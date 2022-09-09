Рейтинг@Mail.ru
В России пенсионерам стали давать ипотеку - РИА Новости Крым, 09.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20220909/v-rossii-pensioneram-stali-davat-ipoteku-1124455868.html
В России пенсионерам стали давать ипотеку
В России пенсионерам стали давать ипотеку - РИА Новости Крым, 09.09.2022
В России пенсионерам стали давать ипотеку
Российские банки стали поднимать предельный возраст заемщиков, речь идет о том, сколько лет может исполниться клиенту на момент погашения кредита, пишут... РИА Новости Крым, 09.09.2022
2022-09-09T19:37
2022-09-09T19:37
экономика
российская федерация (россия, рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0c/11/1121781103_0:113:3191:1908_1920x0_80_0_0_9f36ca8fa70dae879782dc337cd92d33.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен - РИА Новости Крым. Российские банки стали поднимать предельный возраст заемщиков, речь идет о том, сколько лет может исполниться клиенту на момент погашения кредита, пишут "Известия" со ссылкой на представителей банковского сектора и рынка недвижимости.По данным экспертов, в среднем кредитные организации рассматривают увеличение предельного возраста ипотечников на 5 лет - до 70-летнего возраста, а некоторые банки, в том числе в Крыму - до 75-летнего к окончанию срока кредитного договора.Как сообщают участники рынка, доля таких заемщиков уже сейчас выросла на 9% по сравнению с прошлым годом. Отмечается, что кредитным организациям мера позволяет расширять аудиторию на фоне роста цен на жилье: растягивая во времени кредитный договор, заемщик получает возможность сократить ежемесячные платежи.Ранее директор по маркетингу и продажам строительной компании Артур Дубровский рассказал, что будет с ценами на недвижимость осенью. Традиционно в это время года спрос на недвижимость в Крыму повышается, на этом фоне цены растут, однако в текущем году ситуация выглядит несколько иначе.
https://crimea.ria.ru/20220905/chto-budet-s-tsenami-na-nedvizhimost-osenyu---prognoz-eksperta-1124382481.html
российская федерация (россия, рф)
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0c/11/1121781103_385:0:3116:2048_1920x0_80_0_0_edd85d937dfd47ea14bc9e3a18df46a9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
экономика, российская федерация (россия, рф)
В России пенсионерам стали давать ипотеку

Предельный возраст заемщиков в РФ растет

19:37 09.09.2022
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкИпотечный кредит
Ипотечный кредит - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен - РИА Новости Крым. Российские банки стали поднимать предельный возраст заемщиков, речь идет о том, сколько лет может исполниться клиенту на момент погашения кредита, пишут "Известия" со ссылкой на представителей банковского сектора и рынка недвижимости.
По данным экспертов, в среднем кредитные организации рассматривают увеличение предельного возраста ипотечников на 5 лет - до 70-летнего возраста, а некоторые банки, в том числе в Крыму - до 75-летнего к окончанию срока кредитного договора.
Как сообщают участники рынка, доля таких заемщиков уже сейчас выросла на 9% по сравнению с прошлым годом. Отмечается, что кредитным организациям мера позволяет расширять аудиторию на фоне роста цен на жилье: растягивая во времени кредитный договор, заемщик получает возможность сократить ежемесячные платежи.
Ранее директор по маркетингу и продажам строительной компании Артур Дубровский рассказал, что будет с ценами на недвижимость осенью. Традиционно в это время года спрос на недвижимость в Крыму повышается, на этом фоне цены растут, однако в текущем году ситуация выглядит несколько иначе.
Автомобильное движение в городе Ялте - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
5 сентября, 03:31Недвижимость в Крыму
Что будет с ценами на недвижимость осенью - прогноз эксперта
 
ЭкономикаРоссийская Федерация (Россия, РФ)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:37В России пенсионерам стали давать ипотеку
19:11Какая погода будет в Крыму на выходных - прогноз ФОБОС
18:31Врач скорой помощи оценила грамотные действия крымских водителей при ДТП
18:28Два человека погибли при обстреле троллейбусной остановки в Донецке
18:21В Керчи 16-летняя девушка попала под колеса грузового фургона
18:03Громкое убийство жителя Ялты – в Следкоме рассказали о ходе расследования
17:56Бешеное сердце: как без лекарств снять приступ тахикардии
17:32НАТО разместит новые силы на восточной границе
17:27В РФ утвержден минимум по ЕГЭ для поступления в вузы
17:17На набережной Терешковой в Евпатории завершили демонтаж и начали стройку
17:14Путин: РФ готова бесплатно передать калийные удобрения бедным странам
16:41Страны ЕС не смогли договориться о предельных закупочных ценах на газ
16:38РФ готова увеличить поставки зерна бедным странам до 50 млн тонн – Путин
16:30Путин: только 3% зерна с Украины пошло в беднейшие страны
16:17Украина может исчезнуть как независимое государство - Столтенберг
16:02В Севастополе за дачу взятки осудят студента
15:58Поезд Симферополь – Адлер продлили на сентябрь
15:50Военные РФ за сутки поразили 8 пунктов управления ВСУ
15:46Успеть до приезда "скорой": советы крымских врачей медицины катастроф
15:41ВС РФ уничтожили более 100 военных ВСУ и боевиков под Харьковом и в ДНР
Лента новостейМолния