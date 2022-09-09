https://crimea.ria.ru/20220909/v-rf-utverzhden-minimum-po-ege-dlya-postupleniya-v-vuzy-1124460409.html
В РФ утвержден минимум по ЕГЭ для поступления в вузы
В РФ утвержден минимум по ЕГЭ для поступления в вузы - РИА Новости Крым, 09.09.2022
В РФ утвержден минимум по ЕГЭ для поступления в вузы
Минобрнауки утвердило минимальное количество баллов по ЕГЭ для поступления в вузы страны в 2023-2024 учебном году, соответствующий документ появился на... РИА Новости Крым, 09.09.2022
2022-09-09T17:27
2022-09-09T17:27
2022-09-09T17:27
образование в россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен - РИА Новости Крым. Минобрнауки утвердило минимальное количество баллов по ЕГЭ для поступления в вузы страны в 2023-2024 учебном году, соответствующий документ появился на официальном интернет-портале правовой информации.В приложении к нему указан нижний порог, необходимый для поступления. По русскому языку, литературе и географии он составляет 40 баллов, по математике, физике, биологии, химии - 39, по истории - 35, по иностранному языку - 30, по обществознанию - 45, по информатике и информационно-коммуникационным технологиям - 44 балла.Ранее минобрнауки РФ перечислило самые популярные у абитуриентов вузы и профессии. В лидерах в этом году стали информационные системы и технологии.
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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образование в россии
В РФ утвержден минимум по ЕГЭ для поступления в вузы
Утвержден нижний порог ЕГЭ для поступления в вузы на следующий учебный год
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен - РИА Новости Крым. Минобрнауки утвердило минимальное количество баллов по ЕГЭ для поступления в вузы страны в 2023-2024 учебном году, соответствующий документ появился на официальном интернет-портале правовой информации.
"Установить минимальное количество баллов единого государственного экзамена по общеобразовательным предметам, соответствующим специальности или направлению подготовки, по которым проводится прием на обучение в образовательных организациях, находящихся в ведомстве министерства науки и высшего образования Российской Федерации на 2023/2024 учебный год", - говорится в документе.
В приложении к нему указан нижний порог, необходимый для поступления. По русскому языку, литературе и географии он составляет 40 баллов, по математике, физике, биологии, химии - 39, по истории - 35, по иностранному языку - 30, по обществознанию - 45, по информатике и информационно-коммуникационным технологиям - 44 балла.
Ранее минобрнауки РФ перечислило самые популярные у абитуриентов вузы
и профессии. В лидерах в этом году стали информационные системы и технологии.