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Стало известно о состоянии раненных после атаки ВСУ по Новой Каховке - РИА Новости Крым, 09.09.2022
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Новая жизнь на освобожденных территориях
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Стало известно о состоянии раненных после атаки ВСУ по Новой Каховке
Стало известно о состоянии раненных после атаки ВСУ по Новой Каховке - РИА Новости Крым, 09.09.2022
Стало известно о состоянии раненных после атаки ВСУ по Новой Каховке
Шесть человек госпитализированы в Центральную городскую больницу Новой Каховки после обстрела жилого дома со стороны ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 09.09.2022
2022-09-09T10:57
2022-09-09T10:57
новая жизнь на освобожденных территориях
херсонская область
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. Шесть человек госпитализированы в Центральную городскую больницу Новой Каховки после обстрела жилого дома со стороны ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба администрации Новокаховского городского округа.Об ударе по центру города ранее в четверг сообщил глава местной администрации Владимир Леонтьев. Предположительно, "Точка-У" попала в четырехэтажный жилой дом по улице Дружбы, в результате чего погибли мирные жители.В пресс-службе уточнили, что тела троих погибших находятся в морге больницы. Таким образом, общее количество пострадавших – 9 человек.Врио главы Херсонской области Елисеев: прилеты изменили настроения многих &gt;&gt;В настоящее время коммунальные службы расчищают проезжую часть улицы от обломков. Специальная комиссия МЧС обследует дом и решит, пригодно ли здание для эксплуатации.Пресс-служба также предупредила местных жителей об опасности нахождения возле разрушенного здания из-за возможных обвалов стен и других конструкций дома.7 сентября ВСУ нанесли три ракетных удара по Новой Каховке, пострадали промышленные объекты за городом.
https://crimea.ria.ru/20220907/vsu-nanesli-tri-raketnykh-udara-po-novoy-kakhovke-1124427043.html
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РИА Новости Крым
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херсонская область, происшествия, всу (вооруженные силы украины)
Стало известно о состоянии раненных после атаки ВСУ по Новой Каховке

В результате атаки ВСУ по жилому дому в Новой Каховке шесть человек госпитализированы

10:57 09.09.2022
 
© Администрация Новой Каховки в TelegramДом в Новой Каховке после ракетного удара ВСУ
Дом в Новой Каховке после ракетного удара ВСУ
© Администрация Новой Каховки в Telegram
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. Шесть человек госпитализированы в Центральную городскую больницу Новой Каховки после обстрела жилого дома со стороны ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба администрации Новокаховского городского округа.
Об ударе по центру города ранее в четверг сообщил глава местной администрации Владимир Леонтьев. Предположительно, "Точка-У" попала в четырехэтажный жилой дом по улице Дружбы, в результате чего погибли мирные жители.
"По состоянию на утро 9 сентября в ЦГБ Новой Каховки находится на лечении шесть раненых в результате ракетного обстрела города 8 сентября. Состояние раненых стабильное разной степени тяжести", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале администрации.
В пресс-службе уточнили, что тела троих погибших находятся в морге больницы. Таким образом, общее количество пострадавших – 9 человек.
Врио главы Херсонской области Елисеев: прилеты изменили настроения многих >>
В настоящее время коммунальные службы расчищают проезжую часть улицы от обломков. Специальная комиссия МЧС обследует дом и решит, пригодно ли здание для эксплуатации.
Пресс-служба также предупредила местных жителей об опасности нахождения возле разрушенного здания из-за возможных обвалов стен и других конструкций дома.
7 сентября ВСУ нанесли три ракетных удара по Новой Каховке, пострадали промышленные объекты за городом.
Каховская гидроэлектростанция в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
7 сентября, 10:51
ВСУ нанесли три ракетных удара по Новой Каховке
 
Новая жизнь на освобожденных территорияхХерсонская областьПроисшествияВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
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