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Бастрыкин взял на контроль дело об убийстве в Ялте - РИА Новости Крым, 08.09.2022
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Бастрыкин взял на контроль дело об убийстве в Ялте
Бастрыкин взял на контроль дело об убийстве в Ялте - РИА Новости Крым, 08.09.2022
Бастрыкин взял на контроль дело об убийстве в Ялте
Дело о резонансном убийстве в Ялте взял на контроль центральный аппарат СК РФ. Руководителю крымского главка СК Владимиру Терентьеву поручено представить доклад РИА Новости Крым, 08.09.2022
2022-09-08T10:19
2022-09-08T10:20
ск рф (следственный комитет российской федерации)
ялта
происшествия
александр бастрыкин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. Дело о резонансном убийстве в Ялте взял на контроль центральный аппарат СК РФ. Руководителю крымского главка СК Владимиру Терентьеву поручено представить доклад о ходе расследования главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину, сообщается на официальном сайте ведомства.Ранее сообщалось о том, что в Ялте ссора трех мужчин закончилась поножовщиной и смертью одного из оппонентов. Возбуждено уголовное дело об убийстве.По данным МВД по Крыму, сообщение в дежурную часть полиции Ялты о том, что в городскую больницу доставлен мужчина в тяжелом состоянии с множественными резаными ранами поступило около 05.30. Потерпевшего привезли в лечебное учреждение на автомобиле двое мужчин, после чего скрылись. В ходе проведенного комплекса разыскных мероприятий полицейскими было установлено местонахождение транспортного средства, схожего по описанию. Находившиеся в машине граждане задержаны и доставлены в отдел полиции для разбирательства.В прокуратуре Крыма сообщили, что одному из задержанных предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, его взяли под стражу. Второй мужчина подозревается в убийстве, совершенном группой лиц. В настоящее время решается вопрос об обращении в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения.
https://crimea.ria.ru/20220908/v-yalte-ssora-mezhdu-tremya-muzhchinami-zakonchilas-ubiystvom-vozbuzhdeno-delo-1124435781.html
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РИА Новости Крым
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96
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ск рф (следственный комитет российской федерации), ялта, происшествия, александр бастрыкин
Бастрыкин взял на контроль дело об убийстве в Ялте

Дело о резонансном убийстве в Ялте взято на контроль центрального аппарата СК РФ

10:19 08.09.2022 (обновлено: 10:20 08.09.2022)
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание Следственного комитета РФ в Москве.
Здание Следственного комитета РФ в Москве. - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© РИА Новости . Максим Блинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. Дело о резонансном убийстве в Ялте взял на контроль центральный аппарат СК РФ. Руководителю крымского главка СК Владимиру Терентьеву поручено представить доклад о ходе расследования главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину, сообщается на официальном сайте ведомства.
Ранее сообщалось о том, что в Ялте ссора трех мужчин закончилась поножовщиной и смертью одного из оппонентов. Возбуждено уголовное дело об убийстве.
"Проводятся следственные действия с участием подозреваемых, назначено проведение судебных экспертиз. Устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства", - говорится в сообщении СК РФ.
По данным МВД по Крыму, сообщение в дежурную часть полиции Ялты о том, что в городскую больницу доставлен мужчина в тяжелом состоянии с множественными резаными ранами поступило около 05.30. Потерпевшего привезли в лечебное учреждение на автомобиле двое мужчин, после чего скрылись. В ходе проведенного комплекса разыскных мероприятий полицейскими было установлено местонахождение транспортного средства, схожего по описанию. Находившиеся в машине граждане задержаны и доставлены в отдел полиции для разбирательства.
В прокуратуре Крыма сообщили, что одному из задержанных предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, его взяли под стражу. Второй мужчина подозревается в убийстве, совершенном группой лиц. В настоящее время решается вопрос об обращении в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения.
Место преступления
08:03
В Ялте ссора между тремя мужчинами закончилась убийством, возбуждено дело
 
СК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)ЯлтаПроисшествияАлександр Бастрыкин
 
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