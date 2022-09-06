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В России посчитали готовых помогать незнакомцам - РИА Новости Крым, 06.09.2022
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В России посчитали готовых помогать незнакомцам
В России посчитали готовых помогать незнакомцам - РИА Новости Крым, 06.09.2022
В России посчитали готовых помогать незнакомцам
79% россиян в этом году помогали своему окружению, незнакомым людям — каждый второй. Таковы результаты исследования Всероссийского центра изучения общественного РИА Новости Крым, 06.09.2022
2022-09-06T07:02
2022-09-06T07:02
опрос
общество
российская федерация (россия, рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости Крым. 79% россиян в этом году помогали своему окружению, незнакомым людям — каждый второй. Таковы результаты исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения.По данным опроса с участием 1,6 тыс. совершеннолетних респондентов из разных регионов России, большинство россиян предпочитают помогать тем, кого знают лично: родственникам или друзьям свои вещи за последний год передавали 53% граждан, столько же помогали близким финансово. Благотворительным фондам помощь оказывали значительно реже - 32%, адресно помогали деньгами нуждающимся 21% опрошенных. Каждому второму доводилось оказывать различного рода услуги своим близким, делали подобное для благотворительных фондов 9%.Те, кто не оказывают благотворительную финансовую помощь, в большинстве случаев аргументируют это нехваткой денег, часть респондентов считают это обязанностью государства, другие не доверяют благотворительным организациям.
https://crimea.ria.ru/20211013/uchenye-ustanovili-kto-chasche-zhertvuet-dengi-na-blagotvoritelnost-1121115012.html
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опрос, общество, российская федерация (россия, рф)
В России посчитали готовых помогать незнакомцам

ВЦИОМ: половина россиян в этом году помогали незнакомым людям

07:02 06.09.2022
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкРублевые купюры в руках
Рублевые купюры в руках - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© РИА Новости . Илья Питалев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости Крым. 79% россиян в этом году помогали своему окружению, незнакомым людям — каждый второй. Таковы результаты исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения.
По данным опроса с участием 1,6 тыс. совершеннолетних респондентов из разных регионов России, большинство россиян предпочитают помогать тем, кого знают лично: родственникам или друзьям свои вещи за последний год передавали 53% граждан, столько же помогали близким финансово. Благотворительным фондам помощь оказывали значительно реже - 32%, адресно помогали деньгами нуждающимся 21% опрошенных. Каждому второму доводилось оказывать различного рода услуги своим близким, делали подобное для благотворительных фондов 9%.
В большинстве случаев желание помочь россияне объясняют необходимостью чувствовать возможность влиять на ситуацию. Для каждого пятого совершение благотворительных пожертвований — это способ наполнить свою жизнь смыслом. Еще 17% ответили, что им сложно думать о людях, которые испытывают страдания.
Те, кто не оказывают благотворительную финансовую помощь, в большинстве случаев аргументируют это нехваткой денег, часть респондентов считают это обязанностью государства, другие не доверяют благотворительным организациям.
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