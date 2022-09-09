https://crimea.ria.ru/20220909/v-rossii-pensioneram-stali-davat-ipoteku-1124455868.html

В России пенсионерам стали давать ипотеку

В России пенсионерам стали давать ипотеку - РИА Новости Крым, 09.09.2022

В России пенсионерам стали давать ипотеку

Российские банки стали поднимать предельный возраст заемщиков, речь идет о том, сколько лет может исполниться клиенту на момент погашения кредита, пишут... РИА Новости Крым, 09.09.2022

2022-09-09T19:37

2022-09-09T19:37

2022-09-09T19:37

экономика

российская федерация (россия, рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен - РИА Новости Крым. Российские банки стали поднимать предельный возраст заемщиков, речь идет о том, сколько лет может исполниться клиенту на момент погашения кредита, пишут "Известия" со ссылкой на представителей банковского сектора и рынка недвижимости.По данным экспертов, в среднем кредитные организации рассматривают увеличение предельного возраста ипотечников на 5 лет - до 70-летнего возраста, а некоторые банки, в том числе в Крыму - до 75-летнего к окончанию срока кредитного договора.Как сообщают участники рынка, доля таких заемщиков уже сейчас выросла на 9% по сравнению с прошлым годом. Отмечается, что кредитным организациям мера позволяет расширять аудиторию на фоне роста цен на жилье: растягивая во времени кредитный договор, заемщик получает возможность сократить ежемесячные платежи.Ранее директор по маркетингу и продажам строительной компании Артур Дубровский рассказал, что будет с ценами на недвижимость осенью. Традиционно в это время года спрос на недвижимость в Крыму повышается, на этом фоне цены растут, однако в текущем году ситуация выглядит несколько иначе.

https://crimea.ria.ru/20220905/chto-budet-s-tsenami-na-nedvizhimost-osenyu---prognoz-eksperta-1124382481.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, российская федерация (россия, рф)