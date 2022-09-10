https://crimea.ria.ru/20220910/gde-v-krymu-do-vechera-subboty-ne-budet-vody-1124464027.html

Где в Крыму до вечера субботы не будет воды

Где в Крыму до вечера субботы не будет воды - РИА Новости Крым, 10.09.2022

Где в Крыму до вечера субботы не будет воды

Часть Крыма до вечера останется без водоснабжения из-за ремонтов на сетях, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 10.09.2022

2022-09-10T13:12

2022-09-10T13:12

2022-09-10T13:13

крым

вода в крыму

жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111851/75/1118517537_0:96:1920:1176_1920x0_80_0_0_950f51a0d39b8a6da84be698ae9f74ba.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. Часть Крыма до вечера останется без водоснабжения из-за ремонтов на сетях, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".По данным предприятия, в Симферополе из-за авариного ремонта на сетях холодного водоснабжения до 17 часов без воды улица Дыбенко, а также прилегающие улицы и переулки.В Керчи ориентировочно до пяти вечера ограничено водоснабжение по улице Минина.В Феодосийском регионе в связи с аварией на магистральном водоводе, в поселке Коктебель также до 17.00 без воды улицы Подгорная и одноименный переулок, улицы Горная, Ленина, Блока, Озерная, переулки Долинный и Горный.До 18.00 без воды остаются села Почетное и Пятихатка в Красноперекопском районе, до 17.00 - улицы Пушкина, Кирова, Геологическая в поселке Ленино Ленинского района, также до пяти вечера без воды джанкойские села Восход и Азов.Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, в Симферополе по ряду адресов в ночь с 12 на 13 сентября отключат воду.

https://crimea.ria.ru/20220910/v-simferopole-dva-mikrorayona-i-sorok-ulits-ostanutsya-bez-vody-1124453047.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, вода в крыму, жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя