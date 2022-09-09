https://crimea.ria.ru/20220909/koronavirus-v-krymu-i-sevastopole--dannye-za-sutki-1124451304.html

Коронавирус в Крыму и Севастополе – данные за сутки

Коронавирус в Крыму и Севастополе – данные за сутки - РИА Новости Крым, 09.09.2022

Коронавирус в Крыму и Севастополе – данные за сутки

На территории Республики Крым зарегистрирован 491 новый случай коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 198 958 положительных на COVID-19. Об... РИА Новости Крым, 09.09.2022

2022-09-09T10:17

2022-09-09T10:17

2022-09-09T10:17

коронавирус в крыму

распространение коронавируса в рф

крым

севастополь

здравоохранение в крыму и севастополе

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/05/1122849350_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_383a1b4fea8df79fd234b474a52e26d9.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. На территории Республики Крым зарегистрирован 491 новый случай коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 198 958 положительных на COVID-19. Об этом сообщили в региональном минздраве.В Севастополе выявлено 197 новых случаев заболевания COVID-19, умер один человек в возрасте 84 лет."В ковидные стационары госпитализированы 9 человек, выписаны 16. На данный момент в больницах находятся 157 пациентов, из них 137 - с подтвержденным COVID-19", - рассказали в правительстве региона.Всего в горбольницах развернуто 197 коек для лечения пациентов с коронавирусом и подозрением на него. По данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели ковидом 91 489 человек, выздоровели - 87 093.Накануне в Крыму и Севастополе выявлено 716 новых случаев заражения COVID-19.

https://crimea.ria.ru/20220907/pochemu-v-krymu-ne-vvodyat-novye-ogranicheniya-protiv-covid-19-1124427456.html

крым

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в крыму, распространение коронавируса в рф, крым, севастополь, здравоохранение в крыму и севастополе