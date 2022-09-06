https://crimea.ria.ru/20220906/v-rossii-poschitali-gotovykh-pomogat-neznakomtsam-1124409555.html

В России посчитали готовых помогать незнакомцам

В России посчитали готовых помогать незнакомцам - РИА Новости Крым, 06.09.2022

В России посчитали готовых помогать незнакомцам

79% россиян в этом году помогали своему окружению, незнакомым людям — каждый второй. Таковы результаты исследования Всероссийского центра изучения общественного РИА Новости Крым, 06.09.2022

2022-09-06T07:02

2022-09-06T07:02

2022-09-06T07:02

опрос

общество

российская федерация (россия, рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости Крым. 79% россиян в этом году помогали своему окружению, незнакомым людям — каждый второй. Таковы результаты исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения.По данным опроса с участием 1,6 тыс. совершеннолетних респондентов из разных регионов России, большинство россиян предпочитают помогать тем, кого знают лично: родственникам или друзьям свои вещи за последний год передавали 53% граждан, столько же помогали близким финансово. Благотворительным фондам помощь оказывали значительно реже - 32%, адресно помогали деньгами нуждающимся 21% опрошенных. Каждому второму доводилось оказывать различного рода услуги своим близким, делали подобное для благотворительных фондов 9%.Те, кто не оказывают благотворительную финансовую помощь, в большинстве случаев аргументируют это нехваткой денег, часть респондентов считают это обязанностью государства, другие не доверяют благотворительным организациям.

https://crimea.ria.ru/20211013/uchenye-ustanovili-kto-chasche-zhertvuet-dengi-na-blagotvoritelnost-1121115012.html

российская федерация (россия, рф)

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

опрос, общество, российская федерация (россия, рф)