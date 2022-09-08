https://crimea.ria.ru/20220908/snova-rost-covid-svodka-po-krymu-i-sevastopolyu-1124437016.html
Снова рост: COVID-сводка по Крыму и Севастополю
Снова рост: COVID-сводка по Крыму и Севастополю - РИА Новости Крым, 08.09.2022
Снова рост: COVID-сводка по Крыму и Севастополю
В Крыму и Севастополе за минувшие сутки выявлено 716 новых случаев заражения COVID-19, это на 61 больше показателя предыдущего дня. РИА Новости Крым, 08.09.2022
2022-09-08T10:42
2022-09-08T10:42
2022-09-08T10:42
коронавирус в крыму
распространение коронавируса в рф
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здравоохранение в крыму и севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за минувшие сутки выявлено 716 новых случаев заражения COVID-19, это на 61 больше показателя предыдущего дня.Так, на территории Республики Крым зарегистрирован 491 заболевший коронавирусной инфекцией, общее количество положительных на COVID-19 с начала пандемии достигло 198 469.В Севастополе подтверждено 243 новых случая заболевания. В ковидные стационары поступили еще восемь человек, выписаны 16. На данный момент в больницах находится 161 пациент, из них 143 - с COVID-19.Всего в горбольницах развернуты 197 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. По данным Роспотребнадзора, за весь период пандемии в Севастополе заболели ковидом 91 292 человека, выздоровели - 86 866.Ранее руководитель крымского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская сообщила, что в Крыму и Севастополе в течение последних пяти недель фиксируется рост заболеваемости коронавирусом. Но в большинстве случаев COVID-19 протекает в форме ОРВИ и не требует введения более жестких ограничительных мер.
https://crimea.ria.ru/20220901/aksenov-otsenil-vozmozhnost-vvedeniya-ogranicheniy-iz-za-covid-v-krymu-1124375111.html
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коронавирус в крыму, распространение коронавируса в рф, крым, севастополь, здравоохранение в крыму и севастополе
Снова рост: COVID-сводка по Крыму и Севастополю
В Крыму и Севастополе выявлено 716 новых случаев заражения COVID-19
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за минувшие сутки выявлено 716 новых случаев заражения COVID-19, это на 61 больше показателя предыдущего дня.
Так, на территории Республики Крым зарегистрирован 491 заболевший коронавирусной инфекцией, общее количество положительных на COVID-19 с начала пандемии достигло 198 469.
"За истекшие сутки госпитализированы 74 пациента, за все время на стационарном лечении находились 61 069 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 225 человек, за весь период – 188 451", - сообщает региональный минздрав.
В Севастополе подтверждено 243 новых случая заболевания. В ковидные стационары поступили еще восемь человек, выписаны 16. На данный момент в больницах находится 161 пациент, из них 143 - с COVID-19.
Всего в горбольницах развернуты 197 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. По данным Роспотребнадзора, за весь период пандемии в Севастополе заболели ковидом 91 292 человека, выздоровели - 86 866.
Ранее руководитель крымского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская сообщила,
что в Крыму и Севастополе в течение последних пяти недель фиксируется рост заболеваемости коронавирусом. Но в большинстве случаев COVID-19 протекает в форме ОРВИ и не требует введения более жестких ограничительных мер.