Стало известно о состоянии раненных после атаки ВСУ по Новой Каховке
В результате атаки ВСУ по жилому дому в Новой Каховке шесть человек госпитализированы
© Администрация Новой Каховки в TelegramДом в Новой Каховке после ракетного удара ВСУ
© Администрация Новой Каховки в Telegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. Шесть человек госпитализированы в Центральную городскую больницу Новой Каховки после обстрела жилого дома со стороны ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба администрации Новокаховского городского округа.
Об ударе по центру города ранее в четверг сообщил глава местной администрации Владимир Леонтьев. Предположительно, "Точка-У" попала в четырехэтажный жилой дом по улице Дружбы, в результате чего погибли мирные жители.
"По состоянию на утро 9 сентября в ЦГБ Новой Каховки находится на лечении шесть раненых в результате ракетного обстрела города 8 сентября. Состояние раненых стабильное разной степени тяжести", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале администрации.
В пресс-службе уточнили, что тела троих погибших находятся в морге больницы. Таким образом, общее количество пострадавших – 9 человек.
В настоящее время коммунальные службы расчищают проезжую часть улицы от обломков. Специальная комиссия МЧС обследует дом и решит, пригодно ли здание для эксплуатации.
Пресс-служба также предупредила местных жителей об опасности нахождения возле разрушенного здания из-за возможных обвалов стен и других конструкций дома.
7 сентября ВСУ нанесли три ракетных удара по Новой Каховке, пострадали промышленные объекты за городом.
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