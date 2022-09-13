https://crimea.ria.ru/20220913/terakt-v-novoy-kakhovke-planirovali-osuschestvit-po-zadaniyu-sbu-1124487000.html
Теракт в Новой Каховке планировали осуществить по заданию СБУ
Теракт в Новой Каховке планировали осуществить по заданию СБУ - РИА Новости Крым, 13.09.2022
Теракт в Новой Каховке планировали осуществить по заданию СБУ
Теракт готовился в одном из кафе в Новой Каховке по заданию Службы безопасности Украины. Об этом со ссылкой на пресс-службу администрации Каховского района... РИА Новости Крым, 13.09.2022
2022-09-13T10:18
2022-09-13T10:18
2022-09-13T10:18
сбу (служба безопасности украины)
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости Крым. Теракт готовился в одном из кафе в Новой Каховке по заданию Службы безопасности Украины. Об этом со ссылкой на пресс-службу администрации Каховского района сообщает РИА Новости.По замыслу организаторов, взрыв должен был произойти в кафе, где традиционно собираются представители администрации города.В качестве исполнителей вербовалась супружеская пара, однако впоследствии она отказалась."Взрывать кафе пара отказалась, тогда им поручили найти другого исполнителя", - рассказали в администрации.В конечном счете теракт за 150 долларов согласился совершить неназванный человек. Он бросил в кафе гранату, но не в дневное время, а в тот момент, когда там никого не было. В результате обошлось без погибших.В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сбу (служба безопасности украины), происшествия
Теракт в Новой Каховке планировали осуществить по заданию СБУ
Администрация Каховского района заявила, что теракт в кафе готовился по заданию СБУ
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости Крым. Теракт готовился в одном из кафе в Новой Каховке по заданию Службы безопасности Украины. Об этом со ссылкой на пресс-службу администрации Каховского района сообщает РИА Новости.
По замыслу организаторов, взрыв должен был произойти в кафе, где традиционно собираются представители администрации города.
"Взрыв по заказу СБУ должны были организовать местные жители", — говорится в сообщении в властей района.
В качестве исполнителей вербовалась супружеская пара, однако впоследствии она отказалась.
"Взрывать кафе пара отказалась, тогда им поручили найти другого исполнителя", - рассказали в администрации.
В конечном счете теракт за 150 долларов согласился совершить неназванный человек. Он бросил в кафе гранату, но не в дневное время, а в тот момент, когда там никого не было. В результате обошлось без погибших.
В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.
Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.