https://crimea.ria.ru/20220909/stalo-izvestno-o-sostoyanii-ranennykh-posle-ataki-vsu-po-novoy-kakhovke-1124451990.html

Стало известно о состоянии раненных после атаки ВСУ по Новой Каховке

Стало известно о состоянии раненных после атаки ВСУ по Новой Каховке - РИА Новости Крым, 09.09.2022

Стало известно о состоянии раненных после атаки ВСУ по Новой Каховке

Шесть человек госпитализированы в Центральную городскую больницу Новой Каховки после обстрела жилого дома со стороны ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 09.09.2022

2022-09-09T10:57

2022-09-09T10:57

2022-09-09T10:57

новая жизнь на освобожденных территориях

херсонская область

происшествия

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. Шесть человек госпитализированы в Центральную городскую больницу Новой Каховки после обстрела жилого дома со стороны ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба администрации Новокаховского городского округа.Об ударе по центру города ранее в четверг сообщил глава местной администрации Владимир Леонтьев. Предположительно, "Точка-У" попала в четырехэтажный жилой дом по улице Дружбы, в результате чего погибли мирные жители.В пресс-службе уточнили, что тела троих погибших находятся в морге больницы. Таким образом, общее количество пострадавших – 9 человек.Врио главы Херсонской области Елисеев: прилеты изменили настроения многих >>В настоящее время коммунальные службы расчищают проезжую часть улицы от обломков. Специальная комиссия МЧС обследует дом и решит, пригодно ли здание для эксплуатации.Пресс-служба также предупредила местных жителей об опасности нахождения возле разрушенного здания из-за возможных обвалов стен и других конструкций дома.7 сентября ВСУ нанесли три ракетных удара по Новой Каховке, пострадали промышленные объекты за городом.

https://crimea.ria.ru/20220907/vsu-nanesli-tri-raketnykh-udara-po-novoy-kakhovke-1124427043.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, происшествия, всу (вооруженные силы украины)