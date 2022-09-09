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Коронавирус в Крыму и Севастополе – данные за сутки - РИА Новости Крым, 09.09.2022
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Коронавирус в Крыму и Севастополе – данные за сутки
Коронавирус в Крыму и Севастополе – данные за сутки - РИА Новости Крым, 09.09.2022
Коронавирус в Крыму и Севастополе – данные за сутки
На территории Республики Крым зарегистрирован 491 новый случай коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 198 958 положительных на COVID-19. Об... РИА Новости Крым, 09.09.2022
2022-09-09T10:17
2022-09-09T10:17
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распространение коронавируса в рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. На территории Республики Крым зарегистрирован 491 новый случай коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 198 958 положительных на COVID-19. Об этом сообщили в региональном минздраве.В Севастополе выявлено 197 новых случаев заболевания COVID-19, умер один человек в возрасте 84 лет."В ковидные стационары госпитализированы 9 человек, выписаны 16. На данный момент в больницах находятся 157 пациентов, из них 137 - с подтвержденным COVID-19", - рассказали в правительстве региона.Всего в горбольницах развернуто 197 коек для лечения пациентов с коронавирусом и подозрением на него. По данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели ковидом 91 489 человек, выздоровели - 87 093.Накануне в Крыму и Севастополе выявлено 716 новых случаев заражения COVID-19.
https://crimea.ria.ru/20220907/pochemu-v-krymu-ne-vvodyat-novye-ogranicheniya-protiv-covid-19-1124427456.html
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коронавирус в крыму, распространение коронавируса в рф, крым, севастополь, здравоохранение в крыму и севастополе
Коронавирус в Крыму и Севастополе – данные за сутки

В Крыму и Севастополе выявлено 688 новых случаев заражения COVID-19, умер один человек

10:17 09.09.2022
 
© РИА Новости . Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкЛечение Covid-19 в больнице города Котовска
Лечение Covid-19 в больнице города Котовска - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. На территории Республики Крым зарегистрирован 491 новый случай коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 198 958 положительных на COVID-19. Об этом сообщили в региональном минздраве.
"За истекшие сутки госпитализированы 47 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 61 116 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 590 человек, за весь период – 189 041", - говорится в сообщении.
В Севастополе выявлено 197 новых случаев заболевания COVID-19, умер один человек в возрасте 84 лет.
"В ковидные стационары госпитализированы 9 человек, выписаны 16. На данный момент в больницах находятся 157 пациентов, из них 137 - с подтвержденным COVID-19", - рассказали в правительстве региона.
Всего в горбольницах развернуто 197 коек для лечения пациентов с коронавирусом и подозрением на него. По данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели ковидом 91 489 человек, выздоровели - 87 093.
Накануне в Крыму и Севастополе выявлено 716 новых случаев заражения COVID-19.
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