В Симферополе два микрорайона и сорок улиц останутся без воды
В Крымской столице в ночь с понедельника на вторник не будет воды
© РИА Новости КрымПодвоз воды
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. В Симферополе по ряду адресов в ночь с 12 на 13 сентября отключат воду, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".
По данным предприятия, из-за работ по переустройству сетей холодного водоснабжения отключение воды запланировано с 23.00 в микрорайонах Битак и Солнечная Долина, по улицам М. Залки, частично Киевской, 51-й Армии, Гурзуфской, Коцюбинского, Суходольной, Буденного, Лебедева, Ладыгина, Щорса, Чапаева, Фурманова, Бетховена, Бабушкина, Солнечной, Битакской, Федько, Снайперов, Комсомольской, Крупской, Стахановцев, Блюхера, Скрипниченко, Грибоедова, Рубцова, Левкина, Смирнова, Терлецкой, Федотова, Шмидта, Чайковского, Осипенко, Кременчугской, в переулках Шмидта, Юном, Вольном, Гравийном, Клиническом, Ялтинском.
Возможно снижение давления в районе проспекта Победы по улицам Лермонтова, частично Куйбышева, Троллейбусной и в Северном переулке.
Восстановить подачу водоснабжения обещают к 9 часам утра 13 сентября.