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Второй случай оспы обезьян выявлен в России - РИА Новости Крым, 08.09.2022
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Второй случай оспы обезьян выявлен в России
Второй случай оспы обезьян выявлен в России - РИА Новости Крым, 08.09.2022
Второй случай оспы обезьян выявлен в России
Второй случай оспы обезьян выявлен в России, мужчина вернулся в Санкт-Петербург после путешествия по Европе. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по... РИА Новости Крым, 08.09.2022
2022-09-08T13:49
2022-09-08T13:49
здравоохранение в россии
роспотребнадзор
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. Второй случай оспы обезьян выявлен в России, мужчина вернулся в Санкт-Петербург после путешествия по Европе. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по северной столице.Взятые у заболевшего биоматериалы направлены в учреждение Роспотребнадзора для исследования, которое подтвердило инфицирование оспой обезьян.В России разработали вакцину против оспы обезьян &gt;&gt;"Круг контактов заболевшего определен. Контактные лица находятся под медицинским наблюдением", - добавили в Роспотребнадзоре.На сегодняшний день в мире зарегистрировано более 55 тысяч случаев оспы обезьян. В России – два случая, оба в Санкт-Петербурге. Первый россиянин, заболевший оспой обезьян, перенес заболевание в легкой форме и был выписан из больницы в конце июля.
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здравоохранение в россии, роспотребнадзор, российская федерация (россия, рф)
Второй случай оспы обезьян выявлен в России

Второй случай оспы обезьян выявлен в России у мужчины из Петербурга

13:49 08.09.2022
 
© РИА Новости . Кирилл Брага / Перейти в фотобанкОбучение ординаторов диагностике COVID-19 в клинике Волгоградского медицинского университета
Обучение ординаторов диагностике COVID-19 в клинике Волгоградского медицинского университета - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© РИА Новости . Кирилл Брага
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. Второй случай оспы обезьян выявлен в России, мужчина вернулся в Санкт-Петербург после путешествия по Европе. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по северной столице.
"Заболевание диагностировано у мужчины, вернувшегося из поездки по странам Европы. Заболевший госпитализирован с характерными симптомами в медицинскую организацию инфекционного профиля. Угрозы для жизни пациента нет", - говорится в сообщении ведомства.
Взятые у заболевшего биоматериалы направлены в учреждение Роспотребнадзора для исследования, которое подтвердило инфицирование оспой обезьян.
В России разработали вакцину против оспы обезьян >>
"Круг контактов заболевшего определен. Контактные лица находятся под медицинским наблюдением", - добавили в Роспотребнадзоре.
На сегодняшний день в мире зарегистрировано более 55 тысяч случаев оспы обезьян. В России – два случая, оба в Санкт-Петербурге. Первый россиянин, заболевший оспой обезьян, перенес заболевание в легкой форме и был выписан из больницы в конце июля.
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