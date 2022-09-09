https://crimea.ria.ru/20220909/v-rf-utverzhden-minimum-po-ege-dlya-postupleniya-v-vuzy-1124460409.html

В РФ утвержден минимум по ЕГЭ для поступления в вузы

В РФ утвержден минимум по ЕГЭ для поступления в вузы - РИА Новости Крым, 09.09.2022

В РФ утвержден минимум по ЕГЭ для поступления в вузы

Минобрнауки утвердило минимальное количество баллов по ЕГЭ для поступления в вузы страны в 2023-2024 учебном году, соответствующий документ появился на... РИА Новости Крым, 09.09.2022

2022-09-09T17:27

2022-09-09T17:27

2022-09-09T17:27

образование в россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен - РИА Новости Крым. Минобрнауки утвердило минимальное количество баллов по ЕГЭ для поступления в вузы страны в 2023-2024 учебном году, соответствующий документ появился на официальном интернет-портале правовой информации.В приложении к нему указан нижний порог, необходимый для поступления. По русскому языку, литературе и географии он составляет 40 баллов, по математике, физике, биологии, химии - 39, по истории - 35, по иностранному языку - 30, по обществознанию - 45, по информатике и информационно-коммуникационным технологиям - 44 балла.Ранее минобрнауки РФ перечислило самые популярные у абитуриентов вузы и профессии. В лидерах в этом году стали информационные системы и технологии.

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

образование в россии