https://crimea.ria.ru/20220909/kakoe-kolichestvo-rossiyan-vedut-zdorovyy-obraz-zhizni--opros-1124447507.html

Какое количество россиян ведут здоровый образ жизни – опрос

Какое количество россиян ведут здоровый образ жизни – опрос - РИА Новости Крым, 09.09.2022

Какое количество россиян ведут здоровый образ жизни – опрос

Россияне не спешат отказываться от вредных привычек и продолжают курить, употреблять алкоголь и редко заниматься спортом. Такой вывод по результатам опроса... РИА Новости Крым, 09.09.2022

2022-09-09T08:13

2022-09-09T08:13

2022-09-09T08:13

общество

здоровье

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0c/06/1121655340_0:0:960:540_1920x0_80_0_0_545ffe7c402cd8209af8d6c00b8e781f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. Россияне не спешат отказываться от вредных привычек и продолжают курить, употреблять алкоголь и редко заниматься спортом. Такой вывод по результатам опроса сделали специалисты сервиса для управления здоровьем Budu.Так, 40% респондентов сидят не менее восьми часов в день. Более 30% ведут пассивный образ жизни. С курением не может справится 27% женщин и 38% мужчин, при этом, среди лиц в возрасте от 25 до 34 курящих примерно в четыре раза больше, чем от 18 до 24 лет. Только 17% опрошенных занимаются спортом. Треть посвящает тренировкам один день в неделю. В тоже время многие компенсируют частоту занятий продолжительностью – тренируются один раз, но по многу часов.Кроме того, аналитики выяснили отношение россиян к алкоголю. Так, 21% мужчин и 40% женщин употребляют спиртное не более одного раза в месяц. От двух до четырех раз в месяц выпивают 33% женщин и 47% мужчин. Более крепкие отношения с алкоголем у людей в возрасте от 25 до 44 лет, они выпивают "систематически".С другой стороны, сообщается, что более 50% опрошенных россиян контролируют свое питание, предпочитая мясо, рыбу и бобовые фастфуду. Однако растительную клетчатку потребляют в меньшем количестве. Например, около 80% респондентов съедают в день менее трех овощей или фруктов, а отсутствие фруктов компенсируют сладостями."По данным анкетирования, большинство участников опроса стремится к отказу от вредных привычек, но не всегда может контролировать каждую из них", — резюмировали исследователями.Ранее ВЦИОМ посчитал, какое количество россиян готовы помогать незнакомым людям.

https://crimea.ria.ru/20220501/kak-zastavit-sebya-trenirovatsya-regulyarno--ekspert-1123113118.html

https://crimea.ria.ru/20220821/kurit-sigaretu-i-zakusyvaet-malinoy-kak-chelovek-ubivaet-svoy-immunitet-1124219787.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, здоровье