https://crimea.ria.ru/20220912/vsu-gotovyat-nastuplenie-na-zaes--vlasti-regiona-1124484943.html

ВСУ готовят наступление на ЗАЭС – власти региона

ВСУ готовят наступление на ЗАЭС – власти региона - РИА Новости Крым, 12.09.2022

ВСУ готовят наступление на ЗАЭС – власти региона

В районе Запорожской АЭС готовится масштабная наступательная операция ВСУ. Об этом со ссылкой на члена главного совета администрации Запорожской области... РИА Новости Крым, 12.09.2022

2022-09-12T19:42

2022-09-12T19:42

2022-09-12T19:42

заэс (запорожская атомная электростанция)

запорожская область

всу (вооруженные силы украины)

специальная военная операция рф на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. В районе Запорожской АЭС готовится масштабная наступательная операция ВСУ. Об этом со ссылкой на члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова пишет РИА Новости.В ночь на 11 сентября шестой – последний работающий энергоблок на ЗАЭС – был остановлен из-за угрозы возникновения аварийной ситуации на фоне непрекращающихся обстрелов со стороны ВСУ.Ранее 12 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос о выводе российских военных с территории Запорожской АЭС.Запорожская атомная электростанция расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и мощности АЭС в Европе: на станции 6 энергоблоков мощностью по 1 ГВт. С марта безопасность ЗАЭС обеспечивают российские военные. В МИД России неоднократно подчеркивали, что это является необходимым и оправданным шагом для предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. ВСУ продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к нему территорию станции.

https://crimea.ria.ru/20220908/oni-vse-videli-i-promolchali-balitskiy-ob-otchete-magate-po-zaes-1124436305.html

заэс (запорожская атомная электростанция)

запорожская область

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заэс (запорожская атомная электростанция), запорожская область, всу (вооруженные силы украины), специальная военная операция рф на украине