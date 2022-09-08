https://crimea.ria.ru/20220908/snova-rost-covid-svodka-po-krymu-i-sevastopolyu-1124437016.html

Снова рост: COVID-сводка по Крыму и Севастополю

Снова рост: COVID-сводка по Крыму и Севастополю - РИА Новости Крым, 08.09.2022

Снова рост: COVID-сводка по Крыму и Севастополю

В Крыму и Севастополе за минувшие сутки выявлено 716 новых случаев заражения COVID-19, это на 61 больше показателя предыдущего дня. РИА Новости Крым, 08.09.2022

2022-09-08T10:42

2022-09-08T10:42

2022-09-08T10:42

коронавирус в крыму

распространение коронавируса в рф

крым

севастополь

здравоохранение в крыму и севастополе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за минувшие сутки выявлено 716 новых случаев заражения COVID-19, это на 61 больше показателя предыдущего дня.Так, на территории Республики Крым зарегистрирован 491 заболевший коронавирусной инфекцией, общее количество положительных на COVID-19 с начала пандемии достигло 198 469.В Севастополе подтверждено 243 новых случая заболевания. В ковидные стационары поступили еще восемь человек, выписаны 16. На данный момент в больницах находится 161 пациент, из них 143 - с COVID-19.Всего в горбольницах развернуты 197 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. По данным Роспотребнадзора, за весь период пандемии в Севастополе заболели ковидом 91 292 человека, выздоровели - 86 866.Ранее руководитель крымского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская сообщила, что в Крыму и Севастополе в течение последних пяти недель фиксируется рост заболеваемости коронавирусом. Но в большинстве случаев COVID-19 протекает в форме ОРВИ и не требует введения более жестких ограничительных мер.

https://crimea.ria.ru/20220901/aksenov-otsenil-vozmozhnost-vvedeniya-ogranicheniy-iz-za-covid-v-krymu-1124375111.html

крым

севастополь

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в крыму, распространение коронавируса в рф, крым, севастополь, здравоохранение в крыму и севастополе