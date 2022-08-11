https://crimea.ria.ru/20220811/rossiyskie-uchenye-nauchili-iskusstvennyy-intellekt-pomogat-vracham-1124131295.html

Российские ученые научили искусственный интеллект помогать врачам

Российские ученые научили искусственный интеллект помогать врачам - РИА Новости Крым, 11.08.2022

Российские ученые научили искусственный интеллект помогать врачам

Российские ученые нашли способ сократить время лечения на 20% за счет искусственного интеллекта — они научили его помогать врачам ставить диагноз. Об этом... РИА Новости Крым, 11.08.2022

2022-08-11T21:53

2022-08-11T21:53

2022-08-11T21:53

здоровье

наука и технологии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг – РИА Новости Крым. Российские ученые нашли способ сократить время лечения на 20% за счет искусственного интеллекта — они научили его помогать врачам ставить диагноз. Об этом сообщили в пресс-службе Сеченовского университета, пишет РИА Новости."Ученые Центра анализа сложных систем (ЦАСС — ред.) Сеченовского Университета разработали цифровую методику постановки диагноза. С ее помощью время лечения пациента может быть сокращено до 20%", — говорится в сообщении.Сбор исходных данных осуществлялся с помощью аппаратов компьютерной томографии, кардиостимуляторов, инсулиновых измерителей, аппаратов МРТ, кардиорегистраторов и другого медицинского оборудования.После экспериментальной и клинической фазы исследования ученые научились подбирать наиболее оптимальную модель лечения. По словам ученых, разработанная технология позволит сократить время лечения не менее чем на 20% процентов и даст возможность врачам уделять больше времени больным по другим направлениям."Одно из успешных направлений работы ученых Центра – создание виртуальной модели гомеостаза – процесса, когда организм подстраивается под изменения условий внешней и внутренней среды. Например, такая модель позволяет оценить риск рецидива рака простаты у пациентов после лечения. Благодаря опытному исследованию мы можем сделать прогноз развития болезни еще до операции, а у врача появится больше свободного времени для пациента", – цитирует пресс-служба слова главного статистика ЦАСС Александра Суворова.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, ранее в России разработали математический метод обработки данных о состоянии головного мозга, который позволит оперативно диагностировать неврологические заболевания и упростить тесты для пациентов.

https://crimea.ria.ru/20220317/vuzy-rf-zapustyat-desyatki-novykh-programm-it-iskusstvennyy-intellekt-1122692002.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье, наука и технологии