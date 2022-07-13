https://crimea.ria.ru/20220713/v-rossii-razrabotali-metod-bystroy-diagnostiki-bolezney-mozga-1123833827.html

В России разработали метод быстрой диагностики болезней мозга

В России разработали метод быстрой диагностики болезней мозга - РИА Новости Крым, 13.07.2022

В России разработали метод быстрой диагностики болезней мозга

В России разработали математический метод обработки данных о состоянии головного мозга, который позволит оперативно диагностировать неврологические заболевания... РИА Новости Крым, 13.07.2022

2022-07-13T20:19

2022-07-13T20:19

2022-07-13T20:19

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здоровье

наука и технологии

российская федерация (россия, рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. В России разработали математический метод обработки данных о состоянии головного мозга, который позволит оперативно диагностировать неврологические заболевания и упростить тесты для пациентов. Об этом со ссылкой на результаты исследования, опубликованные в журнале Chaos, Solitons & Fractals, пишет РИА Новости.К такому методу диагностики в своих исследованиях пришли ученые Балтийского федерального университета им. Канта и университета Иннополис. В составе научной группы представители БФУ разработали новый подход к обработке показателей электроэнцефалографии (ЭЭГ). Он позволяет упростить процедуру диагностики проблем головного мозга, исключить длительные тесты, которые приносят дискомфорт пациентам, в том числе пожилого возраста, а также проводить анализ на основе небольшого объема данных.Такой метод является вариацией вейвлет-анализа – математического подхода, позволяющего изучать различные частотные компоненты данных во временном распределении.В исследовании принимали участие две группы добровольцев разных возрастов. У контрольной группы специалисты регистрировали сигналы ЭЭГ при выполнении задач на мелкую моторику. Таким образом, исследователям удалось усовершенствовать алгоритм обработки данных и получить эффективный результат."Мы предложили использовать новый метод – кумулянтный анализ в вейвлет-пространстве. Для диагностики мы используем параметры двумерных распределений высокого порядка, асимметрию и эксцесс. Анализ ограниченных данных новым методом повысил точность и детализацию описания процессов старения в нейронах головного мозга, связанных с моторной функцией", – углубился в детали исследования Храмов.Ученые полагают, что полученные о возрастной динамике изменений нейронов данные могут также указывать на некоторые неврологические заболевания.Исследование состоит из двух этапов. В дальнейшем авторы методологии планируют разработать методы диагностики нейродегенеративных заболеваний у пожилых людей по результатам простых тестов на ранних стадиях.Работа ведется в рамках стратегического проекта БФУ им. И. Канта "Когнитивное долголетие" при поддержке программы Минобрнауки России "Приоритет 2030" (нацпроект "Наука и университеты"). Исследование проводилось совместно со специалистами Университета Иннополис и Саратовского государственного университета.Ранее российские химики создали самоочищающийся защитный материал для костюмов медиков.

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https://crimea.ria.ru/20220702/snyat-spazm-za-neskolko-minut-v-rf-izobreli-gadzhet-protiv-boli-v-myshtsakh-1123727073.html

https://crimea.ria.ru/20220531/nichego-ne-pomnyu-i-vse-vremya-ustayu-o-chem-signalit-mozg-1123385405.html

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общество, здоровье, наука и технологии, российская федерация (россия, рф)