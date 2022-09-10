https://crimea.ria.ru/20220910/v-simferopole-dva-mikrorayona-i-sorok-ulits-ostanutsya-bez-vody-1124453047.html

В Симферополе два микрорайона и сорок улиц останутся без воды

В Симферополе два микрорайона и сорок улиц останутся без воды - РИА Новости Крым, 10.09.2022

В Симферополе два микрорайона и сорок улиц останутся без воды

В Симферополе по ряду адресов в ночь с 12 на 13 сентября отключат воду, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 10.09.2022

2022-09-10T08:33

2022-09-10T08:33

2022-09-10T08:33

вода в крыму

жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя

симферополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. В Симферополе по ряду адресов в ночь с 12 на 13 сентября отключат воду, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".Возможно снижение давления в районе проспекта Победы по улицам Лермонтова, частично Куйбышева, Троллейбусной и в Северном переулке.Восстановить подачу водоснабжения обещают к 9 часам утра 13 сентября.

https://crimea.ria.ru/20220909/yuzhnyy-bereg-kryma-ostanetsya-bez-gaza-na-neskolko-dney--1124451709.html

симферополь

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2022

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вода в крыму, жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя, симферополь