https://crimea.ria.ru/20220908/zakharova-otvetila-na-plany-vsu-osvobodit-krym-1124444880.html
Захарова ответила на планы ВСУ "освободить" Крым
Захарова ответила на планы ВСУ "освободить" Крым - РИА Новости Крым, 08.09.2022
Захарова ответила на планы ВСУ "освободить" Крым
Агрессивная риторика киевского режима, в том числе угрозы "освободить" Крым, подтверждает стремление руководства Украины к эскалации, что приведет к росту жертв РИА Новости Крым, 08.09.2022
2022-09-08T16:50
2022-09-08T16:50
2022-09-08T17:03
министерство иностранных дел рф (мид рф)
мария захарова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. Агрессивная риторика киевского режима, в том числе угрозы "освободить" Крым, подтверждает стремление руководства Украины к эскалации, что приведет к росту жертв среди мирного населения. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.По ее словам, такая риторика и действия киевского режима свидетельствуют, что судьбы простых людей, в том числе многих украинцев, украинскому руководству абсолютно безразличны."Им не нужны граждане Украины, потому что они не нужны Западу. Западу нужны богатые территории Украины, украинские ресурсы, ресурсы Донбасса, возможность управлять этими территориями, возможность поставить территории и людей в полную зависимость от себя. Это основополагающее для понимания всего, чем руководствуется режим Зеленского", – добавила Захарова.Ранее советник руководителя офиса украинского президента Михаил Подоляк в соцсетях призвал "жителей оккупированных территорий", включая полуостров Крым, готовится к "предстоящей деоккупации" регионов, в том числе обустроить укрытие и запастись достаточным количеством воды.
https://crimea.ria.ru/20220823/zelenskiy-ugrozhaet-vernut-krym-lyubymi-sredstvami-1124266595.html
https://crimea.ria.ru/20220831/aksenov-razoblachil-zayavleniya-kieva-o-gryaduschey-evakuatsii-krymchan-1124349546.html
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РИА Новости Крым
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министерство иностранных дел рф (мид рф), мария захарова
Захарова ответила на планы ВСУ "освободить" Крым
Захарова: агрессивная риторика Киева приведет к росту жертв среди мирного населения
16:50 08.09.2022 (обновлено: 17:03 08.09.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. Агрессивная риторика киевского режима, в том числе угрозы "освободить" Крым, подтверждает стремление руководства Украины к эскалации, что приведет к росту жертв среди мирного населения. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы обратили внимание на заявления о том, что одной из главных целей Украины остается "освобождение" Крыма. Эта агрессивная риторика в очередной раз подтверждает стремление киевского режима к эскалации конфликта, что неизбежно приведет к росту жертв среди мирного населения", - сказала дипломат на брифинге в четверг.
По ее словам, такая риторика и действия киевского режима свидетельствуют, что судьбы простых людей, в том числе многих украинцев, украинскому руководству абсолютно безразличны.
"Им не нужны граждане Украины, потому что они не нужны Западу. Западу нужны богатые территории Украины, украинские ресурсы, ресурсы Донбасса, возможность управлять этими территориями, возможность поставить территории и людей в полную зависимость от себя. Это основополагающее для понимания всего, чем руководствуется режим Зеленского", – добавила Захарова.
Ранее советник руководителя офиса украинского президента Михаил Подоляк в соцсетях призвал "жителей оккупированных территорий", включая полуостров Крым, готовится к "предстоящей деоккупации" регионов, в том числе обустроить укрытие и запастись достаточным количеством воды.