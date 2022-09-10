https://crimea.ria.ru/20220910/v-donetske-gorit-rynok-posle-udara-vsu-est-pogibshie-1124463605.html

В Донецке горит рынок после удара ВСУ, есть погибшие

В Донецке горит рынок после удара ВСУ, есть погибшие - РИА Новости Крым, 10.09.2022

В Донецке горит рынок после удара ВСУ, есть погибшие

В субботу после удара ВСУ по рынку в Донецке погиб человек, есть пострадавшие, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости Крым, 10.09.2022

2022-09-10T12:05

2022-09-10T12:05

2022-09-10T12:05

ситуация в донбассе: новости и комментарии

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ,10 сен - РИА Новости Крым. В субботу после удара ВСУ по рынку в Донецке погиб человек, есть пострадавшие, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.Он добавил, что продолжаются хаотичные обстрелы Киевского, Куйбышевского, Петровского районов и поселка Еленовки."В Петровском районе возле площади Победы в результате варварского обстрела со стороны украинских нацистов погиб мужчина 1958 года рождения, ранение получила женщина 1970 года рождения – госпитализирована в городскую больницу № 14. Повреждены два многоквартирных и два частных жилых дома. В Киевском районе поврежден рынок стройматериалов, дом частного сектора. В Еленовке зафиксированы прямые попадания в склады с зерном, также повреждены два грузовых автомобиля", - сообщил градоначальник.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилому комплексу. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.

https://crimea.ria.ru/20220909/dva-cheloveka-pogibli-pri-obstrele-trolleybusnoy-ostanovki-v-donetske-1124461496.html

https://crimea.ria.ru/20220908/soyuznye-voyska-zakreplyayutsya-v-soledare--kadyrov-1124448860.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация в донбассе: новости и комментарии, происшествия