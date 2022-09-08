https://crimea.ria.ru/20220908/bastrykin-vzyal-na-kontrol-delo-ob-ubiystve-v-yalte-1124436845.html

Бастрыкин взял на контроль дело об убийстве в Ялте

Бастрыкин взял на контроль дело об убийстве в Ялте - РИА Новости Крым, 08.09.2022

Бастрыкин взял на контроль дело об убийстве в Ялте

Дело о резонансном убийстве в Ялте взял на контроль центральный аппарат СК РФ. Руководителю крымского главка СК Владимиру Терентьеву поручено представить доклад РИА Новости Крым, 08.09.2022

2022-09-08T10:19

2022-09-08T10:19

2022-09-08T10:20

ск рф (следственный комитет российской федерации)

ялта

происшествия

александр бастрыкин

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. Дело о резонансном убийстве в Ялте взял на контроль центральный аппарат СК РФ. Руководителю крымского главка СК Владимиру Терентьеву поручено представить доклад о ходе расследования главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину, сообщается на официальном сайте ведомства.Ранее сообщалось о том, что в Ялте ссора трех мужчин закончилась поножовщиной и смертью одного из оппонентов. Возбуждено уголовное дело об убийстве.По данным МВД по Крыму, сообщение в дежурную часть полиции Ялты о том, что в городскую больницу доставлен мужчина в тяжелом состоянии с множественными резаными ранами поступило около 05.30. Потерпевшего привезли в лечебное учреждение на автомобиле двое мужчин, после чего скрылись. В ходе проведенного комплекса разыскных мероприятий полицейскими было установлено местонахождение транспортного средства, схожего по описанию. Находившиеся в машине граждане задержаны и доставлены в отдел полиции для разбирательства.В прокуратуре Крыма сообщили, что одному из задержанных предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, его взяли под стражу. Второй мужчина подозревается в убийстве, совершенном группой лиц. В настоящее время решается вопрос об обращении в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения.

https://crimea.ria.ru/20220908/v-yalte-ssora-mezhdu-tremya-muzhchinami-zakonchilas-ubiystvom-vozbuzhdeno-delo-1124435781.html

ялта

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ск рф (следственный комитет российской федерации), ялта, происшествия, александр бастрыкин