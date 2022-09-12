https://crimea.ria.ru/20220912/vsu-gotovyat-nastuplenie-na-zaes--vlasti-regiona-1124484943.html
ВСУ готовят наступление на ЗАЭС – власти региона
ВСУ готовят наступление на ЗАЭС – власти региона - РИА Новости Крым, 12.09.2022
ВСУ готовят наступление на ЗАЭС – власти региона
В районе Запорожской АЭС готовится масштабная наступательная операция ВСУ. Об этом со ссылкой на члена главного совета администрации Запорожской области... РИА Новости Крым, 12.09.2022
2022-09-12T19:42
2022-09-12T19:42
2022-09-12T19:42
заэс (запорожская атомная электростанция)
запорожская область
всу (вооруженные силы украины)
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. В районе Запорожской АЭС готовится масштабная наступательная операция ВСУ. Об этом со ссылкой на члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова пишет РИА Новости.В ночь на 11 сентября шестой – последний работающий энергоблок на ЗАЭС – был остановлен из-за угрозы возникновения аварийной ситуации на фоне непрекращающихся обстрелов со стороны ВСУ.Ранее 12 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос о выводе российских военных с территории Запорожской АЭС.Запорожская атомная электростанция расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и мощности АЭС в Европе: на станции 6 энергоблоков мощностью по 1 ГВт. С марта безопасность ЗАЭС обеспечивают российские военные. В МИД России неоднократно подчеркивали, что это является необходимым и оправданным шагом для предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. ВСУ продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к нему территорию станции.
https://crimea.ria.ru/20220908/oni-vse-videli-i-promolchali-balitskiy-ob-otchete-magate-po-zaes-1124436305.html
заэс (запорожская атомная электростанция)
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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заэс (запорожская атомная электростанция), запорожская область, всу (вооруженные силы украины), специальная военная операция рф на украине
ВСУ готовят наступление на ЗАЭС – власти региона
Рогов: ВСУ готовит масштабное наступление в районе Запорожской АЭС