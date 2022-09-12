https://crimea.ria.ru/20220912/operatsii-bez-rubtsov-v-rossii-otkryli-unikalnyy-metod-zazhivleniya-ran--1124475102.html

Операции без рубцов: в России открыли уникальный метод заживления ран

Операции без рубцов: в России открыли уникальный метод заживления ран - РИА Новости Крым, 12.09.2022

Операции без рубцов: в России открыли уникальный метод заживления ран

Российские ученые разработали метод заживления ран и разрезов после операций без образования рубцов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты... РИА Новости Крым, 12.09.2022

2022-09-12T20:43

2022-09-12T20:43

2022-09-12T17:03

здравоохранение в россии

наука и технологии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. Российские ученые разработали метод заживления ран и разрезов после операций без образования рубцов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты исследования ученых НИУ "МИЭТ" и Сеченовского университета, опубликованные в журнале Bioegineering.Новая технология предполагает использование лазера. С ее помощью можно избавиться от грубых опухолевидных рубцов, почти всегда образующихся после сложных хирургических операций, рассказал руководитель исследования, доцент Института биомедицинских систем НИУ "МИЭТ" Александр Герасименко. Для этого в область раны в качестве припоя наносится особый биоорганический состав на основе альбумина – транспортного белка крови, после чего края разреза спаиваются лазером.По словам Герасименко, компоненты припоя подобраны таким образом, чтобы лазерное излучение максимально поглощалось и концентрировалось в области раны. В результате быстро образуется герметичный шов минимальных размеров. Сразу после операции такие швы в 3-4 раза меньше, чем те, что образуются при сшивании нитью. А спустя еще неделю ткани в области шва практически неотличимы от остального кожного покрова.Данный метод не только высокоэффективный и очень точный, но и недорогой, что доказывает преимущество технологии лазерного восстановления ран мягких тканей перед традиционными хирургическими методами, отмечает Герасименко."Наша технология <...> позволяет снизить длительность послеоперационной реабилитации, что даст возможность снизить стоимость медицинских услуг и материалов. За счет невысокой стоимости операция будет доступна широкому кругу пациентов", – сказал ученый.Исследование проведено в рамках реализации федеральной программы "Приоритет 2030". Сейчас ученые проводят эксперименты на разных тканях организма. Новый метод уже опробован для восстановления кровеносных сосудов, суставных хрящей и слизистых (область челюстно-лицевой хирургии).Ранее сообщалось, что российские ученые нашли способ сократить время лечения пациентов на 20% благодаря использованию возможностей искусственного интеллекта.

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здравоохранение в россии, наука и технологии