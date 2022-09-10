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В Донецке горит рынок после удара ВСУ, есть погибшие - РИА Новости Крым, 10.09.2022
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В Донецке горит рынок после удара ВСУ, есть погибшие
В Донецке горит рынок после удара ВСУ, есть погибшие - РИА Новости Крым, 10.09.2022
В Донецке горит рынок после удара ВСУ, есть погибшие
В субботу после удара ВСУ по рынку в Донецке погиб человек, есть пострадавшие, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости Крым, 10.09.2022
2022-09-10T12:05
2022-09-10T12:05
ситуация в донбассе: новости и комментарии
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ,10 сен - РИА Новости Крым. В субботу после удара ВСУ по рынку в Донецке погиб человек, есть пострадавшие, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.Он добавил, что продолжаются хаотичные обстрелы Киевского, Куйбышевского, Петровского районов и поселка Еленовки."В Петровском районе возле площади Победы в результате варварского обстрела со стороны украинских нацистов погиб мужчина 1958 года рождения, ранение получила женщина 1970 года рождения – госпитализирована в городскую больницу № 14. Повреждены два многоквартирных и два частных жилых дома. В Киевском районе поврежден рынок стройматериалов, дом частного сектора. В Еленовке зафиксированы прямые попадания в склады с зерном, также повреждены два грузовых автомобиля", - сообщил градоначальник.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилому комплексу. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.
https://crimea.ria.ru/20220909/dva-cheloveka-pogibli-pri-obstrele-trolleybusnoy-ostanovki-v-donetske-1124461496.html
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РИА Новости Крым
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news.crimea@rian.ru
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ситуация в донбассе: новости и комментарии, происшествия
В Донецке горит рынок после удара ВСУ, есть погибшие

Кулемзин: ВСУ обстреляли рынок в Донецке, есть погибшие и раненые среди мирных жителей

12:05 10.09.2022
 
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела в Донецке
Последствия обстрела в Донецке - РИА Новости, 1920, 10.09.2022
© РИА Новости . Сергей Аверин
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СИМФЕРОПОЛЬ,10 сен - РИА Новости Крым. В субботу после удара ВСУ по рынку в Донецке погиб человек, есть пострадавшие, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
"Украинские фашисты обстреляли рынок в районе железнодорожного вокзала. По предварительным данным погиб один мирный житель, один человек ранен. В результате обстрелов загорелись торговые ряды. Данные о жертвах и масштабах разрушений уточняются", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.
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Вчера, 18:28
Два человека погибли при обстреле троллейбусной остановки в Донецке
Он добавил, что продолжаются хаотичные обстрелы Киевского, Куйбышевского, Петровского районов и поселка Еленовки.
"В Петровском районе возле площади Победы в результате варварского обстрела со стороны украинских нацистов погиб мужчина 1958 года рождения, ранение получила женщина 1970 года рождения – госпитализирована в городскую больницу № 14. Повреждены два многоквартирных и два частных жилых дома. В Киевском районе поврежден рынок стройматериалов, дом частного сектора. В Еленовке зафиксированы прямые попадания в склады с зерном, также повреждены два грузовых автомобиля", - сообщил градоначальник.
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8 сентября, 21:30
Союзные войска закрепляются в Соледаре – Кадыров
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.
Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилому комплексу. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.
На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.
 
Ситуация в Донбассе: новости и комментарииПроисшествия
 
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