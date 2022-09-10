https://crimea.ria.ru/20220910/gde-v-krymu-do-vechera-subboty-ne-budet-vody-1124464027.html
Где в Крыму до вечера субботы не будет воды
Где в Крыму до вечера субботы не будет воды - РИА Новости Крым, 10.09.2022
Где в Крыму до вечера субботы не будет воды
Часть Крыма до вечера останется без водоснабжения из-за ремонтов на сетях, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 10.09.2022
2022-09-10T13:12
2022-09-10T13:12
2022-09-10T13:13
крым
вода в крыму
жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. Часть Крыма до вечера останется без водоснабжения из-за ремонтов на сетях, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".По данным предприятия, в Симферополе из-за авариного ремонта на сетях холодного водоснабжения до 17 часов без воды улица Дыбенко, а также прилегающие улицы и переулки.В Керчи ориентировочно до пяти вечера ограничено водоснабжение по улице Минина.В Феодосийском регионе в связи с аварией на магистральном водоводе, в поселке Коктебель также до 17.00 без воды улицы Подгорная и одноименный переулок, улицы Горная, Ленина, Блока, Озерная, переулки Долинный и Горный.До 18.00 без воды остаются села Почетное и Пятихатка в Красноперекопском районе, до 17.00 - улицы Пушкина, Кирова, Геологическая в поселке Ленино Ленинского района, также до пяти вечера без воды джанкойские села Восход и Азов.Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, в Симферополе по ряду адресов в ночь с 12 на 13 сентября отключат воду.
https://crimea.ria.ru/20220910/v-simferopole-dva-mikrorayona-i-sorok-ulits-ostanutsya-bez-vody-1124453047.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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крым, вода в крыму, жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя
Где в Крыму до вечера субботы не будет воды
Часть Крыма в субботу до вечера без воды из-за ремонтов
13:12 10.09.2022 (обновлено: 13:13 10.09.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. Часть Крыма до вечера останется без водоснабжения из-за ремонтов на сетях, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".
По данным предприятия, в Симферополе из-за авариного ремонта на сетях холодного водоснабжения до 17 часов без воды улица Дыбенко, а также прилегающие улицы и переулки.
В Керчи ориентировочно до пяти вечера ограничено водоснабжение по улице Минина.
В Феодосийском регионе в связи с аварией на магистральном водоводе, в поселке Коктебель также до 17.00 без воды улицы Подгорная и одноименный переулок, улицы Горная, Ленина, Блока, Озерная, переулки Долинный и Горный.
До 18.00 без воды остаются села Почетное и Пятихатка в Красноперекопском районе, до 17.00 - улицы Пушкина, Кирова, Геологическая в поселке Ленино Ленинского района, также до пяти вечера без воды джанкойские села Восход и Азов.
Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, в Симферополе по ряду адресов
в ночь с 12 на 13 сентября отключат воду.