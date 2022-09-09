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Какое количество россиян ведут здоровый образ жизни – опрос - РИА Новости Крым, 09.09.2022
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Какое количество россиян ведут здоровый образ жизни – опрос
Какое количество россиян ведут здоровый образ жизни – опрос - РИА Новости Крым, 09.09.2022
Какое количество россиян ведут здоровый образ жизни – опрос
Россияне не спешат отказываться от вредных привычек и продолжают курить, употреблять алкоголь и редко заниматься спортом. Такой вывод по результатам опроса... РИА Новости Крым, 09.09.2022
2022-09-09T08:13
2022-09-09T08:13
общество
здоровье
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. Россияне не спешат отказываться от вредных привычек и продолжают курить, употреблять алкоголь и редко заниматься спортом. Такой вывод по результатам опроса сделали специалисты сервиса для управления здоровьем Budu.Так, 40% респондентов сидят не менее восьми часов в день. Более 30% ведут пассивный образ жизни. С курением не может справится 27% женщин и 38% мужчин, при этом, среди лиц в возрасте от 25 до 34 курящих примерно в четыре раза больше, чем от 18 до 24 лет. Только 17% опрошенных занимаются спортом. Треть посвящает тренировкам один день в неделю. В тоже время многие компенсируют частоту занятий продолжительностью – тренируются один раз, но по многу часов.Кроме того, аналитики выяснили отношение россиян к алкоголю. Так, 21% мужчин и 40% женщин употребляют спиртное не более одного раза в месяц. От двух до четырех раз в месяц выпивают 33% женщин и 47% мужчин. Более крепкие отношения с алкоголем у людей в возрасте от 25 до 44 лет, они выпивают "систематически".С другой стороны, сообщается, что более 50% опрошенных россиян контролируют свое питание, предпочитая мясо, рыбу и бобовые фастфуду. Однако растительную клетчатку потребляют в меньшем количестве. Например, около 80% респондентов съедают в день менее трех овощей или фруктов, а отсутствие фруктов компенсируют сладостями."По данным анкетирования, большинство участников опроса стремится к отказу от вредных привычек, но не всегда может контролировать каждую из них", — резюмировали исследователями.Ранее ВЦИОМ посчитал, какое количество россиян готовы помогать незнакомым людям.
https://crimea.ria.ru/20220501/kak-zastavit-sebya-trenirovatsya-regulyarno--ekspert-1123113118.html
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общество, здоровье
Какое количество россиян ведут здоровый образ жизни – опрос

Россияне не спешат отказываться от вредных привычек в пользу здорового образа жизни

08:13 09.09.2022
 
© vickybhargava-14957261/pixabayЖенщина занимается гимнастикой
Женщина занимается гимнастикой
© vickybhargava-14957261/pixabay
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. Россияне не спешат отказываться от вредных привычек и продолжают курить, употреблять алкоголь и редко заниматься спортом. Такой вывод по результатам опроса сделали специалисты сервиса для управления здоровьем Budu.
Так, 40% респондентов сидят не менее восьми часов в день. Более 30% ведут пассивный образ жизни. С курением не может справится 27% женщин и 38% мужчин, при этом, среди лиц в возрасте от 25 до 34 курящих примерно в четыре раза больше, чем от 18 до 24 лет. Только 17% опрошенных занимаются спортом. Треть посвящает тренировкам один день в неделю. В тоже время многие компенсируют частоту занятий продолжительностью – тренируются один раз, но по многу часов.
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"Практически все респонденты ходят пешком каждый день, но общая продолжительность прогулок у 38 процентов респондентов составляет не более 20-40 минут. Таким образом, все прогулки россиян могут быть связаны с дорогой до работы и пешими переходами при смене разных видов транспорта. Такая активность в почти восемь раз меньше рекомендованной нормы ВОЗ", – цитирует исследование "Лента.ру".
Кроме того, аналитики выяснили отношение россиян к алкоголю. Так, 21% мужчин и 40% женщин употребляют спиртное не более одного раза в месяц. От двух до четырех раз в месяц выпивают 33% женщин и 47% мужчин. Более крепкие отношения с алкоголем у людей в возрасте от 25 до 44 лет, они выпивают "систематически".
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С другой стороны, сообщается, что более 50% опрошенных россиян контролируют свое питание, предпочитая мясо, рыбу и бобовые фастфуду. Однако растительную клетчатку потребляют в меньшем количестве. Например, около 80% респондентов съедают в день менее трех овощей или фруктов, а отсутствие фруктов компенсируют сладостями.
"По данным анкетирования, большинство участников опроса стремится к отказу от вредных привычек, но не всегда может контролировать каждую из них", — резюмировали исследователями.
Ранее ВЦИОМ посчитал, какое количество россиян готовы помогать незнакомым людям.
 
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