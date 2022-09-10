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В Симферополе два микрорайона и сорок улиц останутся без воды - РИА Новости Крым, 10.09.2022
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В Симферополе два микрорайона и сорок улиц останутся без воды
В Симферополе два микрорайона и сорок улиц останутся без воды - РИА Новости Крым, 10.09.2022
В Симферополе два микрорайона и сорок улиц останутся без воды
В Симферополе по ряду адресов в ночь с 12 на 13 сентября отключат воду, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 10.09.2022
2022-09-10T08:33
2022-09-10T08:33
вода в крыму
жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя
симферополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. В Симферополе по ряду адресов в ночь с 12 на 13 сентября отключат воду, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".Возможно снижение давления в районе проспекта Победы по улицам Лермонтова, частично Куйбышева, Троллейбусной и в Северном переулке.Восстановить подачу водоснабжения обещают к 9 часам утра 13 сентября.
https://crimea.ria.ru/20220909/yuzhnyy-bereg-kryma-ostanetsya-bez-gaza-na-neskolko-dney--1124451709.html
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вода в крыму, жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя, симферополь
В Симферополе два микрорайона и сорок улиц останутся без воды

В Крымской столице в ночь с понедельника на вторник не будет воды

08:33 10.09.2022
 
© РИА Новости КрымПодвоз воды
Подвоз воды - РИА Новости, 1920, 10.09.2022
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. В Симферополе по ряду адресов в ночь с 12 на 13 сентября отключат воду, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".
По данным предприятия, из-за работ по переустройству сетей холодного водоснабжения отключение воды запланировано с 23.00 в микрорайонах Битак и Солнечная Долина, по улицам М. Залки, частично Киевской, 51-й Армии, Гурзуфской, Коцюбинского, Суходольной, Буденного, Лебедева, Ладыгина, Щорса, Чапаева, Фурманова, Бетховена, Бабушкина, Солнечной, Битакской, Федько, Снайперов, Комсомольской, Крупской, Стахановцев, Блюхера, Скрипниченко, Грибоедова, Рубцова, Левкина, Смирнова, Терлецкой, Федотова, Шмидта, Чайковского, Осипенко, Кременчугской, в переулках Шмидта, Юном, Вольном, Гравийном, Клиническом, Ялтинском.
Возможно снижение давления в районе проспекта Победы по улицам Лермонтова, частично Куйбышева, Троллейбусной и в Северном переулке.
Восстановить подачу водоснабжения обещают к 9 часам утра 13 сентября.
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Вода в КрымуЖилищно-коммунальное хозяйство Крыма и СевастополяСимферополь
 
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