и директоров школ Харьковской области вывезли в Россию
17:32Русский драматический театр в Вильнюсе переименуют
17:11Госдума прекратила досрочно полномочия депутата от Крыма
17:02Отключение газа в Симферополе – график и адреса
16:04Гоцанюк раскритиковал строительство двух детсадов в Симферополе
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