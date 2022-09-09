https://crimea.ria.ru/20220909/uspet-do-priezda-skoroy-sovety-krymskikh-vrachey-meditsiny-katastrof-1124456744.html

Успеть до приезда "скорой": советы крымских врачей медицины катастроф

Успеть до приезда "скорой": советы крымских врачей медицины катастроф - РИА Новости Крым, 09.09.2022

Успеть до приезда "скорой": советы крымских врачей медицины катастроф

Правильное поведение в экстренной ситуации при оказании первой помощи пострадавшему увеличивает шансы последнего на выживание и минимизирует негативные... РИА Новости Крым, 09.09.2022

2022-09-09T15:46

2022-09-09T15:46

2022-09-09T16:18

здоровье

совет эксперта

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен — РИА Новости Крым. Правильное поведение в экстренной ситуации при оказании первой помощи пострадавшему увеличивает шансы последнего на выживание и минимизирует негативные последствия. О правиле "золотого" часа и о том, как действовать до приезда скорой помощи, рассказали крымские врачи Центра медицины катастроф на пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым.Первым делом, говорят специалисты, нужно постараться успокоиться, оценить состояние пострадавшего и позвонить в "скорую"."В любом случае, лучше сделать хоть что-то, чем не сделать ничего. Как правило, в стрессовых ситуациях помогающие действуют интуитивно и при этом эффективно. Если у вас все же случилась паника, то постарайтесь успокоиться и позвать на помощь окружающих. Если никого нет, позвоните в "скорую" и диспетчер хладнокровно будет "вести" ситуацию по телефону. На людей крайне успокаивающе действует уверенный голос диспетчера. То же касается и самопомощи", – советует руководитель службы скорой медицинской помощи Крымского республиканского центра медицины катастроф Галина Буглак. В свою очередь заведующая учебно-тренировочным отделом Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Леся Фролова дала практические советы по оказанию первой помощи."Первое, что нужно сделать, - это оценить состояние пациента по принципу "вижу, слышу, ощущаю". Оценить видимые повреждения, окликнуть пациента или встряхнуть, чтобы понять, находится ли он в сознании. Нащупать пульс. Если пациент не дышит и не реагирует, значит он находится в состоянии клинической смерти. Здесь необходимо приступать к сердечно-легочной реанимации: дыханию рот в рот и непрямому массажу сердца", - приводит алгоритм действий Фролова.Спасти жизнь: эксперт назвал главные ошибки при оказании первой помощи >>Она подчеркивает, что нельзя игнорировать людей в состоянии алкогольного опьянения или просто вызвать "скорую" и уйти. Необходимо проверить, есть ли доступ воздуха к дыхательным путям, так как мозг человека жизнеспособен без кислорода всего пять минут."Если у пациента рвота, то нужно закинуть одну руку за шею, ногу согнуть в колене и перевернуть человека на бок. Согнутые конечности не дадут ему снова завалиться на спину и задохнуться, - продолжает она. - В случае, когда человек поперхнулся, задыхается и кашляет, не нужно сразу его хлопать по спине. Пока есть кашель – есть доступ кислорода к органам дыхания. Если человек задыхается и обхватывает шею и горло руками, то лучше его нагнуть вперед из положения стоя и интенсивно похлопать между лопаток. В крайних случаях при удушье используют прием Хеймлиха, надавливая кулаком в область диафрагмы и резким рывком освобождая дыхательные пути". Еще один момент, который важно помнить, оказывая первую помощь: человеку можно давать только его препараты, назначенными доктором. "Действительно, чаще всего очевидцам приходится оказывать первую помощь людям, страдающим гипертонией или проблемами с сердцем, сосудами, сахарным диабетом. Если вы казались в такой ситуации, то, безусловно, можно помочь человеку принять собственные лекарства, если они у него при себе. Из добрых помыслов предлагать свои препараты категорически запрещено", – подчеркивает Фролова.По ее опыту, прохожие в намерении сделать как лучше, начинают "играть в больничку" и ставить пострадавшему диагнозы на ходу. Такая практика может иметь далеко идущие печальные последствия.И самое главное, что советуют медики, - не терять драгоценное время и помнить правило "золотого часа", за который можно спасти человеку жизнь.

https://crimea.ria.ru/20220820/s-nebes-na-zemlyu-kak-rabotaet-sanaviatsiya-v-krymu-1124204750.html

https://crimea.ria.ru/20211016/kak-zavesti-serdtse-zhiznenno-vazhnyy-urok-ot-opytnogo-vracha-1121156590.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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