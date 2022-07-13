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В России разработали метод быстрой диагностики болезней мозга - РИА Новости Крым, 13.07.2022
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В России разработали метод быстрой диагностики болезней мозга
В России разработали метод быстрой диагностики болезней мозга - РИА Новости Крым, 13.07.2022
В России разработали метод быстрой диагностики болезней мозга
В России разработали математический метод обработки данных о состоянии головного мозга, который позволит оперативно диагностировать неврологические заболевания... РИА Новости Крым, 13.07.2022
2022-07-13T20:19
2022-07-13T20:19
общество
здоровье
наука и технологии
российская федерация (россия, рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. В России разработали математический метод обработки данных о состоянии головного мозга, который позволит оперативно диагностировать неврологические заболевания и упростить тесты для пациентов. Об этом со ссылкой на результаты исследования, опубликованные в журнале Chaos, Solitons &amp; Fractals, пишет РИА Новости.К такому методу диагностики в своих исследованиях пришли ученые Балтийского федерального университета им. Канта и университета Иннополис. В составе научной группы представители БФУ разработали новый подход к обработке показателей электроэнцефалографии (ЭЭГ). Он позволяет упростить процедуру диагностики проблем головного мозга, исключить длительные тесты, которые приносят дискомфорт пациентам, в том числе пожилого возраста, а также проводить анализ на основе небольшого объема данных.Такой метод является вариацией вейвлет-анализа – математического подхода, позволяющего изучать различные частотные компоненты данных во временном распределении.В исследовании принимали участие две группы добровольцев разных возрастов. У контрольной группы специалисты регистрировали сигналы ЭЭГ при выполнении задач на мелкую моторику. Таким образом, исследователям удалось усовершенствовать алгоритм обработки данных и получить эффективный результат."Мы предложили использовать новый метод – кумулянтный анализ в вейвлет-пространстве. Для диагностики мы используем параметры двумерных распределений высокого порядка, асимметрию и эксцесс. Анализ ограниченных данных новым методом повысил точность и детализацию описания процессов старения в нейронах головного мозга, связанных с моторной функцией", – углубился в детали исследования Храмов.Ученые полагают, что полученные о возрастной динамике изменений нейронов данные могут также указывать на некоторые неврологические заболевания.Исследование состоит из двух этапов. В дальнейшем авторы методологии планируют разработать методы диагностики нейродегенеративных заболеваний у пожилых людей по результатам простых тестов на ранних стадиях.Работа ведется в рамках стратегического проекта БФУ им. И. Канта "Когнитивное долголетие" при поддержке программы Минобрнауки России "Приоритет 2030" (нацпроект "Наука и университеты"). Исследование проводилось совместно со специалистами Университета Иннополис и Саратовского государственного университета.Ранее российские химики создали самоочищающийся защитный материал для костюмов медиков.
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общество, здоровье, наука и технологии, российская федерация (россия, рф)
В России разработали метод быстрой диагностики болезней мозга

В РФ разработали новый метод диагностики неврологических заболеваний с упрощенным тестами

20:19 13.07.2022
 
© © Fotolia/ adimasЧеловеческий мозг
Человеческий мозг
© © Fotolia/ adimas
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. В России разработали математический метод обработки данных о состоянии головного мозга, который позволит оперативно диагностировать неврологические заболевания и упростить тесты для пациентов. Об этом со ссылкой на результаты исследования, опубликованные в журнале Chaos, Solitons & Fractals, пишет РИА Новости.
К такому методу диагностики в своих исследованиях пришли ученые Балтийского федерального университета им. Канта и университета Иннополис. В составе научной группы представители БФУ разработали новый подход к обработке показателей электроэнцефалографии (ЭЭГ). Он позволяет упростить процедуру диагностики проблем головного мозга, исключить длительные тесты, которые приносят дискомфорт пациентам, в том числе пожилого возраста, а также проводить анализ на основе небольшого объема данных.
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Такой метод является вариацией вейвлет-анализа – математического подхода, позволяющего изучать различные частотные компоненты данных во временном распределении.
"Вейвлет-анализ – мощное средство диагностики поведения живых систем, включая мозг человека, требующий, однако, довольно большого массива данных, то есть длительных разнообразных тестов. В медицине же часто необходимо соблюдать ограничения на нагрузку пациентов, особенно когда мы имеем дело с пожилыми людьми", – рассказал Александр Храмов, руководитель лаборатории нейронауки и когнитивных технологий университета Иннополис, главный научный сотрудник Балтийского центра нейротехнологий и искусственного интеллекта.
В исследовании принимали участие две группы добровольцев разных возрастов. У контрольной группы специалисты регистрировали сигналы ЭЭГ при выполнении задач на мелкую моторику. Таким образом, исследователям удалось усовершенствовать алгоритм обработки данных и получить эффективный результат.
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"Мы предложили использовать новый метод – кумулянтный анализ в вейвлет-пространстве. Для диагностики мы используем параметры двумерных распределений высокого порядка, асимметрию и эксцесс. Анализ ограниченных данных новым методом повысил точность и детализацию описания процессов старения в нейронах головного мозга, связанных с моторной функцией", – углубился в детали исследования Храмов.
Ученые полагают, что полученные о возрастной динамике изменений нейронов данные могут также указывать на некоторые неврологические заболевания.
Исследование состоит из двух этапов. В дальнейшем авторы методологии планируют разработать методы диагностики нейродегенеративных заболеваний у пожилых людей по результатам простых тестов на ранних стадиях.
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Работа ведется в рамках стратегического проекта БФУ им. И. Канта "Когнитивное долголетие" при поддержке программы Минобрнауки России "Приоритет 2030" (нацпроект "Наука и университеты"). Исследование проводилось совместно со специалистами Университета Иннополис и Саратовского государственного университета.
Ранее российские химики создали самоочищающийся защитный материал для костюмов медиков.
 
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