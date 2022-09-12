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ВСУ готовят наступление на ЗАЭС – власти региона - РИА Новости Крым, 12.09.2022
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ВСУ готовят наступление на ЗАЭС – власти региона
ВСУ готовят наступление на ЗАЭС – власти региона - РИА Новости Крым, 12.09.2022
ВСУ готовят наступление на ЗАЭС – власти региона
В районе Запорожской АЭС готовится масштабная наступательная операция ВСУ. Об этом со ссылкой на члена главного совета администрации Запорожской области... РИА Новости Крым, 12.09.2022
2022-09-12T19:42
2022-09-12T19:42
заэс (запорожская атомная электростанция)
запорожская область
всу (вооруженные силы украины)
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. В районе Запорожской АЭС готовится масштабная наступательная операция ВСУ. Об этом со ссылкой на члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова пишет РИА Новости.В ночь на 11 сентября шестой – последний работающий энергоблок на ЗАЭС – был остановлен из-за угрозы возникновения аварийной ситуации на фоне непрекращающихся обстрелов со стороны ВСУ.Ранее 12 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос о выводе российских военных с территории Запорожской АЭС.Запорожская атомная электростанция расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и мощности АЭС в Европе: на станции 6 энергоблоков мощностью по 1 ГВт. С марта безопасность ЗАЭС обеспечивают российские военные. В МИД России неоднократно подчеркивали, что это является необходимым и оправданным шагом для предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. ВСУ продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к нему территорию станции.
https://crimea.ria.ru/20220908/oni-vse-videli-i-promolchali-balitskiy-ob-otchete-magate-po-zaes-1124436305.html
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заэс (запорожская атомная электростанция), запорожская область, всу (вооруженные силы украины), специальная военная операция рф на украине
ВСУ готовят наступление на ЗАЭС – власти региона

Рогов: ВСУ готовит масштабное наступление в районе Запорожской АЭС

19:42 12.09.2022
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. В районе Запорожской АЭС готовится масштабная наступательная операция ВСУ. Об этом со ссылкой на члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова пишет РИА Новости.
По его словам, украинские военные перебрасывают РСЗО HIMARS и гаубицы М777 в район линии соприкосновения. Рогов отметил, что наступление планируется в районе электростанции, переправ и "чуть восточнее", и подчеркнул, что "боевики Зеленского продолжают заниматься ядерным терроризмом".
В ночь на 11 сентября шестой – последний работающий энергоблок на ЗАЭС – был остановлен из-за угрозы возникновения аварийной ситуации на фоне непрекращающихся обстрелов со стороны ВСУ.
Ранее 12 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос о выводе российских военных с территории Запорожской АЭС.
Запорожская атомная электростанция расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и мощности АЭС в Европе: на станции 6 энергоблоков мощностью по 1 ГВт. С марта безопасность ЗАЭС обеспечивают российские военные. В МИД России неоднократно подчеркивали, что это является необходимым и оправданным шагом для предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. ВСУ продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к нему территорию станции.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на территории Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
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