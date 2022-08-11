Рейтинг@Mail.ru
Российские ученые научили искусственный интеллект помогать врачам - РИА Новости Крым, 11.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20220811/rossiyskie-uchenye-nauchili-iskusstvennyy-intellekt-pomogat-vracham-1124131295.html
Российские ученые научили искусственный интеллект помогать врачам
Российские ученые научили искусственный интеллект помогать врачам - РИА Новости Крым, 11.08.2022
Российские ученые научили искусственный интеллект помогать врачам
Российские ученые нашли способ сократить время лечения на 20% за счет искусственного интеллекта — они научили его помогать врачам ставить диагноз. Об этом... РИА Новости Крым, 11.08.2022
2022-08-11T21:53
2022-08-11T21:53
здоровье
наука и технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111083/08/1110830801_1:0:765:430_1920x0_80_0_0_93e20ddd66e45f4341b6551e5511137a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг – РИА Новости Крым. Российские ученые нашли способ сократить время лечения на 20% за счет искусственного интеллекта — они научили его помогать врачам ставить диагноз. Об этом сообщили в пресс-службе Сеченовского университета, пишет РИА Новости."Ученые Центра анализа сложных систем (ЦАСС — ред.) Сеченовского Университета разработали цифровую методику постановки диагноза. С ее помощью время лечения пациента может быть сокращено до 20%", — говорится в сообщении.Сбор исходных данных осуществлялся с помощью аппаратов компьютерной томографии, кардиостимуляторов, инсулиновых измерителей, аппаратов МРТ, кардиорегистраторов и другого медицинского оборудования.После экспериментальной и клинической фазы исследования ученые научились подбирать наиболее оптимальную модель лечения. По словам ученых, разработанная технология позволит сократить время лечения не менее чем на 20% процентов и даст возможность врачам уделять больше времени больным по другим направлениям."Одно из успешных направлений работы ученых Центра – создание виртуальной модели гомеостаза – процесса, когда организм подстраивается под изменения условий внешней и внутренней среды. Например, такая модель позволяет оценить риск рецидива рака простаты у пациентов после лечения. Благодаря опытному исследованию мы можем сделать прогноз развития болезни еще до операции, а у врача появится больше свободного времени для пациента", – цитирует пресс-служба слова главного статистика ЦАСС Александра Суворова.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, ранее в России разработали математический метод обработки данных о состоянии головного мозга, который позволит оперативно диагностировать неврологические заболевания и упростить тесты для пациентов.
https://crimea.ria.ru/20220317/vuzy-rf-zapustyat-desyatki-novykh-programm-it-iskusstvennyy-intellekt-1122692002.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111083/08/1110830801_97:0:670:430_1920x0_80_0_0_7033b076885dd92a8bc3a7d086efa794.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
здоровье, наука и технологии
Российские ученые научили искусственный интеллект помогать врачам

Ученые: искусственный интеллект поможет ставить диагноз и сократит время лечения

21:53 11.08.2022
 
© Fotolia/MopicИскусственный интеллект
Искусственный интеллект
© Fotolia/Mopic
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг – РИА Новости Крым. Российские ученые нашли способ сократить время лечения на 20% за счет искусственного интеллекта — они научили его помогать врачам ставить диагноз. Об этом сообщили в пресс-службе Сеченовского университета, пишет РИА Новости.
"Ученые Центра анализа сложных систем (ЦАСС — ред.) Сеченовского Университета разработали цифровую методику постановки диагноза. С ее помощью время лечения пациента может быть сокращено до 20%", — говорится в сообщении.
Эксперты составили представление о каждом конкретном пациенте как о функционирующей биологической и химической системе. Разработанные алгоритмы моделируют прогноз реакции отдельного организма на лечение и помогают точно определить, как прием назначенной лечащим врачом терапии влияет на заболеваемость и смертность.
Сбор исходных данных осуществлялся с помощью аппаратов компьютерной томографии, кардиостимуляторов, инсулиновых измерителей, аппаратов МРТ, кардиорегистраторов и другого медицинского оборудования.
После экспериментальной и клинической фазы исследования ученые научились подбирать наиболее оптимальную модель лечения. По словам ученых, разработанная технология позволит сократить время лечения не менее чем на 20% процентов и даст возможность врачам уделять больше времени больным по другим направлениям.
"Одно из успешных направлений работы ученых Центра – создание виртуальной модели гомеостаза – процесса, когда организм подстраивается под изменения условий внешней и внутренней среды. Например, такая модель позволяет оценить риск рецидива рака простаты у пациентов после лечения. Благодаря опытному исследованию мы можем сделать прогноз развития болезни еще до операции, а у врача появится больше свободного времени для пациента", – цитирует пресс-служба слова главного статистика ЦАСС Александра Суворова.
Как сообщал сайт РИА Новости Крым, ранее в России разработали математический метод обработки данных о состоянии головного мозга, который позволит оперативно диагностировать неврологические заболевания и упростить тесты для пациентов.
Образовательный IT-проект - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
17 марта, 08:27
Вузы РФ запустят десятки новых программ IT "искусственный интеллект"
 
ЗдоровьеНаука и технологии
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:16Медведев в ЛНР встретился с главами республик Донбасса
22:04Главные события и комментарии дня: 11 августа
21:58Последствия ЧП в Новофедорвке: принято 155 заявлений от пострадавших
21:53Российские ученые научили искусственный интеллект помогать врачам
21:32На набережную Ялты вернулись пальмы
21:18Сколько школ начнут учебный год в Запорожской области
20:58Вассалы Запада: политолог объяснил решение сейма Латвии в отношении РФ
20:36Крымские татары могут получить долгосрочный вид на жительство в Турции
20:29В Госдуме просят ужесточить наказание за секс в публичных местах
20:01На что жалуются крымчане в Центробанк
19:42В Бердянске начнут регулярно выплачивать российские пенсии
19:11Владимир Машков: "Меня отменить нельзя!"
18:43Более 300 сотрудников МЧС ликвидируют последствия взрывов в Новофедоровке
18:26Ударами по ЗАЭС киевский режим рискует повторить Чернобыль – власти
18:05После 11 дней в море судно с украинским зерном вернулось в Турцию
17:21"Умные" площадки в Крыму: оснащение комплексов, место и сроки возведения
16:56Пропавшие вертолеты в Красноярском крае нашлись
16:48Территорию Запорожской АЭС и Энергодара обстреляли из РСЗО
16:11В Крыму жителя Советского района осудили за убийство знакомого
15:48Два частных вертолета Robinson пропали в Красноярском крае
Лента новостейМолния