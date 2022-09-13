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Разорение ЕС выгодно США – германский аналитик - РИА Новости Крым, 13.09.2022
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Разорение ЕС выгодно США – германский аналитик
Разорение ЕС выгодно США – германский аналитик - РИА Новости Крым, 13.09.2022
Разорение ЕС выгодно США – германский аналитик
Правительство США заинтересовано в разрастании конфликта на Украине с участием стран НАТО и эскалации энергетического кризиса в Европе: это приведет к... РИА Новости Крым, 13.09.2022
2022-09-13T10:58
2022-09-13T10:58
европейский союз
сша
политика
экономика
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СЕВАСТОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости Крым. Правительство США заинтересовано в разрастании конфликта на Украине с участием стран НАТО и эскалации энергетического кризиса в Европе: это приведет к разрушению экономики ЕС, что выгодно США. Такое мнение в своей статье высказал приглашенный автор издания Deutsche Wirtschafts Nachrichten, профессор экономики Кристиан Крайс.По словам Крайса, прогнозы развития экономики Германии на фоне усугубляющегося конфликта на Украине и ужесточения антироссийских санкций с каждым днем становятся все мрачнее.Профессор задается вопросом, кто за этим стоит, и приходит к выводу, что это выгодно США. Именно Штаты не позволяют Европе, в том числе Германии, наладить сотрудничество с Россией, поскольку Вашингтону выгоден упадок ЕС.Дальнейшее разрастание конфликта на Украине и конфронтация Европы с РФ разрушат большую часть производственных мощностей европейских стран, окончательно уничтожив и без того уже расшатанную экономику. При этом активность США и участие в военных действиях стран НАТО под эгидой Америки станет для Белого дома решением собственных проблем, связанных с перепроизводством и долгами, считает германский аналитик.По мнению Крайса, сегодня промышленности Германии угрожает реальное обрушение, наибольшие же опасения вызывает ситуация, в которую попадет при этом мелкий и средний бизнес страны.Ранее сообщалось, что в США высказали опасение относительно того, что ЕС на фоне усугубления энергетического кризиса может изменить свою позицию в отношении России и Украины.До этого президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер заявил о том, что стремительный цен на энергоносители и продукты в стране чреват серьезным увеличением числа бездомных в Германии грядущей зимой, поскольку далеко не все живут в собственных квартирах и домах – сотни тысяч людей арендуют жилье. Он призвал принять меры, чтобы избежать катастрофы, угорающей разрастись в ближайшие месяцы.5 сентября в Лейпциге прошли акции протеста, люди требовали отменить санкции против России. Днем ранее жители Кёльна вышли на акцию в поддержку РФ.В начале сентября президент Турции Редеп Тайип Эрдоган спрогнозировал Западу трудную зиму, отметив, что западные политики сами спровоцировали в своих странах энергетический кризис, причиной которого стала жесткая антироссийская политика.
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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европейский союз, сша, политика, экономика
Разорение ЕС выгодно США – германский аналитик

Профессор Крайс: США заинтересованы в усугублении конфликта на Украине и разорении ЕС

10:58 13.09.2022
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаг Евросоюза. Архивное фото
Флаг Евросоюза. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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СЕВАСТОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости Крым. Правительство США заинтересовано в разрастании конфликта на Украине с участием стран НАТО и эскалации энергетического кризиса в Европе: это приведет к разрушению экономики ЕС, что выгодно США. Такое мнение в своей статье высказал приглашенный автор издания Deutsche Wirtschafts Nachrichten, профессор экономики Кристиан Крайс.
По словам Крайса, прогнозы развития экономики Германии на фоне усугубляющегося конфликта на Украине и ужесточения антироссийских санкций с каждым днем становятся все мрачнее.
Профессор задается вопросом, кто за этим стоит, и приходит к выводу, что это выгодно США. Именно Штаты не позволяют Европе, в том числе Германии, наладить сотрудничество с Россией, поскольку Вашингтону выгоден упадок ЕС.
Дальнейшее разрастание конфликта на Украине и конфронтация Европы с РФ разрушат большую часть производственных мощностей европейских стран, окончательно уничтожив и без того уже расшатанную экономику. При этом активность США и участие в военных действиях стран НАТО под эгидой Америки станет для Белого дома решением собственных проблем, связанных с перепроизводством и долгами, считает германский аналитик.
По мнению Крайса, сегодня промышленности Германии угрожает реальное обрушение, наибольшие же опасения вызывает ситуация, в которую попадет при этом мелкий и средний бизнес страны.
Ранее сообщалось, что в США высказали опасение относительно того, что ЕС на фоне усугубления энергетического кризиса может изменить свою позицию в отношении России и Украины.
До этого президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер заявил о том, что стремительный цен на энергоносители и продукты в стране чреват серьезным увеличением числа бездомных в Германии грядущей зимой, поскольку далеко не все живут в собственных квартирах и домах – сотни тысяч людей арендуют жилье. Он призвал принять меры, чтобы избежать катастрофы, угорающей разрастись в ближайшие месяцы.
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Эксперт предрек усиление раскола в Евросоюзе из-за Украины
5 сентября в Лейпциге прошли акции протеста, люди требовали отменить санкции против России. Днем ранее жители Кёльна вышли на акцию в поддержку РФ.
В начале сентября президент Турции Редеп Тайип Эрдоган спрогнозировал Западу трудную зиму, отметив, что западные политики сами спровоцировали в своих странах энергетический кризис, причиной которого стала жесткая антироссийская политика.
 
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