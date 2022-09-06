https://crimea.ria.ru/20220906/v-rossii-poschitali-gotovykh-pomogat-neznakomtsam-1124409555.html
В России посчитали готовых помогать незнакомцам
В России посчитали готовых помогать незнакомцам - РИА Новости Крым, 06.09.2022
В России посчитали готовых помогать незнакомцам
79% россиян в этом году помогали своему окружению, незнакомым людям — каждый второй. Таковы результаты исследования Всероссийского центра изучения общественного РИА Новости Крым, 06.09.2022
2022-09-06T07:02
2022-09-06T07:02
2022-09-06T07:02
опрос
общество
российская федерация (россия, рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111493/24/1114932455_0:162:3065:1886_1920x0_80_0_0_528713bd5933bcd11a395426be4ffad5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости Крым. 79% россиян в этом году помогали своему окружению, незнакомым людям — каждый второй. Таковы результаты исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения.По данным опроса с участием 1,6 тыс. совершеннолетних респондентов из разных регионов России, большинство россиян предпочитают помогать тем, кого знают лично: родственникам или друзьям свои вещи за последний год передавали 53% граждан, столько же помогали близким финансово. Благотворительным фондам помощь оказывали значительно реже - 32%, адресно помогали деньгами нуждающимся 21% опрошенных. Каждому второму доводилось оказывать различного рода услуги своим близким, делали подобное для благотворительных фондов 9%.Те, кто не оказывают благотворительную финансовую помощь, в большинстве случаев аргументируют это нехваткой денег, часть респондентов считают это обязанностью государства, другие не доверяют благотворительным организациям.
https://crimea.ria.ru/20211013/uchenye-ustanovili-kto-chasche-zhertvuet-dengi-na-blagotvoritelnost-1121115012.html
российская федерация (россия, рф)
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111493/24/1114932455_167:0:2896:2047_1920x0_80_0_0_f4b8033e58fa30b220bf085797a5e8d2.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
опрос, общество, российская федерация (россия, рф)
В России посчитали готовых помогать незнакомцам
ВЦИОМ: половина россиян в этом году помогали незнакомым людям
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости Крым. 79% россиян в этом году помогали своему окружению, незнакомым людям — каждый второй. Таковы результаты исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения.
По данным опроса с участием 1,6 тыс. совершеннолетних респондентов из разных регионов России, большинство россиян предпочитают помогать тем, кого знают лично: родственникам или друзьям свои вещи за последний год передавали 53% граждан, столько же помогали близким финансово. Благотворительным фондам помощь оказывали значительно реже - 32%, адресно помогали деньгами нуждающимся 21% опрошенных. Каждому второму доводилось оказывать различного рода услуги своим близким, делали подобное для благотворительных фондов 9%.
В большинстве случаев желание помочь россияне объясняют необходимостью чувствовать возможность влиять на ситуацию. Для каждого пятого совершение благотворительных пожертвований — это способ наполнить свою жизнь смыслом. Еще 17% ответили, что им сложно думать о людях, которые испытывают страдания.
Те, кто не оказывают благотворительную финансовую помощь, в большинстве случаев аргументируют это нехваткой денег, часть респондентов считают это обязанностью государства, другие не доверяют благотворительным организациям.