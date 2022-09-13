https://crimea.ria.ru/20220913/terakt-v-novoy-kakhovke-planirovali-osuschestvit-po-zadaniyu-sbu-1124487000.html

Теракт в Новой Каховке планировали осуществить по заданию СБУ

Теракт в Новой Каховке планировали осуществить по заданию СБУ - РИА Новости Крым, 13.09.2022

Теракт в Новой Каховке планировали осуществить по заданию СБУ

Теракт готовился в одном из кафе в Новой Каховке по заданию Службы безопасности Украины. Об этом со ссылкой на пресс-службу администрации Каховского района... РИА Новости Крым, 13.09.2022

2022-09-13T10:18

2022-09-13T10:18

2022-09-13T10:18

сбу (служба безопасности украины)

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости Крым. Теракт готовился в одном из кафе в Новой Каховке по заданию Службы безопасности Украины. Об этом со ссылкой на пресс-службу администрации Каховского района сообщает РИА Новости.По замыслу организаторов, взрыв должен был произойти в кафе, где традиционно собираются представители администрации города.В качестве исполнителей вербовалась супружеская пара, однако впоследствии она отказалась."Взрывать кафе пара отказалась, тогда им поручили найти другого исполнителя", - рассказали в администрации.В конечном счете теракт за 150 долларов согласился совершить неназванный человек. Он бросил в кафе гранату, но не в дневное время, а в тот момент, когда там никого не было. В результате обошлось без погибших.В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сбу (служба безопасности украины), происшествия